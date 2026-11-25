Vaccinarea oilor și caprelor se extinde la nivel național, însă nu aduce și certitudinea reluării exporturilor. De luni de zile, crescătorii sunt nevoiți să țină animalele în ferme, cu cheltuieli tot mai mari și fără compensații, iar pentru perioada de după 1 ianuarie 2027 nu au încă un calendar clar al deblocării piețelor externe.

Crescătorii au cheltuieli din ce în ce mai mari cu animalele pe care nu le pot vinde Foto: Arhiva Adevărul

Campania de vaccinare a oilor și caprelor a făcut un pas important în județele Tulcea și Constanța, unde animalele sunt imunizate împotriva ambelor boli care au dus la blocarea exporturilor. Pentru restul țării, însă, lucrurile sunt departe de a fi rezolvate, campania fiind demarată, în anumite județe, de-abia în ultimele zile.

Nici după 1 ianuarie 2027 crescătorii nu au motive serioase să spere că vor putea vinde din nou liber în alte țări. În ferme, între timp, animalele continuă să crească, consumă furaje, ocupă adăposturile și aduc cheltuieli tot mai mari. Pentru pierderile acumulate, oierii spun că nu au primit niciun sprijin financiar.

Vaccinarea avansează, dar nu deschide deocamdată piețele

După vaccinarea prioritară în Tulcea și Constanța, unde efectivele au fost imunizate atât împotriva variolei, cât și împotriva pestei micilor rumegătoare, la nivel național campania continuă cu vaccinarea împotriva variolei ovinelor și caprinelor. România a primit de la Comisia Europeană 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare și 800.000 de doze împotriva variolei. Pentru continuarea campaniei, după epuizarea dozelor primite gratuit, autoritățile au prevăzut achiziția de vaccinuri de la bugetul de stat.

Vaccinarea, necesară pentru controlul bolilor, nu aduce însă reluarea exporturilor imediat. Speranța crescătorilor de animale, care depind de export, este reluarea livrărilor către țările terțe, și acestea blocate de aproximativ cinci luni.

Regulile europene aflate acum în vigoare pot prelungi blocajul exporturilor comunitare pentru crescătorii din cea mai mare parte a țării. Una dintre probleme este regulamentul european privind vaccinarea, care prevede că statutul de zonă liberă de variolă poate fi redobândit abia la opt luni după ultima vaccinare, dacă nu intervin modificări legislative. Or, planul României presupune continuarea vaccinării împotriva variolei și în 2027. În aceste condiții, perspectiva reluării exporturilor către statele membre rămâne îndepărtată.

La nivel european se discută schimbarea regulamentului. Potrivit reprezentanților ANSVSA, negocierile au avansat, iar o modificare ar putea permite derogări și ar putea elimina anumite restricții pentru produsele provenite de la animale vaccinate. Dar, până când noile reguli vor fi adoptate, crescătorii nu au un calendar cert pe care să-și poată baza deciziile.

O portiță pentru exporturile către țări terțe

Pentru Tulcea și Constanța, perspectiva este ceva mai bună. Cele două județe au fost organizate ca zonă de vaccinare pentru ambele boli, astfel încât de aici să poată fi reluate livrările de animale vii către țări din afara Uniunii Europene, dacă sunt îndeplinite condițiile sanitare și dacă statele de destinație acceptă vaccinarea.

Această soluție ar putea fi folosită și de crescătorii din alte județe. Animalele ar putea fi duse în Tulcea sau Constanța pentru a fi vaccinate cu ambele vaccinuri. A fost menționată inclusiv posibilitatea înființării unui cod temporar de exploatație în unul dintre cele două județe.

Rezolvarea nu este însă simplă pentru toată lumea. Transportul animalelor, formalitățile, vaccinarea și timpul necesar instalării imunității presupun costuri și organizare. În plus, trebuie respectate condițiile stabilite cu țara în care urmează să ajungă animalele.

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România are deja acorduri cu mai multe state arabe pentru reluarea exporturilor. Un exemplu este Iordania, unul dintre partenerii tradiționali ai crescătorilor români. O delegație iordaniană se află în România în perioada 22-27 noiembrie, la invitația ANSVSA, pentru a vizita ferme, centre de colectare și abatoare și pentru a verifica modul în care sunt aplicate măsurile sanitare. Oficialii iordanieni și-au arătat interesul atât pentru achiziția de animale vii, cât și pentru carcase. În condițiile în care exporturile, nici către țările terțe, nu s-au deblocat, vizita este, mai degrabă, o acțiune în zona păstrării relațiilor comerciale și de pregătire pentru momentul când condițiile sanitare și restricțiile vor permite din nou transporturile.

Animalele rămân în ferme, iar cheltuielile nu se opresc

Discuțiile despre regulamente și negocierile cu statele importatoare sunt privite cu interes, dar cu tot mai mici speranțe, de către crescătorii care nu au unde să trimită animalele pregătite pentru vânzare.

„Nu avem nicio perspectivă”, spune Dan Dumitru, secretarul general al Uniunii Oierilor din România. Se știe că restricțiile impuse de Bruxelles sunt valabile până la sfârșitul anului, dar nu există un calendar clar pentru perioada de după această dată.

Blocajul a prins fermele într-un moment dificil. O parte dintre crescători au fost nevoiți să țină animalele în adăposturi și să le hrănească mai mult decât planificaseră. Seceta și condițiile climatice au complicat și ele lucrurile, iar în unele exploatații oile au fost ținute la îngrășat în stabulație. Cu cât animalele rămân mai mult în fermă, cu atât cresc cheltuielile cu furajele, semnalează Dan Dumitru. În plus, se apropie sau a început deja perioada fătărilor, iar adăposturile trebuie să facă loc și mieilor. Pentru fermele care nu au spații suficiente pentru iernat, problema devine și mai apăsătoare.

Nici faptul că animalele ajung la greutăți mai mari nu le ajută neapărat pe toate să fie vândute mai ușor. Oile grele, de 45-50 de kilograme sau chiar peste, sunt crescute în bună măsură pentru piețele externe, pentru că în România se consumă carne de oaie sezonier, cu un vârf în perioada Paștelui.

Crescătorii pot încerca să vândă animalele pentru sacrificare în țară, însă piața internă nu poate prelua toate efectivele pregătite pentru export.

Oierii semnalează că au rămas fără niciun sprijin

Dincolo de imposibilitatea de a vinde animalele pe piețele externe, crescătorii reclamă că nu au primit niciun ajutor financiar pentru pierderile provocate de restricții. Cheltuielile continuă, chiar dacă veniturile așteptate din export nu mai vin. Animalele trebuie hrănite, îngrijite și ținute în condiții corespunzătoare, iar fermele trebuie să găsească bani pentru furaje și pentru pregătirea efectivelor de iarnă.

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Dan Dumitru spune că oierii nu au beneficiat de compensații, deși blocarea exporturilor le-a afectat direct activitatea. Au existat discuții despre sprijinirea fermelor și despre finanțarea unor măsuri de biosecuritate, însă acestea nu s-au transformat, până acum, într-un ajutor concret pentru crescători.

Vaccinarea este suportată de stat, dar aceasta nu acoperă pierderile comerciale și nici costurile suplimentare pe care le presupune păstrarea animalelor în ferme. Iar dacă pentru anumite deplasări interne vor fi necesare testări suplimentare - cum se tot vehiculează informații -, crescătorii se tem că vor avea de suportat și alte cheltuieli.

În aceste condiții, oierii se găsesc în situația paradoxală în care li se cere să respecte măsurile sanitare și să vaccineze animalele, dar nu știu când vor putea reveni la piețele de care depinde o mare parte din activitatea lor. Au animale de vânzare, însă nu au certitudinea că le pot exporta, iar piața românească nu poate absorbi întregul surplus după atâtea luni de blocaj.