Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Grecia impune reguli stricte pentru șoferi: greșelile la volan care vă pot transforma vacanța într-un coșmar și vă pot lăsa fără permis

Tot mai mulți turiști aleg să meargă cu mașina în Grecia, însă nu toți sunt familiarizați cu regulile de circulație din această țară. În anumite situații, încălcări considerate banale pot duce la amenzi mari sau chiar la pierderea permisului.

Controale frecvente în zonele aglomerate FOTO Shuterstock
Controale frecvente în zonele aglomerate FOTO Shuterstock

Pe perioada sezonului turistic, autoritățile elene aplică strict legislația rutieră, iar controalele sunt frecvente, mai ales în zonele aglomerate și pe traseele turistice.

De aceea, șoferii sunt sfătuiți să fie atenți nu doar la limitele de viteză, ci și la reguli mai puțin cunoscute, dar sancționate sever.

Parcarea în locuri interzise, o greșeală costisitoare

Una dintre greșelile frecvente este parcarea în locuri nepermise sau aparent „inofensive”, cum ar fi zonele tehnice ale drumului. Deși poate părea o soluție rapidă, în unele cazuri aceasta poate bloca accesul serviciilor de intervenție sau poate afecta infrastructura, atrăgând amenzi consistente și, în situații grave, răspundere suplimentară, potrivit blic.

Fumatul în mașină în prezența minorilor

O altă abatere des sancționată este fumatul în mașină în prezența minorilor. Legea elenă prevede amenzi ridicate pentru șoferi și pasageri în astfel de situații, măsura fiind parte a politicilor stricte de protecție a copiilor. Regula se aplică inclusiv țigărilor electronice.

Aruncarea obiectelor din mașină, sancționată dur

De asemenea, aruncarea obiectelor din mașină, în special a mucurilor de țigară, este considerată o încălcare serioasă. În funcție de zonă și de risc, sancțiunile pot include amenzi și suspendarea permisului de conducere, mai ales în perioadele cu pericol crescut de incendii.

Viteza la depășire

O altă regulă importantă, adesea ignorată de șoferi, este respectarea vitezei legale chiar și în timpul depășirilor. În Grecia nu există excepții pentru astfel de manevre, iar depășirea limitei de viteză, chiar și pentru scurt timp, este sancționată.

Amenzile pot varia de la sume moderate până la valori ridicate, iar în cazuri repetate se poate ajunge la suspendarea permisului pentru perioade îndelungate.

Autoritățile atrag atenția că multe dintre sancțiuni sunt aplicate automat, prin sisteme de supraveghere rutieră, iar contestarea lor este dificilă.

Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți și să respecte cu strictețe regulile de circulație pe durata șederii.

Așadar, deși Grecia rămâne o destinație preferată pentru vacanțe, necunoașterea regulilor rutiere poate transforma rapid o călătorie relaxantă într-una costisitoare. 

