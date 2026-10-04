Pe fondul apropierii crescânde a Armeniei de Occident, Rusia a început să discute posibilele consecințe ale unei astfel de direcții și să facă paralele cu scenariul ucrainean, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.

Dmitri Medvedev Foto: Mediafax

Potrivit oficialului rus, actuala conducere a Armeniei a ales în mod deliberat o direcție diferită pentru dezvoltarea țării. Medvedev a spus că el consideră că o astfel de politică ar putea avea consecințe negative pentru republică, scrie RBC Ukraine.

„Actuala conducere a Armeniei consideră că este oportun să schimbe direcția dezvoltării sale. Sunt sigur că nici acest lucru nu va duce la nimic bun”, a spus el.

În același timp, Medvedev a menționat în mod specific Ucraina, numind-o un exemplu de scenariu pe care Armenia ar trebui să îl evite, în opinia sa.

„Cel mai rău lucru care i s-ar putea întâmpla Armeniei ar fi să se transforme într-o nouă Ucraină”, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

În septembrie, dictatorul rus Vladimir Putin și premierul armean Nikol Pașinian s-au confruntat public pe tema direcției politicii externe a Erevanului.

Putin a îndemnat Erevanul să aleagă între UE și Uniunea Economică Eurasiatică și a avertizat asupra posibilelor consecințe pentru apartenența Armeniei la blocul comunitar. Pașinian a declarat că legea care inițiază procesul de aderare la UE nu încalcă obligațiile Armeniei față de Rusia și Uniunea Economică Eurasiatică.