Noi scumpiri la alimente de la 1 octombrie. Lactatele și mezelurile, printre produsele vizate

Românii ar putea plăti mai mult pentru unele alimente începând din luna octombrie, pe fondul creșterii costurilor de producție, energiei și carburanților. Potrivit estimărilor din piață, prețurile alimentelor ar putea crește în medie cu 4-8%, iar cele mai mari majorări sunt așteptate la produse lactate.

Românii ar putea plăti mai mult pentru unele alimente. Foto: Shutterstock

În cazul lactatelor, producătorii și comercianții au anunțat deja modificări de preț. Potrivit reprezentanților industriei, cașcavalul ar putea înregistra creșteri de până la 8%, în timp ce pentru alte produse lactate sunt anticipate majorări de câteva procente.

Și în cazul mezelurilor au fost transmise notificări către comercianți, cu scumpiri de aproximativ 3-4%, în funcție de categorie.

Economistul Adrian Negrescu estimează că alimentele vor avea, în ansamblu, o creștere mai temperată, de aproximativ 4-5%, dar avertizează că presiunile inflaționiste se vor resimți și în alte domenii. Potrivit acestuia, majorarea costurilor cu energia, gazele și carburanții va pune presiune asupra prețurilor din economie.

„Alimentele vor înregistra o majorare de preț ceva mai temperată de 4-5%”, a declarat Adrian Negrescu pentru News.ro. El a precizat că producătorii trebuie să țină cont și de scăderea puterii de cumpărare, deoarece majorările prea mari pot duce la reducerea vânzărilor.

La rândul său, Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, estimează că prețurile alimentelor ar putea fi cu 5-6% mai mari în octombrie față de septembrie. El susține că energia și carburanții reprezintă factori importanți în costurile de producție și transport.

Presiunea este resimțită și de comercianți. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, spune că primește constant notificări de la producători privind modificarea prețurilor.

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