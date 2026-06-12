search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Mergi cu mașina în Grecia? Regula din sensul giratoriu care îți poate aduce amenzi usturătoare și alte prevederi pe care să le știi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mii de români aleg în fiecare an să ajungă cu mașina în Grecia. Deși majoritatea regulilor de circulație sunt similare cu cele din România, există și câteva prevederi mai puțin cunoscute care pot crea confuzie în trafic sau pot duce la amenzi consistente.

Unele reguli de circulație din Grecia diferă de cele din România. FOTO: Shutterstock
Unele reguli de circulație din Grecia diferă de cele din România. FOTO: Shutterstock

Atenție la sensul giratoriu

Una dintre regulile care îi surprinde cel mai des pe turiști este cea referitoare la sensurile giratorii.

În Grecia, regula generală a priorității de dreapta se aplică și în multe sensuri giratorii. Astfel, dacă la intrarea în sens nu există indicatoare de prioritate, semafor sau indicator STOP, șoferii aflați deja în sensul giratoriu trebuie să acorde prioritate vehiculelor care intră din dreapta. În practică, pe multe sensuri giratorii au fost instalate indicatoare care acordă prioritate vehiculelor aflate deja în interiorul intersecției, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să verifice întotdeauna semnalizarea înainte de a intra în sensul giratoriu.

Telefonul, căștile și centura de siguranță

Folosirea telefonului mobil este interzisă în timpul condusului. Sunt permise doar sistemele hands-free wireless, precum cele conectate prin Bluetooth. De asemenea, utilizarea căștilor este interzisă.

Centura de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii vehiculului. Potrivit ghidului privind regulile de circulație din Grecia, amenda pentru nepurtarea centurii poate ajunge la 350 de euro.

Parcarea poate aduce probleme neașteptate

Poliția are dreptul să ridice plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor parcate neregulamentar. Parcarea este interzisă lângă liniile galbene și în apropierea hidranților, intersecțiilor, semafoarelor, stațiilor de autobuz sau trecerilor la nivel cu calea ferată.

Există și o regulă mai puțin obișnuită: pe anumite străzi, parcarea este permisă alternativ, în funcție de lunile pare sau impare. Acest lucru este semnalizat prin indicatoare rutiere speciale.

Copiii și fumatul în mașină

Copiii cu vârsta de până la 3 ani trebuie transportați într-un scaun auto omologat. Cei cu vârsta de până la 12 ani și înălțimea sub 1,35 metri trebuie să folosească un scaun auto sau un înălțător adecvat.

Totodată, fumatul în mașină este interzis dacă în vehicul se află un copil cu vârsta sub 12 ani. Încălcarea regulii poate atrage sancțiuni severe, iar în anumite situații poate duce inclusiv la suspendarea permisului de conducere.

Reguli speciale pentru motociclete și ATV-uri

Purtarea căștii este obligatorie pentru motocicliști, pasageri și pentru persoanele care conduc ATV-uri. În cazul ATV-urilor, este necesară o cască integrală sau una de motocicletă cu ochelari de protecție, cu excepția vehiculelor care au cabină închisă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
stirileprotv.ro
image
Efectul politicilor lui Bolojan. Inflația a înregistrat o nouă creștere-record, de aproape 11%. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
gandul.ro
image
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
mediafax.ro
image
Cum a reacționat Toni Iuruc după ce a văzut imaginile cu Simona Halep și noul iubit pe „Insula Miliardarilor”
fanatik.ro
image
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
libertatea.ro
image
NATO, la cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană. Panică provocată de un avion de pasageri israelian
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
digisport.ro
image
Imagini rare cu Andreea Marin în bucătărie. Vedeta a gătit mâncărurile preferate ale fiicei sale, Violeta
click.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu ai stagiul minim de cotizare pentru pensie
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Ţara din Europa în care oamenii îşi alimentează locuinţele cu electricitatea de la maşini
observatornews.ro
image
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
cancan.ro
image
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Cât costă șezlongurile în Thassos în vara lui 2026. Informațiile pe care românii le caută înainte de concediu
playtech.ro
image
Cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la Cupa Mondială. De ce e mai tare artista columbiană decât Italia
fanatik.ro
image
Fost consilier prezidențial: Unirea cu Republica Moldova, motivul disputei dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
ziare.com
image
Salma Hayek a luat microfonul, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Tot stadionul a izbucnit în urale
digisport.ro
image
Cum descriu străinii mâncarea românească după prima vizită și de ce micul dejun îi cucerește imediat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunț dramatic privind pensionarii din România. Scădere la pensia lunară
mediaflux.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Reacția fostului soț al Simonei Halep, după vacanța acesteia din Mykonos cu „Regele Mezelurilor”. Toni Iuruc: „Să fie sănătoasă”
click.ro
image
Horoscop 12-18 iunie. Câștiguri și oportunități financiare pentru Tauri, Săgetătorii își pot schimba direcția vieții, proiecte promițătoare pentru Capricorni
click.ro
image
Andreea Ibacka, surprinsă într-o ipostază inedită după divorțul de Cabral: „Viața pe șantier”
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
Copie a tăbliței de la Gradeșnița, față (stânga) și spate, expusă la Muzeul Regional de Istorie din Vrața (© Vassia Atanassova / Wikimedia Commons)
Tăblița de la Gradeșnița, unul dintre cele mai captivante mistere ale preistoriei europene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un aliment consumat în România la orice oră din zi ar putea crește riscul de cancer de sân cu 50%
image
Reacția fostului soț al Simonei Halep, după vacanța acesteia din Mykonos cu „Regele Mezelurilor”. Toni Iuruc: „Să fie sănătoasă”

OK! Magazine

image
Subjugat dependenței de femei, „Regele armăsar” a declanșat Revoluția sexuală, conducând societatea spre desfrâu

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!