Atenționare pentru românii care merg în Grecia: o noua amendă introdusă pentru șoferi

Noul Cod Rutier adoptat în Grecia luna trecută introduce reguli mai stricte pentru creșterea siguranței rutiere. Noile prevederi includ sancțiuni mai dure pentru șoferii care folosesc dispozitive inteligente la volan.

Greek City Times scrie că viceministrul Transporturilor, Konstantinos Kyranakis, a anunțat că proiectul a fost modificat în urma consultărilor cu partidele politice și organizațiile interesate.

Una dintre cele mai importante schimbări este extinderea interdicției privind folosirea telefoanelor mobile la volan și asupra altor dispozitive de comunicații, precum tabletele și ceasurile inteligente (smartwatch-uri).

„Pe măsură ce tehnologia evoluează, extindem interdicția privind utilizarea telefonului mobil pentru a include și alte dispozitive de telecomunicații, precum smartwatch-urile și tabletele”, a declarat Kyranakis.

De asemenea, pentru folosirea telefonului mobil la volan, fără producerea unui accident, sancțiunile sunt:

prima abatere: amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile;

prima recidivă: amendă de 1.000 de euro și suspendarea permisului pentru 180 de zile;

a doua recidivă: amendă de 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru un an.

Dacă șoferul provoacă un accident în timp ce folosește un dispozitiv mobil, sancțiunile cresc considerabil. Prima recidivă atrage o amendă de 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru patru ani, iar a doua recidivă o amendă de 4.000 de euro și suspendarea permisului pentru opt ani.

În plus, provocarea unui accident în timp ce șoferul folosește un dispozitiv mobil va constitui infracțiune. Pedepsele pot ajunge până la 10 ani de închisoare dacă accidentul provoacă răni grave, între 10 și 20 de ani în cazul unui deces și până la închisoare pe viață dacă sunt mai multe victime.

Reguli mai dure și pentru motocicliști

Având în vedere că accidentele de motocicletă au reprezentat aproape 40% din decesele rutiere în Grecia în 2023, autoritățile înăspresc regulile privind purtarea căștii.

Pentru șoferii de motociclete care circulă fără cască, prima abatere se sancționează cu o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile. La prima recidivă, amenda crește la 1.000 de euro, iar permisul este suspendat șase luni, sancțiunile fiind și mai mari la o nouă abatere.

Dacă pasagerul nu poartă cască, atât acesta, cât și șoferul vor primi câte o amendă de 350 de euro, chiar dacă șoferul poartă cască.

Noul Cod Rutier înăsprește și sancțiunile pentru șofatul sub influența alcoolului, amenzile ajungând până la 1.200 de euro, iar în cazul recidivei până la 4.000 de euro, cu suspendarea permisului pentru 10 ani și chiar pedeapsa cu închisoarea.

De asemenea, vor fi sancționate mai sever întoarcerile care provoacă accidente și nerespectarea indicatorului STOP.

În plus, taxiurile vor putea opri pentru maximum 30 de secunde pe benzile dedicate autobuzelor pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, iar restricțiile privind parcarea autorulotelor vor fi aplicate doar vehiculelor mai lungi de 7,5 metri.