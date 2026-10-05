 O cameră în Aripa de Vest, doar pentru Xi și soția sa. Cererile neobișnuite ale Beijingului la summitul cu Trump | adevarul.ro
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O cameră în Aripa de Vest, doar pentru Xi și soția sa. Cererile neobișnuite ale Beijingului la summitul cu Trump

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Oficiali chinezi au cerut ca partea americană să țină cont de nevoia de odihnă a lui Xi Jinping, în vârstă de 73 de ani, în timpul summitului cu președintele Donald Trump. Cererile oferă o rară privire asupra limitărilor fizice ale liderului de la Beijing, au declarat pentru publicație persoane familiarizate cu pregătirea vizitei.

Xi Jinping și Donald Trump
Xi Jinping și Donald Trump/FOTO:Getty Images Foto: AFP

Principala cerere a fost o cameră privată în Aripa de Vest a Casei Albe, în care Xi să se poată retrage între evenimente. Doar soția sa, Peng Liyuan, avea voie să-l însoțească. Nimeni altcineva din delegația chineză nu a putut folosi această „cameră de așteptare", nici măcar Cai Qi, șeful de cabinet al liderului chinez, au spus sursele.

Cu aproximativ o lună înainte de călătorie, echipa care a pregătit vizita lui Xi a refuzat și un prânz de lucru între cei doi lideri, planificat pentru 24 septembrie, singura zi completă a summitului. Când Trump a vizitat Beijingul, în mai, cei doi au luat un prânz de lucru în complexul Zhongnanhai.

Oficialii de la Beijing le-au spus omologilor americani că preferă ca Xi să aibă mai mult timp de odihnă. Rezultatul a fost un interval de circa cinci ore fără activități în agenda summitului, într-o vizită care a durat doar două zile.

Delegația chineză nu a programat nicio activitate pentru Xi în seara sosirii, iar liderul chinez a petrecut doar aproximativ 10 minute la Arhivele Naționale în ultima zi, 25 septembrie, mult mai puțin decât planificaseră oficialii americani.

Desigur, Xi tocmai terminase un zbor de aproximativ 14 ore de la Beijing, iar doar diferența de fus orar ar putea explica o parte din ajustările programului, în special în noaptea sosirii sale. Când Trump, care are acum 80 de ani, s-a aflat la Beijing pentru un summit la începutul acestui an, echipa sa a programat perioade de timp dedicate activităților executive pe parcursul a două zile, conform unui rezumat guvernamental al activităților prezidențiale din cadrul evenimentului. Trump a acordat interviuri pentru Fox News în timpul unor momente de pauză, potrivit agendei.

Ceremonial complet, dar program adaptat

Xi a primit toate onorurile unei vizite de stat: salut cu 21 de salve de tun, survol cu avioane de vânătoare americane și un bombardier stealth și un cadou, o statuie mare înfățișând un vultur pleșuv. În spatele ceremonialului, însă, echipa sa construia programul în funcție de cât timp poate sta în picioare liderul, cât poate merge pe jos și când trebuie să se oprească, au spus sursele.

Dennis Wilder, fost director pentru China în Consiliul Național de Securitate, care a organizat trei vizite de stat în timpul administrației George W. Bush, a spus că aranjamentul cu camera de așteptare este fără precedent. Când au organizat vizitele premierului japonez Junichiro Koizumi, ale premierului australian John Howard și ale președintelui chinez Hu Jintao, predecesorul lui Xi, „nu am făcut niciodată așa ceva. Este neobișnuit".

Întrebări mai vechi despre sănătatea lui Xi

Întrebările despre starea fizică a lui Xi nu sunt noi. Speculații similare au apărut după turneul său european din 2019, când o înregistrare video a părut să-l arate mergând cu o ușoară șchiopătare și sprijinindu-se de brațele unui scaun. La mai bine de șase ani distanță, Xi rămâne ferm la putere.

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În timpul vizitei de la Washington, mișcările sale prudente au fost vizibile în înregistrările needitate. La coborârea din avion pe baza militară Joint Base Andrews, Xi s-a prins cu o mână de Peng, iar cu cealaltă de balustradă. Două zile mai târziu, la urcarea treptelor Arhivelor Naționale alături de Trump și de prima doamnă, cuplul chinez s-a ținut din nou de mână pe tot parcursul urcării, Xi părând că se sprijină de Peng, nu doar că îi ține mâna. Televiziunea de stat chineză a eliminat aceste momente din reportajele de la ore de vârf. Xi o ține de mână pe Peng la ocazii oficiale de multă vreme, un gest neobișnuit pentru un lider chinez, pe care presa de stat l-a prezentat drept semn al devotamentului dintre cei doi.

Înainte de vizita la Washington, întrebările despre sănătatea sa se acumulaseră. La summitul BRICS din India, de la începutul lunii septembrie, Xi a lipsit de la o cină de gală la care a participat președintele rus Vladimir Putin și alți lideri, pentru că nu se simțea bine, a relatat Wall Street Journal.

Un summit scurt

Wilder, acum profesor de studii asiatice la Universitatea Georgetown, a remarcat și programul restrâns al întâlnirii dintre Trump și Xi. Discuțiile bilaterale de la Casa Albă din 24 septembrie au început aproape de prânz și s-au încheiat la începutul după-amiezii. Apoi Xi a părăsit Casa Albă și nu s-a întors decât la cina de stat din acea seară, la care au participat și lideri din mediul de afaceri american, printre care Jensen Huang, directorul Nvidia, și Elon Musk, directorul Tesla. „Este uimitor de scurt pentru un summit de acest fel", a spus Wilder despre timpul limitat alocat discuțiilor de fond între liderii celor mai mari două economii ale lumii.

De ce contează sănătatea liderului

Sănătatea lui Xi are o importanță care depășește bunăstarea sa personală. El a concentrat mai multă putere decât orice lider chinez de la Mao Zedong încoace și nu a desemnat un succesor. China nu are practic un proces instituționalizat de alegere a unui lider care să dețină cele trei funcții-cheie ale lui Xi: secretar general al Partidului Comunist, președinte al țării și președinte al Comisiei Militare Centrale.

Starea de sănătate a liderilor de top ai Chinei a fost dintotdeauna tratată ca unul dintre cele mai bine păzite secrete de stat, o tradiție care pornește de la convingerea partidului că orice slăbiciune percepută la vârf ar putea invita contestări din partea unor facțiuni sau ar putea destabiliza controlul asupra puterii.

Analiștii specializați în conducerea chineză spun că nu văd semne de declin cognitiv în aparițiile publice ale lui Xi. „Este o mare diferență între un lider care nu mai poate funcționa deloc din cauza unui accident vascular grav și un lider cu deficiențe fizice, dar care funcționează mintal", a spus Minxin Pei, profesor de științe politice la Claremont McKenna College, specialist în politica elitelor chineze. În primul caz, a explicat el, partidul ar trebui să găsească rapid un succesor. În al doilea, partidul ar aștepta, iar politicile ar rămâne probabil în mare parte neschimbate, ca în ultimii ani ai lui Mao, care a murit la 82 de ani.

Chestiunea succesiunii ar putea avea totuși riscuri și dincolo de granițele Chinei. Rivalitatea pentru putere dintre cei care doresc să-l succeadă pe Xi ar putea determina unele facțiuni să susțină politici agresive pentru a obține un avantaj într-o luptă internă, a spus Pei.

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