Călin Georgescu, prima noapte în Arestul Capitalei. Astăzi află dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile

Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central al Capitalei, după ce procurorii DIICOT l-au reținut pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Marți, 22 septembrie, fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi prezentat Tribunalului București, unde judecătorul de drepturi și libertăți va analiza propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Călin Georgescu le-a arătat oamenilor adunați la DIICOT că a fost încătușat Foto: GEORGE CALIN Foto: GEORGE CALIN

Judecătorul va decide ce măsură preventivă va fi dispusă în cazul lui Călin Georgescu: control judiciar, arest la domiciliu sau arest preventiv.

Procurorii DIICOT au transmis instanței referatul prin care solicită arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, reținut și el în același dosar.

Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost reținut luni, după aproape nouă ore de percheziții și mai multe ore de audieri. La ieșirea din sediul DIICOT, fostul candidat nu a făcut declarații și și-a ridicat mâinile încătușate deasupra capului, înainte de a fi dus la Arestul Central.

Călin Georgescu a stat în aceeași cameră cu alți deținuți. Sursele susțin că acesta nu a vrut să mănânce și a cerut doar apă.

Dosarul DIICOT are la bază plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro. Detalii AICI

„Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, precizează reprezentanții DIICOT.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a datelor, sisteme de bruiaj și documente de identitate despre care există suspiciunea că ar fi false.