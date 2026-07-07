Ce să mănânci în vacanță ca să eviți balonarea și problemele digestive. Sfaturile medicilor

Concediul este perioada în care ne răsfățăm culinar, însă excesele pot avea un cost. Balonarea, constipația și diareea sunt probleme frecvente în vacanță, iar explicația se află în modul în care microbiomul intestinal reacționează la schimbările bruște de rutină.

Mulți oameni observă că, odată ajunși în vacanță, apar disconfortul abdominal, balonarea sau tulburările de tranzit. Potrivit medicului Alexandru Nechifor, acest fenomen are o explicație științifică și este strâns legat de modificările pe care le suferă microbiomul intestinal.

„Nu este deloc o impresie. Vacanța înseamnă aproape întotdeauna schimbarea alimentației, a programului de somn, a nivelului de activitate fizică și, uneori, contactul cu bacterii complet diferite de cele cu care organismul este obișnuit. Microbiomul intestinal este un ecosistem extrem de dinamic. El reacționează chiar și după câteva zile de modificări alimentare. O dietă bogată în alimente ultraprocesate, zahăr, alcool sau excese culinare poate reduce temporar diversitatea florei intestinale și favoriza apariția balonării, constipației sau diareei”, explică dr. Alexandru Nechifor, pentru Adevărul.

Greșelile care dau peste cap microbiomul

În concediu, tentațiile culinare sunt numeroase, iar rutina este adesea abandonată. Medicul spune că există câteva greșeli pe care majoritatea turiștilor le fac fără să conștientizeze impactul asupra sănătății digestive.

„Aș spune că sunt câteva greșeli clasice: mâncăm mult mai mult decât în mod obișnuit, consumăm alcool aproape zilnic, reducem aportul de fibre, bem insuficientă apă, luăm antibiotice fără recomandare medicală și ignorăm regulile de igienă alimentară. Toate acestea pot modifica echilibrul microbiomului și pot crește riscul de tulburări digestive” , a precizat medicul.

Ce ar trebui să mâncăm în vacanță

Deși multe persoane aleg să ia probiotice înainte de concediu, conf. univ. dr. Alexandru Nechifor spune că alimentația rămâne cea mai bună metodă de a susține microbiomul.

„Nu există un probiotic universal valabil pentru toată lumea. Unele tulpini probiotice și-au demonstrat utilitatea în reducerea riscului de diaree asociată antibioticelor sau, în anumite situații, a diareei călătorului, însă recomandarea trebuie individualizată. Mai important decât administrarea unui supliment este să avem grijă de microbiom prin alimentație.”, susține acesta.

Potrivit specialistului, meniul zilnic din vacanță ar trebui să includă cât mai multe alimente bogate în fibre: „Microbiomul preferă diversitatea. Chiar și în concediu putem încerca să avem zilnic fructe proaspete, legume, salate, cereale integrale, leguminoase, iaurt sau chefir, dacă sunt bine tolerate, și suficiente lichide. Fibrele reprezintă practic hrana bacteriilor benefice din intestin.”

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Moderația este cheia

Vacanța nu înseamnă că trebuie renunțat la preparatele locale sau la deserturile preferate, însă medicul recomandă echilibru. „Mai degrabă aș vorbi despre moderație. Problemele apar atunci când timp de o săptămână organismul primește doar prăjeli, fast-food, deserturi în exces, băuturi alcoolice și sucuri îndulcite. Microbiomul nu apreciază excesele”, spune dr. Nechifor.

În cazul resorturilor all inclusive, specialistul recomandă să fie încercate preparatele locale, însă fără exagerări.

„Să guste din preparatele locale, dar fără exagerări. Nu este necesar să încercăm zece feluri la aceeași masă. De asemenea, alimentele trebuie să fie bine preparate termic, produsele lactate să provină din surse sigure, fructele și legumele crude să fie bine spălate, iar apa potabilă să provină din surse verificate.”, recomandă medicul.

Una dintre cele mai întâlnite afecțiuni digestive în timpul concediilor este „diareea călătorului”, cauzată, de cele mai multe ori, de consumul de apă contaminată sau de alimente insuficient preparate termic.

„În majoritatea cazurilor evoluția este autolimitată, însă hidratarea este esențială. Antibioticele nu trebuie administrate preventiv și nici la primul episod de diaree fără recomandarea unui medic”, avertizează conf. univ. dr. Alexandru Nechifor.

Hidratarea și somnul, la fel de importante ca alimentația

Pe lângă mesele echilibrate, hidratarea și odihna joacă un rol esențial în menținerea sănătății intestinale. „Deshidratarea afectează tranzitul intestinal și favorizează constipația, ceea ce poate influența și echilibrul florei intestinale. Mai ales în zilele caniculare sau la mare, hidratarea trebuie să fie o prioritate.”, susține medicul.

De asemenea, nopțile pierdute și schimbarea fusului orar pot influența funcționarea intestinului.

„Există o legătură bidirecțională între microbiom și ritmul circadian. Nopțile pierdute, diferențele mari de fus orar și programul complet dezorganizat pot influența inclusiv funcționarea intestinului. Vacanța este pentru relaxare, dar organismul apreciază o anumită regularitate.”, explică Alexandru Nechifor.

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Persoanele care suferă de sindrom de intestin iritabil, boli inflamatorii intestinale, diabet, boli hepatice sau alte afecțiuni digestive cronice ar trebui să își planifice cu atenție concediul și să nu întrerupă tratamentele prescrise.

„Pacienții cu aceste afecțiuni trebuie să evite experimentele alimentare excesive și să își continue tratamentul pe durata vacanței”, recomandă medicul.

Cinci reguli pentru un microbiom sănătos în concediu

La final, medicul sintetizează cele mai importante recomandări pentru un concediu fără probleme digestive: păstrați mesele cât mai apropiate de rutina obișnuită; consumați zilnic suficiente fibre din fructe și legume; hidratați-vă corespunzător; evitați excesele alimentare și consumul excesiv de alcool; nu luați antibiotice fără recomandare medicală.

„Vacanța trebuie să însemne relaxare, nu suprasolicitarea organismului. Microbiomul intestinal răspunde rapid la alegerile pe care le facem. Dacă avem grijă de alimentație, hidratare, somn și evităm excesele, cele mai multe probleme digestive pot fi prevenite. Un intestin sănătos contribuie nu doar la o digestie bună, ci și la starea generală de sănătate și la imunitate”, concluzionează dr. Alexandru Nechifor.