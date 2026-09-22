Doi adolescenți, înjunghiați într-un parc din Sectorul 5. Victima de 13 ani, în stare gravă. Trei frați au fost arestați

Un conflict mai vechi între adolescenți a degenerat într-un atac cu cuțitele într-un parc din Sectorul 5 al Capitalei. Doi tineri, de 13 și 17 ani, au fost răniți, iar victima în vârstă de 13 ani a ajuns la spital în stare gravă. Potrivit informațiilor prezentate, agresorii sunt, la rândul lor, minori.

Agresorii sunt, la rândul lor, minori. Foto: captură video TVR Info

Incidentul ar fi fost pregătit cu câteva zile înainte, susțin informațiile din anchetă. Cei care ar fi pus la cale atacul s-ar fi înarmat cu cuțite și i-ar fi așteptat pe cei doi adolescenți într-un parc din Sectorul 5. Victimele provin din sistemul de protecție socială.

Întâlnirea dintre cele două grupuri ar fi degenerat rapid într-o dispută, iar conflictul s-a încheiat cu un atac cu arme albe. Adolescentul de 13 ani a fost grav rănit și transportat la spital, în timp ce tânărul de 17 ani a suferit leziuni mai puțin grave, relatează TVR Info.

O femeie și un agent de pază au intervenit

Atacul ar fi fost oprit după intervenția unei femei care a asistat la incident. Aceasta ar fi început să strige și i-ar fi avertizat pe agresori că va chema poliția. Un agent de pază al unei societăți din apropiere a intervenit, la rândul său.

Cei patru adolescenți suspectați că au participat la atac au fugit de la locul faptei.

Ulterior, anchetatorii i-au identificat. Potrivit informațiilor prezentate, este vorba despre trei frați și un prieten al acestora. Cei trei frați au fost arestați preventiv, în timp ce al patrulea adolescent a fost plasat sub control judiciar.

Conflictul dintre minori, transformat în atac cu arme albe

Cazul readuce în atenție riscul pe care îl reprezintă conflictele dintre adolescenți atunci când acestea escaladează și sunt folosite arme albe. În București, polițiștii descoperă în cadrul unor intervenții și controale minori care au asupra lor cuțite sau alte obiecte periculoase, însă amploarea fenomenului trebuie raportată la datele oficiale disponibile.

În cazul din Sectorul 5, anchetatorii urmează să stabilească exact modul în care a fost pregătit atacul, cine a participat la agresiune și împrejurările în care conflictul dintre adolescenți a degenerat.