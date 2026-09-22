Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”. Numirea lui Siegfried Mureșan și criza politică, printre temele discuției

Deputatul PSD și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, este invitat marți, 22 septembrie, de la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul”.

Bogdan Ivan, este invitat marți, 22 septembrie, de la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul”. Foto: Adevărul

Printre principalele teme care vor fi discutate în cadrul discuției se numără situația politică actuală, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, precum și criza politică generată de lipsa unui guvern cu puteri depline.

Bogdan Ivan va vorbi despre poziția PSD în contextul actual, despre negocierile pentru formarea unui nou Executiv și despre perspectivele privind ieșirea din blocajul politic.

De asemenea, discuția va aborda efectele perioadei de instabilitate politică asupra funcționării statului și asupra deciziilor care trebuie luate în această perioadă.

Interviul poate fi urmărit marți, 22 septembrie, de la ora 13.00, pe platformele Adevărul.