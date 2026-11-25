Instituții publice au cumpărat bere, vin și băuturi spirtoase de zeci sau chiar sute de mii de lei în primele nouă luni din 2026. Achizițiile au avut destinații diferite, de la revânzarea în aquaparkuri la evenimente și pachete pentru angajați.

Instituțiile publice au cumpărat băuturi de zeci de mii de lei Foto: arhivă

Administrația Domeniului Public Oradea conduce clasamentul prezentat, cu trei achiziții de 243.858 de lei, înregistrate la 19 iunie 2026. Produsele au fost cumpărate de la Vandana Com pentru Aquaparkul Nymphaea: 95.430 de lei pentru bere la butoi și 91.827 de lei pentru bere cu alcool la doză, potrivit unei analize realizate de economistul Radu Georgescu cu ajutorul CFO App, pe baza înregistrărilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), potrivit Adevărul Financiar. Sursa indică setul „Achiziții publice 2026”, disponibil pe portalul data.gov.ro.

A treia comandă, de 56.601 lei, cuprinde atât băuturi alcoolice, cât și energizante. Directorul ADP Oradea, Liviu Andrica, a precizat, potrivit sursei citate, că produsele sunt destinate clienților aquaparkului, nu angajaților. Valoarea totală a comenzilor nu poate fi echivalată cu o cheltuială exclusiv pentru alcool, iar înregistrările nu arată câte băuturi au fost vândute și ce venituri au adus.

BNR și unitățile militare: comenzi cu descrieri uneori generale

Banca Națională a României figurează pe locul al doilea, cu 51 de achiziții însumând aproximativ 138.952 de lei. În descrieri apar bere, vinuri și băuturi spirtoase, dar și formulări precum „alimente” sau „diverse produse”. Aceste înregistrări nu permit stabilirea exactă a valorii alcoolului din comenzile mixte ori a destinației fiecărui produs.

Unitatea Militară 02477 Brașov apare cu 16 achiziții de aproximativ 89.458 de lei. Printre produsele menționate se află vin, whisky și pălincă, însă unele comenzi sunt descrise doar ca „pachete”, fără detalierea conținutului.

Pentru Unitatea Militară 01556 Mangalia, analiza indică două cumpărări de 68.300 de lei, încadrate la vinuri și băuturi spirtoase. Descrierea publică „achiziție produse alimentare” nu confirmă însă ce băuturi au fost efectiv cumpărate. La Unitatea Militară 01151, totalul de aproximativ 20.554 de lei include și produse nealcoolice, precum suc sau lapte pentru cafea.

Evenimente, pachete pentru angajați și comenzi mixte

Romsilva figurează cu aproximativ 53.776 de lei, mai multe comenzi fiind asociate Complexului Silva. Lista include vin, bere și băuturi spirtoase, dar și un pachet de băuturi nealcoolice de aproximativ 620 de lei. Nici în acest caz totalul nu reprezintă exclusiv alcool.

La Onești, o achiziție de aproximativ 26.184 de lei a vizat bomboane de ciocolată și vin spumant pentru Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Municipiul Oradea apare separat de ADP, cu aproximativ 23.454 de lei. Potrivit explicației oferite de purtătorul de cuvânt Octavian Haragoș, suma privește vin și cozonaci pentru pachetele de Paște ale angajaților, cumpărate prin fondul de protocol.

În clasament mai apar Universitatea Politehnica Timișoara, cu aproximativ 25.773 de lei, și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu 23.712 lei.