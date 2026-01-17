Câte kilograme sunt normale și de ce greutatea ideală nu există. Medic: „Circumferința taliei poate spune mai mult decât cântarul”

Greutatea corporală este unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății, însă mulți se concentrează doar pe cifrele de pe cântar. Medicul Alexandru Nechifor explică de ce greutatea ideală nu se reduce la o simplă valoare și ce factori contează cu adevărat.

„Cât ar trebui să cântăresc?- este o întrebare aparent simplă, dar care ascunde mult mai mult decât o cifră de pe cântar. Greutatea corporală este astăzi unul dintre cei mai importanți indicatori ai stării de sănătate, însă interpretarea ei greșită poate duce la diete inutile, anxietate sau, dimpotrivă, la ignorarea unor riscuri reale”, susține Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă.

Cel mai utilizat instrument de evaluare este indicele de masă corporală (IMC), care corelează greutatea cu înălțimea. Un IMC între 18,5 și 24,9 este asociat cu cel mai mic risc de boli cronice și mortalitate.

„IMC-ul oferă un punct de orientare, dar nu face diferența între masa musculară și grăsime și nu arată distribuția țesutului adipos”, explică dr. Nechifor.

Vârsta influențează semnificativ modul în care interpretăm greutatea. După 50–60 de ani, o greutate situată la limita normalului poate fi chiar ușor protectivă.

„La vârstnici, subponderalitatea este asociată cu fragilitate, risc crescut de căderi, fracturi și mortalitate. În schimb, la adulții tineri, excesul ponderal crește riscul de diabet, hipertensiune și boli cardiovasculare”, subliniază medicul gălățean.

Un alt aspect crucial este locul unde se acumulează grăsimea. Grăsimea abdominală este mult mai periculoasă decât cea distribuită uniform, fiind asociată cu inflamație cronică și un risc crescut de boli metabolice și cardiovasculare.

„Circumferința taliei poate fi uneori mai relevantă decât greutatea totală. Valorile peste 94 de centimetri la bărbați și 80 de centimetri la femei indică un risc crescut, chiar dacă IMC-ul este normal”, explică medicul.

Modificările neintenționate de greutate reprezintă și ele un semnal de alarmă. Creșterea sau scăderea rapidă poate indica probleme endocrine, hepatice, digestive sau chiar oncologice, avertizează medicul Alexandru Nechifor.

În concluzie, medicul subliniază că greutatea sănătoasă nu înseamnă „o cifră fixă pe cântar, ci un interval în care organismul funcționează optim”.

„Obiectivul nu este perfecțiunea estetică, ci prevenția bolilor, menținerea vitalității și calității vieții”, a spus acesta.