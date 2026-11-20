Unii români nu se grăbesc să arunce iaurturile, chefirul sau brânzeturile după data înscrisă pe ambalaj. Consumatorii povestesc pe rețelele de socializare că au mâncat lactate expirate de câteva zile, de săptămâni și chiar de luni, dacă produsele păreau în regulă. Alții spun că urmăresc frigiderele magazinelor cu produse reduse, unde găsesc lactate aproape de termenul de valabilitate. Experiențele sunt însă diferite, iar faptul că unii consumatori nu au avut probleme după ce au mâncat produse expirate nu înseamnă că obiceiul este lipsit de riscuri.

Raft cu iaurturi în supermarket Foto: Pexels

Medicul Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă, explică pentru „Adevărul” ce se întâmplă cu lactatele după depășirea termenului, care sunt produsele mai perisabile și la ce trebuie să fie atenți cumpărătorii.

„Am mâncat iaurtul și nu am pățit nimic”. Experiențele românilor de pe Reddit

O discuție pe Reddit a pornit de la experiența unui român care a cumpărat două iaurturi al căror termen de valabilitate era depășit cu șase zile. Acesta a povestit că a observat data abia a doua zi, când a deschis unul dintre recipiente.

„L-am deschis, m-am uitat la data de expirare și am văzut că era expirat de șase zile. L-am gustat și avea gust normal, așa că l-am mâncat”, a relatat utilizatorul. Acesta a spus că l-a consumat și pe al doilea în ziua următoare.

Povestea a stârnit numeroase reacții, iar alți utilizatori au povestit că au procedat la fel. Unii au spus că au consumat fără probleme iaurturi și chefir la câteva zile după termen, în timp ce alții au făcut glume despre eventualele consecințe digestive.

O persoană povestit că a mâncat un iaurt al cărui termen de valabilitate fusese depășit cu aproximativ trei luni. Aceasta a spus că produsul avea un gust ușor diferit.

„Am mâncat un iaurt care era expirat de aproximativ trei luni. Avea un gust puțin diferit, dar nu observasem nicio schimbare vizibilă. Acum sunt îngrijorat. Ar trebui să-mi provoc voma?”, a întrebat acesta.

Mihaela Bilic: „Confirm că le mănânc expirate”

Obiceiul nu este străin nici medicului nutriționist Mihaela Bilic. Într-o postare mai veche de pe Facebook, aceasta a dezvăluit că obișnuiește să consume lactate după depășirea termenului de valabilitate și chiar le cumpără din frigiderele magazinelor în care sunt expuse produsele cu preț redus.

Medicul Mihaela Bilic confirmă că mănâncă iaurturi expirate Foto: FB

„Și apropo de lactate, confirm că le mănânc expirate. Ba mai mult, le cumpăr din frigiderul cu preț redus/vânzare accelerată. Așa arată frigiderul meu”, a scris Mihaela Bilic, alături de o fotografie.

„De dragul siguranței alimentare am ajuns să sterilizam excesiv mâncarea, acolo unde corpul nostru are nevoie de hrană vie și de bacterii benefice cu care să-și reîntregească flora intestinală. Există mucegaiuri nobile, iar contactul cu bacteriile ne dezvoltă imunitatea. În plus produsele care fermentează și ajung să fie stricate sunt dovada că NU sunt ultra procesate și pline de conservanți”, susține medicul nutriționist, Mihaela Bilic.

Postarea a strâns sute de aprecieri, iar mai mulți urmăritori au povestit că procedează la fel.

„În Franța am urmărit un documentar care arată că iaurtul se poate consuma fără grijă, fără schimbări de gust, consistență, și la trei săptămâni după data înscrisă pe ambalaj”, a comentat o persoană.

„Și eu folosesc kefir, iaurt, brânză cu termen depășit cu multe zile. Confirm că sunt la fel de gustoase”, a scris un alt urmăritor.

Dr. Alexandru Nechifor: Cât de sigure sunt lactatele după expirare

Iaurtul și chefirul sunt produse fermentate, iar aciditatea lor poate încetini dezvoltarea anumitor microorganisme. Totuși, acest lucru nu înseamnă că pot fi consumate fără riscuri după depășirea datei-limită.

„Din punct de vedere medical, nu există o perioadă universală garantată ca fiind sigură după data-limită de consum. Lactatele fermentate, precum iaurtul și chefirul, au totuși un avantaj microbiologic: aciditatea și culturile lactice inhibă dezvoltarea multor microorganisme nedorite. Unele iaurturi simple, păstrate corect și nedeschise, pot rămâne stabile microbiologic câteva zile după această dată, dar acest lucru nu poate fi generalizat și nu garantează absența riscurilor. Siguranța depinde de tipul produsului, condițiile de depozitare și integritatea ambalajului. Recomandarea rămâne respectarea datei-limită de consum, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile”, explică medicul Alexandru Nechifor.

Medicul Alexandru Nechifor Foto: Arhivă personală

„A se consuma până la” nu înseamnă același lucru cu „a se consuma de preferință înainte de”

O confuzie frecventă este cea dintre cele două mențiuni de pe ambalaj. Prima se referă la siguranța alimentului, în timp ce a doua indică perioada în care produsul își păstrează cel mai bine calitățile.

„Diferența esențială este între siguranță și calitate. «A se consuma până la» reprezintă data-limită de consum și se referă la siguranța microbiologică. După această dată, produsul nu trebuie consumat, chiar dacă arată și miroase normal.

«A se consuma de preferință înainte de» indică perioada în care produsul își păstrează calitățile optime de gust, aromă și textură. După această dată, alimentul nu devine automat nesigur, dacă a fost depozitat corect și nu prezintă semne de alterare.

În cazul lactatelor, este important să respectăm mențiunea exactă de pe ambalaj, deoarece iaurturile, brânzeturile proaspete și produsele maturate pot avea termene și condiții diferite de păstrare”, precizează specialistul.

Ce se întâmplă cu un iaurt după expirare. Pot apărea bacterii periculoase

Un iaurt păstrat la frigider poate continua să fermenteze, ceea ce îi modifică gustul și textura. Însă schimbările nu se limitează întotdeauna la aceste aspecte.

„Într-un iaurt păstrat la rece, bacteriile lactice pot continua lent procesul de fermentație, determinând creșterea acidității, un gust mai acru și modificări ale texturii. Separarea unei cantități mici de zer nu indică, în sine, alterarea produsului.

În timp, pot apărea și drojdii sau mucegaiuri, în special dacă ambalajul a fost deschis ori produsul a fost contaminat. Mai important este faptul că unele bacterii patogene pot supraviețui fără să modifice vizibil aspectul sau mirosul alimentului. Aciditatea iaurtului oferă o anumită protecție microbiologică, dar nu elimină complet riscurile”, avertizează medicul.

Care lactate sunt mai perisabile

Nu toate produsele lactate au același grad de rezistență. Laptele proaspăt pasteurizat și brânzeturile proaspete sunt mai vulnerabile la alterare decât produsele fermentate sau brânzeturile maturate.

„Da, iar diferențele depind în principal de aciditate, conținutul de apă, tratamentul termic și procesul de fermentație sau maturare. Laptele proaspăt pasteurizat și brânzeturile proaspete, precum brânza de vaci, ricotta sau mozzarella, sunt în general mai perisabile, deoarece conțin multă apă și favorizează dezvoltarea microorganismelor în condiții necorespunzătoare.

Iaurtul, chefirul și smântâna fermentată beneficiază de aciditatea produsă prin fermentație, care încetinește dezvoltarea anumitor germeni.

Brânzeturile tari și maturate, precum parmezanul sau cașcavalul maturat, sunt de regulă mai stabile datorită umidității reduse și maturării. Totuși, nici acestea nu sunt complet lipsite de riscuri, mai ales dacă sunt păstrate incorect”, explică Alexandru Nechifor.

De ce faptul că nu ne îmbolnăvim după ce mâncăm un iaurt expirat nu înseamnă că este sigur

Unii consumatori povestesc că au mâncat produse lactate expirate de săptămâni sau chiar de luni fără să aibă probleme. Medicul atrage însă atenția că absența simptomelor nu demonstrează că alimentul a fost sigur.

„Absența simptomelor nu garantează că alimentul a fost sigur. Faptul că o persoană a consumat un iaurt expirat fără consecințe poate însemna că produsul nu conținea microorganisme patogene în cantitate suficientă pentru a provoca îmbolnăvirea sau că mecanismele de apărare ale organismului au reușit să limiteze infecția.

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Acest lucru nu înseamnă că organismul dezvoltă o toleranță specială la alimentele expirate.

Riscul depinde de tipul și cantitatea microorganismelor, de eventualele toxine prezente și de starea de sănătate a consumatorului. Experiența anterioară fără simptome nu garantează siguranța unui consum viitor”, subliniază specialistul.

Iaurt de casă Foto: arhivă, adevărul

De ce mirosul și gustul nu sunt suficiente pentru a verifica un lactat

Un produs care are un miros neplăcut sau prezintă mucegai trebuie aruncat. Problema este că unele microorganisme periculoase nu produc modificări care pot fi observate de consumator.

„Aspectul și mirosul pot indica alterarea evidentă, dar nu pot confirma siguranța microbiologică a unui aliment. Mucegaiul neobișnuit, modificările importante de culoare sau consistență, mirosul neplăcut și ambalajul bombat sunt semnale de avertizare. În asemenea situații, produsul trebuie aruncat, fără a fi gustat. Problema este că multe bacterii patogene nu modifică aspectul, mirosul sau gustul alimentelor. Prin urmare, un iaurt care pare perfect normal poate fi totuși contaminat. Testul senzorial este util pentru identificarea alterării evidente, dar nu înlocuiește respectarea termenului de valabilitate și a condițiilor de păstrare”, explică medicul.

Cât de mult contează temperatura din frigider

Păstrarea lactatelor la temperatura recomandată de producător este esențială pentru limitarea dezvoltării microorganismelor. Chiar și în aceste condiții, însă, frigiderul nu poate garanta siguranța unui produs după expirare.

„Temperatura este unul dintre cei mai importanți factori pentru siguranța lactatelor. Un iaurt păstrat constant la frigider, ideal la 2–4°C și conform indicațiilor producătorului, prezintă un risc mai redus de alterare decât unul expus la temperatura camerei. Refrigerarea încetinește multiplicarea bacteriilor, dar nu le distruge. Unele microorganisme, precum Listeria monocytogenes, se pot dezvolta chiar și la temperaturi scăzute, în condiții favorabile. În general, lactatele care necesită refrigerare nu trebuie lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore, iar la temperaturi de peste 32°C, mai mult de o oră. Totuși, păstrarea corectă la frigider nu garantează siguranța după depășirea datei-limită de consum”, avertizează Alexandru Nechifor.

Ce bacterii pot apărea în lactatele contaminate și ce simptome provoacă

Consumul unor lactate contaminate poate duce la probleme digestive, dar, în anumite situații, infecțiile pot avea consecințe mult mai grave.

„Lactatele contaminate pot provoca toxiinfecții alimentare, de la forme digestive ușoare până la infecții severe. Printre microorganismele relevante se numără Listeria monocytogenes, Salmonella, anumite tulpini patogene de Escherichia coli, Staphylococcus aureus și Campylobacter. Riscurile diferă în funcție de produs, procesare și condițiile de păstrare, unele infecții fiind asociate în special cu laptele nepasteurizat.

Simptomele frecvente includ greață, vărsături, crampe abdominale, diaree și febră. În cazurile severe pot apărea deshidratare, afectare renală sau infecții sistemice.

Listerioza reprezintă un risc deosebit pentru femeile însărcinate și persoanele imunodeprimate. Diareea cu sânge, febra ridicată, deshidratarea sau vărsăturile persistente necesită evaluare medicală”, spune medicul.

Cine ar trebui să evite consumul lactatelor expirate

Copiii mici, femeile însărcinate, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută sunt mai expuși complicațiilor provocate de infecțiile alimentare.

„Copiii mici, femeile însărcinate, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută prezintă un risc mai mare de complicații în cazul infecțiilor alimentare. Copiii se pot deshidrata rapid în urma episoadelor de vărsături sau diaree. La vârstnici, infecțiile pot agrava bolile cronice existente.

În sarcină, riscul este deosebit de important în cazul listeriozei, care poate afecta grav evoluția sarcinii și sănătatea fătului. Persoanele imunodeprimate pot dezvolta infecții mai severe, inclusiv sistemice.

Pentru aceste categorii, recomandarea medicală este respectarea strictă a datei-limită de consum, a temperaturii de refrigerare și evitarea produselor lactate cu risc microbiologic crescut, în special a celor din lapte nepasteurizat”, atrage atenția Alexandru Nechifor.

Lactatele aproape de expirare, vândute la reducere. Sunt la fel de sigure?

În multe magazine, produsele care se apropie de data-limită de consum sunt comercializate la prețuri reduse. Pentru unii cumpărători, acestea reprezintă o modalitate de a economisi bani și de a evita risipa alimentară.

Medicul spune că achiziționarea lor nu presupune automat un risc, atât timp cât sunt respectate condițiile de depozitare și produsul se află încă în termen.

„Cumpărarea lactatelor aflate aproape de expirare poate fi o alegere economică și o modalitate de reducere a risipei alimentare, fără a presupune automat un risc pentru sănătate. Atât timp cât produsul se află în termenul de valabilitate, a fost depozitat corespunzător, iar ambalajul este intact, acesta trebuie să îndeplinească aceleași cerințe de siguranță alimentară ca produsele cu termen mai lung.

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Diferența este că perioada rămasă pentru consum este mai scurtă. De aceea, recomand cumpărarea acestor produse doar dacă urmează să fie consumate în timp util, cu respectarea condițiilor de refrigerare. Prețul redus nu trebuie confundat cu o calitate microbiologică inferioară”, explică specialistul.

Ce se întâmplă dacă păstrăm în frigider un produs cumpărat cu o zi înainte de expirare

Un alt obicei este cumpărarea lactatelor aflate aproape de termen, urmată de păstrarea lor în frigider încă două-trei zile. Refrigerarea nu prelungește, însă, automat perioada în care produsul poate fi consumat în siguranță.

„Da, pot exista riscuri, chiar dacă produsul a fost păstrat permanent la frigider. Refrigerarea încetinește multiplicarea microorganismelor, dar nu le elimină și nu prelungește automat termenul de siguranță stabilit de producător.

Dacă pe ambalaj apare mențiunea «a se consuma până la», produsul trebuie consumat cel târziu la data indicată, fără a presupune că mai poate fi păstrat în siguranță câteva zile suplimentare.

În schimb, dacă este menționat «a se consuma de preferință înainte de», depășirea datei nu înseamnă automat că produsul devine periculos. Contează tipul lactatului, condițiile de păstrare și eventualele semne de alterare.

Prin urmare, este important ca produsele cumpărate aproape de expirare să fie alese în funcție de momentul în care vor fi efectiv consumate”, recomandă medicul.

La ce trebuie să fim atenți când cumpărăm lactate la reducere

Înainte de a pune în coș un produs din raionul cu reduceri, consumatorii ar trebui să verifice atât data înscrisă pe ambalaj, cât și starea acestuia și condițiile în care este păstrat.

„În primul rând, trebuie verificată data de pe ambalaj și dacă produsul este păstrat în condiții corespunzătoare de refrigerare. Ambalajul trebuie să fie intact, fără umflături anormale, perforații, scurgeri sau sigilii deteriorate. De asemenea, trebuie evitate produsele care prezintă modificări vizibile neobișnuite de culoare sau consistență, atunci când acestea pot fi observate. Un alt aspect important este transportul: lactatele refrigerate ar trebui cumpărate spre finalul cumpărăturilor și introduse cât mai repede în frigider, pentru a evita întreruperea lanțului de frig. Prețul redus nu reprezintă, în sine, un semn de nesiguranță alimentară, dar necesită atenție la termenul rămas și la condițiile de păstrare”, explică Alexandru Nechifor.

Când trebuie aruncat un lactat, chiar dacă pare în regulă

Medicul recomandă consumatorilor să nu se bazeze exclusiv pe aspectul și mirosul produselor, ci să țină cont în primul rând de indicațiile de pe ambalaj.

„Recomandarea principală este să ținem cont atât de tipul datei înscrise pe ambalaj, cât și de condițiile de depozitare. Produsele cu mențiunea «a se consuma până la» nu trebuie consumate după data-limită, chiar dacă mirosul și aspectul sunt normale. Cele cu mențiunea «a se consuma de preferință înainte de» pot rămâne potrivite pentru consum după această dată, dacă au fost păstrate corect și nu prezintă semne de alterare.

Un lactat trebuie aruncat dacă ambalajul este bombat sau deteriorat, dacă prezintă mucegai neobișnuit, miros neplăcut ori dacă a fost păstrat necorespunzător la temperatura camerei. Există particularități pentru anumite brânzeturi tari, dar acestea nu trebuie generalizate la lactatele proaspete.

Este important de reținut că absența semnelor de alterare nu garantează siguranța microbiologică. În cazul copiilor mici, femeilor însărcinate, vârstnicilor și persoanelor imunodeprimate, prudența trebuie să fie și mai mare”, conchide medicul.