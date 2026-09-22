Rusia „a pierdut controlul" asupra industriei sale petroliere din cauza războiului din Ucraina, afirmă Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că sectorul energetic al Rusiei a fost grav afectat de războiul din Ucraina și a cerut încheierea conflictului „ridicol" și „fără sfârșit" dintre Moscova și Kiev.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP

Într-o postare pe Truth Social, publicată luni, Trump a scris: „Rusia a pierdut, din nefericire, controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina."

El a făcut referire la intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse, care au scos din funcțiune aproape jumătate din capacitatea de rafinare a țării. „Un număr mare de rafinării de motorină ale lor au fost aruncate în aer și sunt, cel puțin temporar, scoase din uz", a scris el.

Trump și-a încheiat mesajul cu o cerere de încetare a conflictului din Ucraina. „Acest război ridicol și fără sfârșit cu Ucraina trebuie să se termine", a spus el. „Întreaga lume are de suferit, în condițiile în care 25.000 de oameni, majoritatea soldați, sunt uciși în fiecare lună. Ce rușine!"

Reacționând la mesajul lui Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe platforma X că țara sa este pregătită să oprească atacurile asupra Rusiei, dacă Kremlinul face același lucru față de Ucraina.

„Sectorul energetic al Ucrainei, infrastructura critică și exporturile noastre alimentare trebuie să înceteze să mai fie ținte pentru Rusia, iar acest lucru va determina, din partea noastră, pași corespunzători de dezescaladare", a scris el, adăugând că „natura războiului este acum de așa natură încât și agresorul va avea de suferit".

La începutul acestei luni, Trump i-a cerut Ucrainei să renunțe la atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, afirmând că loviturile asupra industriei de motorină „dăunează întregii lumi", provocând penurii de combustibil.

Cei doi lideri urmează să se întâlnească marți, la New York, o întâlnire despre care Zelenski a spus că „ar putea schimba multe lucruri", menționând că există în prezent un „impuls diplomatic" în discuții.

„Există idei pentru pași de dezescaladare și pentru abordarea unor probleme fundamentale de securitate — securitatea energetică, securitatea alimentară și protecția vieții umane", a declarat președintele ucrainean. „Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să facem pași cu adevărat serioși."