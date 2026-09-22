 Turist român împușcat în timpul unui jaf, în timp ce se afla în vacanță. Atacatorul a scos pistolul după ce românul a refuzat să-i dea bunurile | adevarul.ro
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Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Turist român împușcat în timpul unui jaf, în timp ce se afla în vacanță. Atacatorul a scos pistolul după ce românul a refuzat să-i dea bunurile

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Vacanța unui turist român s-a încheiat la spital, după ce acesta a fost împușcat în timpul unui jaf într-un magazin din Quito, capitala Ecuadorului. Agresorul i-a cerut bunurile, iar când românul a refuzat, a scos pistolul și a tras.

Atacul a avit loc în Quito, capitala Ecuadorului
Atacul a avit loc în Quito, capitala Ecuadorului Foto: Pexels

Atacul a avut loc pe 20 septembrie 2026, în jurul orei 17.30, într-o zonă comercială aglomerată din nordul capitalei Ecuadorului, pe bulevardul República de El Salvador.

Potrivit informațiilor publicate Teleamazonas.com, un bărbat înarmat a pătruns în forță într-un magazin aglomerat și a început să amenințe persoanele aflate în interior. Individul s-a îndreptat către turistul român și i-a cerut să-i predea bunurile pe care le avea asupra sa.

Românul a refuzat, iar agresorul a scos un pistol și a tras. Glonțul l-a lovit pe turist în piciorul drept, în zona coapsei. Imediat după ce a deschis focul, atacatorul a fugit din magazin.

Polițiștii au fost alertați prin intermediul unor chat-uri comunitare din zonă și au ajuns la fața locului. Turistul român a fost preluat și transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale. 

Martorii le-au povestit anchetatorilor că individul înarmat a intrat în magazin și a început să amenințe persoanele prezente.

Polițiștii verifică imaginile de pe camere
Polițiștii verifică imaginile de pe camere Foto: foto: captură video cameră de supraveghere

Potrivit relatărilor acestora, agresorul a tras asupra românului după ce acesta a refuzat să-i dea bunurile.

Poliția Națională din Ecuador a deschis o anchetă pentru identificarea și prinderea suspectului.

Oamenii legii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în încercarea de a stabili semnalmentele atacatorului și traseul pe care acesta l-a urmat după comiterea jafului.

Investigațiile continuă, iar polițiștii încearcă să localizeze și să rețină bărbatul care a deschis focul asupra turistului român.

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