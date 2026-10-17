Micul dejun care poate ajuta la reducerea grăsimii abdominale. Se prepară în câteva minute cu 5 ingrediente

Grăsimea viscerală, acumulată în jurul organelor interne, este asociată cu un risc mai mare de probleme de sănătate. Dieteticienii recomandă un mic dejun simplu, care poate contribui la controlul greutății și la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

Grăsimea viscerală este periculoasă pentu organism Foto: arhivă, adevărul

Potrivit specialiștilor, o variantă potrivită este un smoothie cu spanac și avocado, care se prepară rapid și conține ingrediente bogate în proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Băutura poate fi luată la pachet și consumată în diminețile aglomerate.

Rețeta recomandată de dieteticieni

Smoothie-ul conține cinci ingrediente principale: iaurt simplu, spanac, o banană, avocado și miere. Se adaugă și apă, pentru a obține consistența dorită.

Potrivit dieteticienei Amy Davis, o porție furnizează aproximativ 18 grame de proteine și 8 grame de fibre. Aceste substanțe nutritive contribuie la prelungirea senzației de sațietate, iar antioxidanții din ingrediente pot ajuta la reducerea inflamației, scrie eathingwell.

Rețeta poate fi adaptată în funcție de preferințe și de ingredientele disponibile. Spanacul poate fi înlocuit cu varză kale, iar iaurtul simplu poate fi substituit cu iaurt în stil grecesc.

Un alt avantaj este că băutura se prepară într-un blender, în doar câteva minute, și reprezintă o modalitate simplă de a include fructe și legume în alimentația zilnică.

Avocado este bogat în grăsimi sănătoase Foto: Shuterstock

De ce este importantă combinația de proteine și fibre

Combinația dintre proteine, fibre și grăsimi sănătoase poate ajuta la controlul apetitului și la reducerea tendinței de a mânca în exces.

Proteinele contribuie la menținerea masei musculare în timpul procesului de slăbire și ajută la prelungirea senzației de sațietate. De asemenea, consumate împreună cu carbohidrații, acestea pot contribui la menținerea unor niveluri mai stabile ale glicemiei.

Iaurtul este principala sursă de proteine din această rețetă. În plus, anumite tipuri de iaurt conțin probiotice, microorganisme care pot susține sănătatea intestinală.

Kelly Jones, dietetician, explică faptul că studiile observaționale au identificat o asociere între consumul de iaurt și niveluri mai reduse ale grăsimii corporale și abdominale. Totuși, această asociere nu demonstrează că iaurtul determină în mod direct pierderea grăsimii.

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Fibrele provin în principal din banană, avocado și spanac. Acestea încetinesc digestia și contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp. O alimentație bogată în fibre poate susține controlul greutății și buna funcționare a sistemului digestiv.

Ce rol au avocado și spanacul

Pe lângă proteine și fibre, smoothie-ul conține ingrediente bogate în substanțe nutritive care pot contribui la reducerea inflamației din organism.

Avocado furnizează grăsimi nesaturate, vitamina E, minerale și compuși vegetali cu proprietăți antioxidante. Spanacul este bogat în vitamine și substanțe fitochimice care participă la reglarea proceselor inflamatorii.

Dieteticienii atrag atenția că excesul de grăsime corporală poate fi asociat cu o inflamație mai accentuată, iar grăsimea viscerală este importantă din perspectiva riscurilor metabolice.

Acest tip de grăsime se acumulează în profunzimea abdomenului, în jurul unor organe interne. În cantități excesive, este asociată cu un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare și diabet de tip 2.

Cu toate acestea, consumul unui anumit aliment nu determină eliminarea grăsimii abdominale. Rezultatele depind de ansamblul obiceiurilor alimentare și de stilul de viață.

Alte obiceiuri care pot ajuta la reducerea grăsimii viscerale

Pe lângă un mic dejun echilibrat, specialiștii recomandă adoptarea unor obiceiuri care să contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase.

Activitatea fizică regulată este esențială. Mersul pe jos și exercițiile de forță pot contribui la menținerea masei musculare și la controlul greutății.

Somnul de calitate are, de asemenea, un rol important. Odihna insuficientă poate perturba mecanismele care reglează apetitul și poate favoriza consumul excesiv de alimente bogate în zahăr.

Reducerea consumului de zaharuri adăugate poate ajuta la limitarea aportului caloric, în special atunci când acestea provin din băuturi îndulcite și produse cu valoare nutritivă redusă.

Limitarea consumului de alcool este o altă măsură recomandată. Consumul excesiv poate contribui la acumularea kilogramelor în plus și poate afecta sănătatea metabolică.

Nu în ultimul rând, gestionarea stresului poate susține menținerea unor obiceiuri sănătoase. Mișcarea, meditația și activitățile relaxante pot ajuta la reducerea stresului cotidian.

Deși smoothie-ul cu spanac și avocado poate reprezenta o alegere nutritivă pentru micul dejun, niciun aliment nu poate elimina de unul singur grăsimea viscerală.

Reducerea acesteia presupune o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, somn suficient și menținerea unui echilibru între aportul și consumul de energie.

Prin conținutul de proteine, fibre și grăsimi nesaturate, această băutură poate fi inclusă într-un plan alimentar sănătos, însă rezultatele depind de obiceiurile adoptate pe termen lung.