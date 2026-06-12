Mergi cu mașina în Grecia? Regula din sensul giratoriu care îți poate aduce amenzi usturătoare și alte prevederi pe care să le știi

Mii de români aleg în fiecare an să ajungă cu mașina în Grecia. Deși majoritatea regulilor de circulație sunt similare cu cele din România, există și câteva prevederi mai puțin cunoscute care pot crea confuzie în trafic sau pot duce la amenzi consistente.

Atenție la sensul giratoriu

Una dintre regulile care îi surprinde cel mai des pe turiști este cea referitoare la sensurile giratorii.

În Grecia, regula generală a priorității de dreapta se aplică și în multe sensuri giratorii. Astfel, dacă la intrarea în sens nu există indicatoare de prioritate, semafor sau indicator STOP, șoferii aflați deja în sensul giratoriu trebuie să acorde prioritate vehiculelor care intră din dreapta. În practică, pe multe sensuri giratorii au fost instalate indicatoare care acordă prioritate vehiculelor aflate deja în interiorul intersecției, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să verifice întotdeauna semnalizarea înainte de a intra în sensul giratoriu.

Telefonul, căștile și centura de siguranță

Folosirea telefonului mobil este interzisă în timpul condusului. Sunt permise doar sistemele hands-free wireless, precum cele conectate prin Bluetooth. De asemenea, utilizarea căștilor este interzisă.

Centura de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii vehiculului. Potrivit ghidului privind regulile de circulație din Grecia, amenda pentru nepurtarea centurii poate ajunge la 350 de euro.

Parcarea poate aduce probleme neașteptate

Poliția are dreptul să ridice plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor parcate neregulamentar. Parcarea este interzisă lângă liniile galbene și în apropierea hidranților, intersecțiilor, semafoarelor, stațiilor de autobuz sau trecerilor la nivel cu calea ferată.

Există și o regulă mai puțin obișnuită: pe anumite străzi, parcarea este permisă alternativ, în funcție de lunile pare sau impare. Acest lucru este semnalizat prin indicatoare rutiere speciale.

Copiii și fumatul în mașină

Copiii cu vârsta de până la 3 ani trebuie transportați într-un scaun auto omologat. Cei cu vârsta de până la 12 ani și înălțimea sub 1,35 metri trebuie să folosească un scaun auto sau un înălțător adecvat.

Totodată, fumatul în mașină este interzis dacă în vehicul se află un copil cu vârsta sub 12 ani. Încălcarea regulii poate atrage sancțiuni severe, iar în anumite situații poate duce inclusiv la suspendarea permisului de conducere.

Reguli speciale pentru motociclete și ATV-uri

Purtarea căștii este obligatorie pentru motocicliști, pasageri și pentru persoanele care conduc ATV-uri. În cazul ATV-urilor, este necesară o cască integrală sau una de motocicletă cu ochelari de protecție, cu excepția vehiculelor care au cabină închisă.