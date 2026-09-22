 Orașul desemnat cea mai fericită destinație din lume. Are plaje spectaculoase, 2.828 de ore de soare pe an și o gastronomie apreciată | adevarul.ro
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Video Orașul desemnat cea mai fericită destinație din lume. Are plaje spectaculoase, 2.828 de ore de soare pe an și o gastronomie apreciată

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Un oraș european a fost desemnat cea mai fericită destinație turistică din lume, într-un clasament care a analizat 47 de orașe. Soarele din abundență, plajele spectaculoase, spațiile verzi și gastronomia apreciată au contribuit la poziția ocupată în top.

Orașul desemnat cea mai fericită destinație din lume
Orașul desemnat cea mai fericită destinație din lume Foto: pixabay

Este vorba despre Lisabona, capitala Portugaliei, care ocupă primul loc în Holiday Happiness Index, clasament realizat de platforma BookRetreats. Cercetarea a evaluat 47 de destinații din întreaga lume și a analizat mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor: expunerea la soare, posibilitatea de a merge pe jos, activitatea fizică, spațiile verzi, accesul la alimente sănătoase și calitatea somnului.

Potrivit platformei, studiile recente arată că starea de bine a devenit un criteriu tot mai important atunci când oamenii își aleg destinația de vacanță, relatează euronews.

Evaluarea a fost realizată sub îndrumarea lui Natalie Dattilo-Ryan, psiholog clinician afiliat la Harvard și specialist în domeniul fericirii holistice.

Aproape 10% dintre restaurante sunt considerate sănătoase

Unul dintre factorii care au contribuit la poziția Lisabonei este gastronomia. Potrivit studiului, aproape 10% dintre restaurantele orașului sunt clasificate drept sănătoase, al doilea cel mai ridicat procent din clasamentul analizat.

Autorii cercetării susțin că Lisabona se situează astfel înaintea unor importante centre gastronomice internaționale, precum Paris, Tokyo și New York.

„De la fructe de mare proaspete până la taverne tradiționale, să mănânci bine în oraș este accesibil și se încadrează în bugetul celor mai mulți oameni”, se arată în concluziile studiului.

Cercetarea evidențiază și varietatea bucătăriei disponibile în capitala Portugaliei, precum și prețurile considerate accesibile pentru turiști.

Orașul poate fi descoperit la pas

Un alt avantaj al Lisabonei este faptul că poate fi explorată cu ușurință pe jos, chiar dacă orașul are un relief accidentat și numeroase zone în pantă.

„Orașul este compact și ușor de explorat pe jos, oferind puncte de belvedere panoramice care îi răsplătesc pe cei care preferă un ritm mai relaxat”, notează autorii clasamentului.

Plimbările prin oraș sunt completate de numeroasele spații verzi. Lisabona are aproximativ 49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, aproape de patru ori mai mult decât Madridul, potrivit studiului.

Capitala portugheză beneficiază și de apropierea de natură și de litoral. Plajele din Cascais și Costa da Caparica pot fi accesate în mai puțin de o oră cu transportul public, ceea ce le face ușor de inclus într-o vacanță în oraș.

2.828 de ore de soare pe an

Soarele este un alt element important în clasamentul fericirii. Potrivit studiului, Lisabona are aproximativ 2.828 de ore de soare pe an, ceea ce favorizează activitățile în aer liber și plimbările prin oraș.

„Este ușor de înțeles puterea orașului de a ne îmbunătăți starea de spirit”, se arată în analiza citată.

Punctele de belvedere, parcurile, plajele și străzile orașului oferă turiștilor numeroase posibilități de a petrece timp în aer liber, în special în perioadele cu vreme favorabilă.

Reprezentanții turismului din Lisabona spun că tocmai diversitatea experiențelor oferite de oraș reprezintă unul dintre elementele importante ale strategiei turistice.

„Lisabona este diferită de toate celelalte destinații, iar tocmai acest lucru este apreciat de Asociația de Turism a Lisabonei în strategia sa. Capacitatea de a oferi diferite moduri de a experimenta și descoperi Lisabona, păstrând în același timp ceea ce definește destinația și creează valoare atât pentru cei care o vizitează, cât și pentru cei care locuiesc aici”, a declarat António Valle, directorul general al Asociației de Turism a Lisabonei.

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Helsinki, pe locul al doilea

Pe locul al doilea în clasamentul Holiday Happiness Index se află Helsinki, capitala Finlandei.Studiul pune accent pe rolul naturii în orașul finlandez, descrisă drept „un element central al mediului primitor din Helsinki”.

Orașul are aproximativ 126 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare persoană. Parcurile și bulevardele mărginit de copaci se îmbină cu traseele prin pădure, oferind locuitorilor și vizitatorilor acces rapid la natură.

Potrivit studiului, Helsinki beneficiază și de străzi sigure, transport eficient și o cultură bazată pe încredere.

Aceste elemente creează un mediu în care turiștii se pot relaxa și se pot deconecta de ritmul cotidian.

Orlando completează podiumul

Pe locul al treilea se află Orlando, în Statele Unite, oraș cunoscut în special pentru marile sale parcuri tematice, inclusiv Disney și Universal Studios.

Clasamentul evidențiază însă și spațiile verzi, lacurile și numărul mare de ore de lumină naturală. Orlando beneficiază de aproximativ 2.930 de ore de soare pe an, potrivit studiului, ceea ce creează condiții favorabile pentru activitățile în aer liber.

Cu excepția orașului american, toate celelalte destinații din primele zece poziții sunt europene.

Top 10 cele mai fericite destinații turistice

Clasamentul Holiday Happiness Index este completat de Atena, Edinburgh, Madrid, Viena, Budapesta, Oslo și Vilnius.

Topul celor mai fericite destinații turistice din lume este:

  1. Lisabona, Portugalia
  2. Helsinki, Finlanda
  3. Orlando, SUA
  4. Atena, Grecia
  5. Edinburgh, Marea Britanie
  6. Madrid, Spania
  7. Viena, Austria
  8. Budapesta, Ungaria
  9. Oslo, Norvegia
  10. Vilnius, Lituania

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