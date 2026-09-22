 Doi adolescenți, înjunghiați într-un parc din Sectorul 5. Victima de 13 ani, în stare gravă. Trei frați au fost arestați | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”

Doi adolescenți, înjunghiați într-un parc din Sectorul 5. Victima de 13 ani, în stare gravă. Trei frați au fost arestați

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un conflict mai vechi între adolescenți a degenerat într-un atac cu cuțitele într-un parc din Sectorul 5 al Capitalei. Doi tineri, de 13 și 17 ani, au fost răniți, iar victima în vârstă de 13 ani a ajuns la spital în stare gravă. Potrivit informațiilor prezentate, agresorii sunt, la rândul lor, minori.

Agresorii sunt, la rândul lor, minori.
Agresorii sunt, la rândul lor, minori. Foto: captură video TVR Info

Incidentul ar fi fost pregătit cu câteva zile înainte, susțin informațiile din anchetă. Cei care ar fi pus la cale atacul s-ar fi înarmat cu cuțite și i-ar fi așteptat pe cei doi adolescenți într-un parc din Sectorul 5. Victimele provin din sistemul de protecție socială.

Întâlnirea dintre cele două grupuri ar fi degenerat rapid într-o dispută, iar conflictul s-a încheiat cu un atac cu arme albe. Adolescentul de 13 ani a fost grav rănit și transportat la spital, în timp ce tânărul de 17 ani a suferit leziuni mai puțin grave, relatează TVR Info.

O femeie și un agent de pază au intervenit

Atacul ar fi fost oprit după intervenția unei femei care a asistat la incident. Aceasta ar fi început să strige și i-ar fi avertizat pe agresori că va chema poliția. Un agent de pază al unei societăți din apropiere a intervenit, la rândul său.

Cei patru adolescenți suspectați că au participat la atac au fugit de la locul faptei.

Ulterior, anchetatorii i-au identificat. Potrivit informațiilor prezentate, este vorba despre trei frați și un prieten al acestora. Cei trei frați au fost arestați preventiv, în timp ce al patrulea adolescent a fost plasat sub control judiciar.

Conflictul dintre minori, transformat în atac cu arme albe

Cazul readuce în atenție riscul pe care îl reprezintă conflictele dintre adolescenți atunci când acestea escaladează și sunt folosite arme albe. În București, polițiștii descoperă în cadrul unor intervenții și controale minori care au asupra lor cuțite sau alte obiecte periculoase, însă amploarea fenomenului trebuie raportată la datele oficiale disponibile.

În cazul din Sectorul 5, anchetatorii urmează să stabilească exact modul în care a fost pregătit atacul, cine a participat la agresiune și împrejurările în care conflictul dintre adolescenți a degenerat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
digi24.ro
image
Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are
stirileprotv.ro
image
SURSE | Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu refuză discuțiile cu judecătorul. Tribunalul a început dezbaterea propunerii arestării preventive a acestuia. Cum și-ar fi pregătit fuga în Italia
gandul.ro
image
STENOGRAME. Planul lui Călin Georgescu pentru Italia: azil politic, vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana și un ordin clar: „Nu trebuie să știe nimeni”
mediafax.ro
image
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
fanatik.ro
image
Robotul ION, AI-ul lui Nicolae Ciucă, dat afară de la Guvern
libertatea.ro
image
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
digi24.ro
image
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
gsp.ro
image
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
digisport.ro
image
Ce parfum durează mai mult?
click.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Cât câștigă o tânără ca bonă de noapte pentru bebeluși. Are un program de 12 ore
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
cancan.ro
image
Grindeanu anunță creșteri de pensii între 150 de lei și 600 de lei. De ce sunt șanse bune să se întâmple?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
prosport.ro
image
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
playtech.ro
image
Robert Niță a izbucnit în lacrimi in direct: Dan Șucu i-a salvat fiul cu un gest de milioane
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
digisport.ro
image
Reducția mamară, la modă. Medic: „Niște sâni prea mari și prea grei pot afecta semnificativ calitatea vieții"
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a cucerit audienţa în SUA. Avem imaginile
romaniatv.net
image
Vara se termină oficial: Echinocțiul de toamnă va avea loc la noapte. Când se trece la ora de iarnă
mediaflux.ro
image
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis
click.ro
image
Aris Eram a spus ce relație are acum cu Mario Fresh: „Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele”
click.ro
image
O româncă, acuzată că a pierdut aproape 60.000 de euro din banii partenerului la jocuri de noroc
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Singurul suc pe care ar trebui să încetezi să-l bei după 40 de ani
image
„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces