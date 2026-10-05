 Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet | adevarul.ro
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Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet

Război în Ucraina
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Rusia a avertizat Statele Unite că ar putea izbucni un „război spațial la scară largă" și că Moscova ar putea doborî sateliții Starlink ai lui Elon Musk. Avertismentul vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să sancționeze companii chineze și rusești implicate în sistemul rival Rassvet.

Dmitri Medvedv, fostul președinte al Rusiei
Amenințările Rusiei la adresa UE Foto: Profimedia

Constelația Starlink, formată din mii de sateliți pe orbită joasă, care oferă internet de mare viteză, este vitală pentru forțele ucrainene de pe câmpul de luptă. Armata ucraineană o folosește pentru comunicații și pentru ghidarea armamentului.

„Știm că China lucrează la sateliți, lucrează la posibilitatea de a ajuta Rusia cu un sistem similar cu Starlink", a spus Zelenski.

Reacția Moscovei

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a respins cererea. Orice apel „de a bloca" constelația rusă Rassvet „nu poate însemna decât distrugerea ei", a declarat el. „Iar asta va duce la un război spațial la scară largă."

„Sper că SUA înțeleg acest lucru. Altfel, sateliții lor Starlink de pe orbită joasă vor cădea ca decorațiunile de pe un brad de Crăciun uscat. Spațiul este un loc foarte aglomerat, așa că politețea reciprocă este obligatorie", a continuat Medvedev, citat de The Sun.

Ce este Rassvet

Programul Rassvet a fost accelerat după ce Musk a blocat accesul forțelor armate ruse la Starlink. Peste 30 de sateliți au fost lansați în martie și iulie 2026, iar Rusia plănuiește să construiască sute. Potrivit unor relatări, programul s-a confruntat cu probleme tehnice, iar cel puțin trei sateliți s-au defectat deja.

Armele antisatelit ale Rusiei

Declarațiile vin la un an după ce serviciile de informații din două state NATO au avertizat că Rusia dezvoltă o nouă armă antisatelit. Aceasta, numită „armă cu efect de zonă", ar putea împrăștia pe orbitele Starlink sute de mii de particule de mare densitate. Roiul ar putea scoate din funcțiune mai mulți sateliți deodată, dar ar risca și daune colaterale catastrofale pentru alte sisteme aflate pe orbită.

Analiștii spun că o asemenea armă ar provoca probabil un haos incontrolabil în spațiu, atât pentru companii și state, cât și pentru Rusia și aliata ei, China. Orbitele Starlink se află la aproximativ 550 de kilometri deasupra Pământului, iar stația spațială chineză Tiangong și Stația Spațială Internațională operează pe orbite mai joase. Riscurile uriașe ar putea determina Moscova să renunțe la desfășurarea sau la folosirea unei astfel de arme, au adăugat analiștii.

Rusia consideră Starlink, esențial pentru supraviețuirea Ucrainei în fața invaziei la scară largă, o amenințare gravă. Oficiali de la Kremlin au avertizat în repetate rânduri că sateliții comerciali care servesc armata ucraineană ar putea fi ținte legitime. În decembrie anul trecut, Rusia a spus că a pus în serviciu un nou sistem de rachete terestru, S-500, capabil să lovească ținte de pe orbită joasă.

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