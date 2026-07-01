Vestea verii pentru șoferi: drumul spre Bulgaria și Grecia devine mai rapid. Restricțiile de la podul Giurgiu–Ruse au fost ridicate

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță că traversarea spre Bulgaria și Grecia este, în această vară, mai rapidă și mai confortabilă pentru șoferii români, după finalizarea lucrărilor de reabilitare la podul Giurgiu–Ruse, pe partea bulgară, și ridicarea tuturor restricțiilor de circulație.

„În această vară, drumul spre Bulgaria și Grecia este mai rapid și mai confortabil! Începând de ieri, lucrările de reabilitare a podului Giurgiu-Ruse pe partea bulgară au fost finalizate, iar toate restricțiile de circulație au fost ridicate. Este o veste excelentă pentru sutele de mii de români care aleg anual această rută spre Bulgaria, Grecia și Turcia. După ani în care traversarea graniței a însemnat cozi și ore pierdute în trafic, vara aceasta vom trece Dunărea cât ai zice «pește«,” a scris Horațiu Cosma, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, pe FB.

Potrivit oficialului, măsura reprezintă un avantaj important pentru sutele de mii de români care aleg anual această rută spre litoralul bulgăresc, Grecia sau Turcia, în condițiile în care, în anii anteriori, traversarea Dunării era îngreunată de cozi și timpi mari de așteptare.

Fluidizarea traficului este rezultatul combinat al mai multor factori, printre care aderarea deplină a României și Bulgariei la spațiul Schengen, care a eliminat controalele de frontieră, finalizarea lucrărilor de reabilitare a podului și introducerea sistemului de plată online a taxei de pod, ce permite utilizarea unor benzi dedicate și reducerea timpilor de procesare.

„Dacă nu ați folosit încă noul sistem de plată online, vă încurajez să o faceți. Este o soluție modernă care contribuie la fluidizarea traficului într-unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei”, a transmis oficialul.

Pe termen lung, autoritățile își propun construirea unui nou pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse, conectat la un drum expres București–Giurgiu și la rețeaua rutieră de mare viteză din Bulgaria, cu legături spre Sofia și Grecia.

Proiectul este însă întârziat în etapa de achiziție a studiului de fezabilitate, la nivelul CNAIR. Reprezentanții din Transporturi susțin că se caută soluții pentru deblocarea procedurii și posibila transferare a proiectului către CNIR, noua companie de drumuri, considerată mai eficientă în implementarea investițiilor strategice.

„Nu vom lăsa însă acest proiect strategic să rămână blocat în contestații și evaluări interminabile. Vom identifica soluțiile necesare pentru deblocarea situației și transferul proiectului către noua companie de drumuri CNIR, care poate asigura un management mai eficient și o implementare la standardele pe care românii le așteaptă. Astăzi circulăm mai repede peste Dunăre. Mâine trebuie să construim o legătură nouă, modernă și sigură între România, Bulgaria și Grecia”, a transmis Horațiu Cosma.