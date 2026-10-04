Polonia și România refuză să mai sprijine exporturile de cereale ale Ucrainei, pe fondul blocadei din Marea Neagră

Polonia și România au transmis că nu pot și nu vor face mai mult pentru a ajuta Ucraina să-și exporte cerealele prin Europa, în timp ce blocada din Marea Neagră continuă. Îngrijorările fermierilor locali primează în fața solidarității cu Kievul, iar situația riscă să alimenteze o criză alimentară globală și să afecteze recolta de anul viitor a Ucrainei, scrie politico.eu.

Fermierii ucraineni nu pot să-și scoată produsele la export/FOTO:Arhiva

Atacurile asupra porturilor și navelor ucrainene durează de peste două luni. Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, a fost zilele trecute la Bruxelles pentru a face un apel direct către omologii săi din UE. Ucraina cere să poată transporta mai multe produse agricole prin Europa și 1,1 miliarde de euro pentru acoperirea costurilor mai mari de transport. Fără sprijin, fermierii rămân fără lichidități și nu vor putea începe semănatul pentru sezonul următor. „Situația este foarte, foarte critică", a spus Vîsoțki pentru Politico.

Polonia și România, două dintre țările cu cea mai importantă infrastructură pentru creșterea capacității de transport și de depozitare, au spus că nu pot și nu vor face mai mult.

„Interesul fermierilor noștri rămâne o prioritate", a declarat ministrul român al Agriculturii, Barna Tánczos. Excesul de cereale ucrainene, combinat cu nivelul scăzut al apei pe Dunăre, supraîncarcă deja porturile României și îi împiedică pe fermierii români să-și vândă propriile produse.

România încearcă să-și optimizeze logistica, a precizat Tánczos. Luna trecută, București a semnat un memorandum de înțelegere cu Kievul pentru fluidizarea trecerilor de frontieră și consolidarea legăturilor feroviare. „Dar toată lumea știe că nu putem dubla numărul de trenuri, nu putem dubla capacitatea drumurilor, a căilor ferate și a porturilor. Așa stau lucrurile", a adăugat ministrul.

În Polonia, Ministerul Infrastructurii „nu are în plan nicio modificare menită să crească tranzitul produselor agricole ucrainene", a transmis într-un comunicat purtătoarea de cuvânt Anna Szumańska.

Refuzul arată decalajul persistent dintre ambițiile UE de a sprijini Ucraina și realitățile politice interne. Ucraina, unul dintre marii grânari ai lumii, reprezintă o amenințare reală pentru veniturile fermierilor europeni, o categorie influentă în multe state membre. Încă dinainte de ultima escaladare a luptelor din Marea Neagră, Polonia, Slovacia și Ungaria interziseseră importurile de cereale ucrainene.

Mai puțin de jumătate din exporturi trec prin Europa

În prezent, mai puțin de jumătate din exporturile ucrainene reușesc să iasă pe rutele europene feroviare, rutiere și fluviale, spune Vîsoțki. Până la 35 de milioane de tone ar putea rămâne blocate în Ucraina în acest an dacă blocada persistă.

UE nu exclude un răspuns colectiv, deși ajutorul nu va veni imediat. „Trebuie să abordăm această problemă", le-a spus jurnaliștilor comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, invocând îngrijorări legate de securitatea alimentară globală. El nu și-a asumat însă niciun angajament. Unele capitale oferă mai mult sprijin: Ucraina vizează porturi din Olanda și Germania ca noi căi de ieșire, iar un purtător de cuvânt al Ministerului german al Agriculturii a spus că Berlinul „face toate eforturile în Europa pentru ca rutele alternative de export să fie consolidate".

Riscul pentru sezonul următor

Cerealele și semințele oleaginoase recoltate se acumulează fără cumpărători, iar fermierii nu au banii necesari pentru semănatul culturilor de toamnă pentru recolta de anul viitor, a explicat Vîsoțki. „Dacă situația rămâne așa până în primăvară, suprafața cultivată ar putea scădea cu 35-40%."

Efectele se vor simți și dincolo de Europa. Potrivit unui raport recent al Consilului pentru Relații Externe, peste 17% din cerealele comercializate la nivel mondial ar putea fi afectate de scăderea exporturilor din Rusia și Ucraina. Raportul avertizează că numărul persoanelor împinse în foamete acută de criza din Marea Neagră ar putea depăși totalul victimelor înregistrate pe câmpul de luptă în războiul ruso-ucrainean.

Dificultățile fermierilor europeni, afectați de secetă, valuri de căldură și prețuri ridicate la combustibil și îngrășăminte, sunt însă și ele reale.