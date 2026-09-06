 Gestul banal care îi poate lăsa pe șoferii din Grecia fără permis. Noul Cod Rutier prevede amenzi și 40 de zile de suspendare | adevarul.ro
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Gestul banal care îi poate lăsa pe șoferii din Grecia fără permis. Noul Cod Rutier prevede amenzi și 40 de zile de suspendare

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Șoferii care circulă în Grecia trebuie să fie atenți nu doar la viteză, semafoare sau regulile privind parcarea, ci și la modul în care se comportă cu ceilalți participanți la trafic. Un gest făcut la nervi, o atitudine ofensatoare sau o confruntare verbală pot avea consecințe mult mai serioase decât o simplă ceartă.

Noul Cod Rutier prevede sancțiuni dure pentru șoferi
Noul Cod Rutier prevede sancțiuni dure pentru șoferi Foto: FOTO: Shuterstock


Noul Cod Rutier elen, introdus prin Legea 5209/2025, prevede în mod explicit obligația conducătorilor auto de a manifesta curtoazie față de pietoni și ceilalți șoferi. Regula este în vigoare din septembrie 2025.

150 de euro amendă și 40 de zile fără permis

În traficul aglomerat din Grecia, claxoanele, strigătele, înjurăturile și gesturile făcute la nervi pot părea pentru unii șoferi reacții obișnuite. Din punct de vedere juridic, însă, situația poate fi diferită, relatează newsauto.gr.  

Potrivit prevederilor prezentate, încălcarea obligației de a avea un comportament politicos este încadrată în categoria E2-A și, simultan, în categoria S. Sancțiunea este de 150 de euro, iar permisul de conducere poate fi retras pentru 40 de zile.

Pentru această încălcare specifică nu este prevăzută retragerea plăcuțelor de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare.

Un aspect important este că legea nu oferă o listă exactă cu toate gesturile sau cuvintele care sunt interzise. Prin urmare, nu orice dispută între doi șoferi înseamnă automat aplicarea unei sancțiuni.

Autoritățile analizează comportamentul concret și circumstanțele în care s-a produs incidentul. Un gest evident agresiv sau ofensator poate fi însă considerat o încălcare a obligației de comportament civilizat.

Nu este nevoie de un accident

Sancțiunea poate fi aplicată chiar dacă nu s-a produs niciun accident rutier. Cu alte cuvinte, nu este nevoie ca un șofer să lovească o altă mașină, să provoace pagube sau să rănească o persoană pentru ca autoritățile să intervină.

Este suficient ca, în anumite circumstanțe, comportamentul manifestat în trafic să fie considerat antisocial sau ofensator.

De la o ceartă în trafic la un caz penal

Problemele nu se opresc neapărat la amenda rutieră. Dacă gesturile sau cuvintele folosite ajung să constituie o insultă, poate intra în discuție și legislația penală greacă. Articolul 361 din Codul Penal sancționează insulta.

În forma de bază, insulta poate fi pedepsită cu închisoare de până la șase luni sau cu amendă. Dacă fapta este comisă public, pedeapsa poate ajunge la un an de închisoare sau amendă.

Acest lucru nu înseamnă însă că orice ceartă între doi șoferi duce automat la o pedeapsă cu închisoarea. Pentru forma publică sunt analizate modul în care s-a produs fapta, locul, existența altor persoane și circumstanțele concrete ale incidentului.

De asemenea, contrar unor informații vehiculate, Codul Penal grec nu stabilește o amendă maximă fixă de 1.500 de euro pentru insultă. Sancțiunea financiară este stabilită potrivit regulilor generale și în funcție de situația analizată.

Victima trebuie să depună plângere

În cazul unei insulte, procedura penală nu este declanșată automat pentru fiecare conflict. Este necesară o plângere din partea victimei, care trebuie depusă în termen de trei luni din momentul în care aceasta a aflat despre faptă și despre identitatea persoanei care a comis-o.

Așadar, o ceartă verbală între doi șoferi nu se transformă automat într-un dosar penal. Situația poate deveni însă mai gravă dacă apar și amenințări.

Dacă un șofer amenință o altă persoană cu violența sau cu comiterea unei fapte ilegale, provocându-i teamă sau îngrijorare, poate fi luată în calcul și infracțiunea de amenințare.

Forma de bază a acestei infracțiuni poate fi sancționată cu până la un an de închisoare sau cu amendă, fiind necesară și în acest caz o plângere.

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