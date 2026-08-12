Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 12 august, la un depozit de uleiuri situat la ieșirea din Lumina spre Năvodari, județul Constanța. Flăcările s-au extins rapid și se manifestă generalizat.

Sursa video: stirilemedia.ro

UPDATE 20.00 Ard un depozit de uleiuri și acoperișul unei case

Incendiul se manifestă la un depozit de uleiuri cu o suprafață de 5.000 mp și acoperișul unei locuințe P+1, cu o suprafață de 20 mp, potrivit ISU Dobrogea.

Întervin 8 mașini de stingere, o autoplatforma, un CBRN și un echipaj SMURD, iar în sprijinul forțelor acestora acționează și ISU Tulcea, cu încă două echipaje de stingere

Știrea inițială

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale ISU Dobrogea. Pompierii acționează cu patru autospeciale de stingere, iar în sprijin a fost trimis și un echipaj de prim-ajutor.

Din cauza cantității mari de fum degajate în urma incendiului, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă. Oamenii au fost informați cu privire la degajările de fum.

Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, incendiul se manifestă pe o suprafață de circa 1.000 de metri pătrați. Pompierii continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea focarelor și pentru împiedicarea propagării incendiului către zonele din apropiere.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul după finalizarea intervenției.

Sursa video: stirilemedia.ro

Sursa video: ISU Constanța