De cele mai multe ori, oamenii își află grupa sanguină atunci când au nevoie de o transfuzie sau în urma unor analize medicale. Totuși, aceasta ar putea oferi și câteva indicii despre anumite riscuri pentru sănătate.

Test grupă sanguină Foto: arhivă

Cercetările au identificat legături între grupele sanguine și probabilitatea de a dezvolta unele afecțiuni, de la boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer până la infecții virale. Există chiar studii care sugerează că grupa de sânge ar putea influența cât de atractivă este o persoană pentru țânțari.

Asta nu înseamnă însă că există o grupă sanguină ideală. Fiecare dintre cele patru categorii principale – A, B, AB și O – este asociată atât cu anumite avantaje, cât și cu posibile vulnerabilități, arată New York Post.

Grupa A: un risc mai scăzut pentru unele infecții, dar mai multe probleme cardiovasculare

Persoanele cu grupa sanguină A ar putea avea o susceptibilitate mai redusă la norovirus, virusul care provoacă gastroenterita și este cunoscut pentru episoadele de vărsături și diaree care apar frecvent în sezonul rece. Unele cercetări indică, de asemenea, că această grupă ar putea fi mai puțin atractivă pentru țânțari.

Există însă și câteva asocieri mai puțin favorabile. Studiile au identificat o legătură între grupa A și niveluri mai ridicate ale colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”, care contribuie la apariția bolilor cardiovasculare.

Aceeași grupă sanguină a fost asociată cu un risc mai mare de accident vascular cerebral ischemic la vârste tinere. Acesta apare atunci când un cheag sau o obstrucție blochează circulația sângelui către o parte a creierului. Unele cercetări au indicat și o posibilă legătură între grupa A și forme mai severe de COVID-19.

În plus, persoanele cu această grupă ar putea avea un risc mai ridicat de cancer gastric și pancreatic. Alte cercetări au observat niveluri mai mari de cortizol, hormon asociat răspunsului organismului la stres, la persoanele cu grupa A.

Grupa B: posibile avantaje în fața unor boli, dar și riscuri metabolice

Grupa B este asociată în unele cercetări cu un risc mai scăzut de apariție a pietrelor la rinichi. Un alt posibil avantaj este probabilitatea mai mică de a fi mușcat de căpușe, aspect relevant mai ales pentru persoanele care petrec mult timp în natură.

Există și studii care sugerează că această grupă sanguină ar putea oferi o anumită protecție împotriva unor agenți patogeni, inclusiv cei responsabili de variolă și malarie.

În ceea ce privește cancerul, grupa B a fost asociată cu o probabilitate mai redusă de cancer gastric și de vezică urinară. O posibilă explicație este legată de interacțiunea dintre caracteristicile sângelui și bacteria Helicobacter pylori, unul dintre principalii factori implicați în apariția ulcerului gastric.

Totuși, grupa B nu este lipsită de riscuri. Unele studii au indicat o susceptibilitate mai mare la anumite infecții, precum tuberculoza și holera. De asemenea, au fost observate asocieri cu un risc crescut de boli cardiovasculare și cancer pancreatic.

Cercetătorii investighează și posibilele legături dintre grupa B, diabetul de tip 2 și hipertensiunea arterială. Aceste asocieri nu sunt însă pe deplin înțelese.

Grupa AB: avantaj important la transfuzii, dar un risc mai mare de cheaguri de sânge

Persoanele cu grupa AB pozitivă au un avantaj important atunci când au nevoie de o transfuzie de globule roșii: pot primi sânge de la toate grupele sanguine din sistemul ABO și Rh. Din acest motiv, sunt considerate receptori universali.

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Grupa AB are un rol important și în medicina de urgență. Plasma AB este considerată plasmă universală, putând fi administrată pacienților fără să fie necesară aceeași compatibilitate ca în cazul transfuziei de globule roșii. Este utilizată inclusiv în tratarea pacienților cu traumatisme grave, arsuri sau șoc.

Pe de altă parte, cercetările au asociat grupa AB cu un risc mai ridicat de formare a cheagurilor de sânge. Potrivit American Heart Association, persoanele cu grupele A, B și AB prezintă un risc mai mare de tromboză și de infarct asociat bolii coronariene decât cele cu grupa O. Dintre acestea, persoanele cu grupa AB par să aibă cel mai ridicat risc.

Grupa AB a fost asociată și cu o probabilitate mai mare de cancer pancreatic.

Un studiu publicat în 2014 în revista Neurology a identificat o altă posibilă legătură: persoanele cu grupa AB au avut un risc cu 82% mai mare de a dezvolta probleme de memorie și de gândire asociate declinului cognitiv, comparativ cu celelalte grupe sanguine. Cercetătorii au sugerat că această asociere ar putea avea legătură cu nivelurile mai ridicate ale factorului VIII, o proteină implicată în coagularea sângelui.

Grupa O: risc mai scăzut de cheaguri și accident vascular cerebral

Grupa O este cea mai răspândită în Statele Unite. Persoanele cu grupa O negativă au un avantaj major în medicina transfuzională: globulele roșii pot fi administrate pacienților din toate grupele sanguine, motiv pentru care această grupă este cunoscută drept donator universal de globule roșii.

Dincolo de compatibilitatea la transfuzii, grupa O este asociată cu unele avantaje cardiovasculare. Potrivit American Heart Association, persoanele cu această grupă prezintă cel mai scăzut risc de infarct și de formare a cheagurilor de sânge la nivelul picioarelor și plămânilor.

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Cercetările au identificat și o probabilitate mai mică de accident vascular cerebral. Un studiu a indicat că persoanele cu grupa O au un risc cu aproximativ 12% mai redus de a suferi un AVC decât cele cu alte grupe sanguine.

Unele studii au sugerat, de asemenea, că persoanele cu grupa O ar putea fi mai puțin predispuse la infectarea cu SARS-CoV-2 sau la dezvoltarea unor forme severe de COVID-19. O posibilă explicație este legată de riscul mai redus de tulburări de coagulare, asociate cu formele grave ale bolii.

Există însă și un dezavantaj: grupa O a fost asociată cu o susceptibilitate mai mare la norovirus, virusul care provoacă infecții gastrointestinale.

Grupa de sânge nu stabilește cât de sănătos este un om

Deși cercetările au identificat numeroase legături între grupele sanguine și anumite afecțiuni, acestea nu trebuie interpretate ca predicții individuale. O asociere statistică nu înseamnă că o persoană va dezvolta în mod inevitabil o anumită boală.

Riscul real depinde de mai mulți factori, printre care genetica, vârsta, alimentația, stilul de viață și istoricul medical. Grupa sanguină este doar una dintre variabilele pe care cercetătorii le investighează pentru a înțelege mai bine diferențele dintre oameni.