 Accident grav în Câmpulung: microbuzul echipei Dinamo 2 s-a izbit de un copac, după ce șoferul ar fi făcut infarct la volan | adevarul.ro
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Accident grav în Câmpulung: microbuzul echipei Dinamo 2 s-a izbit de un copac, după ce șoferul ar fi făcut infarct la volan

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O persoană a murit, iar alte cinci au fost transportate la spital după ce un microbuz în care se aflau 16 persoane, printre care juniori și membri ai staff-ului echipei de forbal Dinamo 2, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac, vineri dimineață, în municipiul Câmpulung. Autoritățile din Argeș au activat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând un elicopter SMURD și mai multe echipaje medicale.

UPDATE 11.25 Șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct - detalii din comunicatul Dinamo 2

Clubul Dinamo vine cu precizări în legătură cu accidentul rutier în care a fost implicat lotul echipei secunde, aflat în cantonament la Câmpulung. Redăm mai jos comunicatul integral:

„Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”.

UPDATE 11.05 Raed Arafat: 1 persoană decedată, 5 persoane rănite transportate la spital 

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat decesul unei persoane adulte și a spus că alte 5 au fost transportate la spital. 

Mai mult, acesta nu a putut confirma informația potrivit căreia în microbuz s-ar afla fotbaliști de la Dinamo 2. Printre persoanele rănite s-ar afla și Adrian Ropotan, antrenorul echipei secunde. 

„Este o informație care a circulat, potrivit căreia în microbuz s-ar afla o echipă de la Dinamo 2, însă acest aspect nu este confirmat în acest moment. Acum, prioritatea este clarificarea situației victimelor transportate la spital. Știu că a fost mobilizat și elicopterul SMURD de la Craiova pentru intervenție. La această oră, autoritățile confirmă decesul unei persoane adulte și transportarea la spital a altor cinci persoane. Din informațiile disponibile până acum, acestea nu sunt în stare gravă”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU la Antena 3.

Planul Roșu de Intervenție, activat în Călărași după un accident între un autocar și un TIR. 16 victime, dintre care 4 copii, au fost transportate la spital

UPDATE 10.35 Un bărbat a murit

 Medicii au declarat decesul în cazul unui bărbat pe care cadrele medicale au încercat să-l resusciteze. În urma evaluării medicale, trei victime sunt transportate la spital: 2 adulți și un copil.

În microbuz se aflau juniorii echipei de fotbal FC Dinamo 2 București, aflați în cantonament în Câmpulung, potrivit Muscel TV.

Accident grav în Câmpulung cu un microbuz FOTO ISU Argeș
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Accident grav în Câmpulung cu un microbuz FOTO ISU Argeș

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, având în vedere numărul persoanelor implicate în accident și necesitatea unei intervenții rapide și coordonate, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.

Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov, precum și cu două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, dintre care una încadrată cu medic.

Planul Roșu de Intervenție, activat în Vrancea după răsturnarea unui microbuz cu 11 pasageri. Cinci persoane au fost rănite

La fața locului au fost mobilizate importante forțe de intervenție, respectiv o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În sprijinul echipajelor de la sol a fost trimis și un elicopter SMURD, care va interveni dacă situația victimelor o va impune.

Salvatorii acționează pentru extragerea persoanelor încarcerate și acordarea primului ajutor medical. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat numărul total al victimelor și nici starea acestora.

Misiunea este în desfășurare.

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