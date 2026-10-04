 Soluția pe care o vede Traian Băsescu drept rezolvare a crizei politice. „Nu e ceva imposibil de făcut” | adevarul.ro
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Soluția pe care o vede Traian Băsescu drept rezolvare a crizei politice. „Nu e ceva imposibil de făcut”

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România se apropie de o soluție pe care Traian Băsescu spune că nu a susținut-o inițial, dar care, în opinia sa, devine tot mai dificil de evitat: alegerile anticipate. Fostul președinte consideră că actualul blocaj politic a redus considerabil variantele pentru formarea unui nou Guvern și că, dacă procedurile ar fi fost începute mai devreme, România ar fi putut fi deja aproape de un scrutin parlamentar înainte de termen.

Traian Băsescu, despre criza politică: „S-a pierdut prea mult timp”.
Traian Băsescu, despre criza politică: „S-a pierdut prea mult timp”. Foto: Inquam Photos

Declarațiile au fost făcute duminică seară, într-un interviu la Digi24, în contextul în care președintele Nicușor Dan se pregătește pentru o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare și pentru cea de-a patra desemnare a unui premier.

Băsescu susține că, pe termen scurt, șeful statului ar trebui să încerce varianta unui premier independent, susținut de partide prin componența Guvernului. În același timp, el consideră că lipsa unei majorități stabile poate împinge România către alegeri anticipate.

Fostul președinte a explicat că pozițiile rigide ale partidelor au făcut extrem de dificilă construirea unei formule de guvernare. AUR nu acceptă să voteze un Guvern din care nu face parte, în timp ce între celelalte formațiuni există, de asemenea, condiții și incompatibilități politice.

„Cert este că suntem într-o situaţie în care lucrurile s-au îngustat atât de mult, încât nu mai sunt prea multe soluţii. Plecând de la restricţiile pe care le-a introdus fiecare, AUR nu susţine niciun guvern dacă nu face parte din el. Preşedintele nu vrea să audă de AUR. Grindeanu vrea cu AUR. Liberalii nu vor cu Grindeanu. Şi uite aşa”, a declarat Traian Băsescu.

În aceste condiții, fostul șef al statului spune că singura variantă pentru formarea rapidă a unui Executiv ar fi un premier care să nu fie asumat direct de unul dintre partidele aflate în conflict.

„Şi atunci cred că trebuie să intrăm într-un soi de logică politică, pe care sper să o aibă şi liderii partidelor parlamentare. Şi, după mine, în momentul de faţă, deşi am fost tot timpul împotriva acestei variante, nu mai au soluţie decât un premier independent. Cu partidele în guvern, dar cu un premier independent. Pentru că liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier”, a spus Băsescu.

Băsescu: Puteam începe procedura de alegere anticipate

Fostul președinte consideră însă că România a pierdut prea mult timp în încercarea de a găsi o formulă de guvernare. El susține că procedura pentru anticipate ar fi putut fi începută deja dacă desemnările pentru funcția de premier ar fi fost făcute mai rapid.

„În cazul în care președintele ar fi acționat mult mai rapid, într-o lună, să parcurgă procesele, acum, după două luni, puteam începe procedura de alegere anticipate. Eram aproape de alegeri anticipate în momentul de față”, a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu îl presează pe Nicușor Dan să desemneze urgent un premier: „Majoritatea parlamentară nu este competența sa”

El spune că România se apropie de șase luni de criză politică și consideră că timpul pierdut devine o problemă în sine.

„Aproape facem o jumătate de an, ca să înțelegem bine unde suntem. Deci s-a pierdut prea mult timp”, a declarat fostul președinte.

Întrebat dacă România este pregătită să organizeze alegeri anticipate, Băsescu a spus că țara nu are o experiență concretă în acest domeniu, deoarece un astfel de scrutin nu a mai fost organizat după 1989.

„Nu ai cum să spui că ești pregătit sau nepregătit. Experiența asta nu s-a făcut niciodată în România. Și dacă va fi nevoie, vom parcurge și vom vedea”, a spus Traian Băsescu.

Potrivit fostului președinte, ar fi necesare anumite modificări sau măsuri legislative pentru pornirea procedurii electorale, însă acestea nu ar reprezenta un obstacol imposibil de depășit.

„Trebuie emisă o anume legislație, probabil, de start a proceselor electorale. Dar nu e ceva imposibil de făcut”, a afirmat acesta.

Băsescu a mai spus că, în actualul context, alegerile anticipate nu mai trebuie privite ca o variantă exclusă din start.

De ce vede Băsescu dificilă o guvernare cu AUR

Fostul președinte a comentat și situația în care un eventual Guvern ar include miniștri propuși de AUR. El a susținut că, într-un asemenea scenariu, ar putea apărea un conflict între votul Parlamentului și atribuțiile președintelui privind numirea miniștrilor.

„Nu cred că pot face singuri (PSD nu poate face singur guvern - n.r.), atâta timp cât preşedintele le-a spus nu vă apropiaţi de AUR că vă rup urechile şi n-au ce să facă. Mă gândeam ce poate face preşedintele dacă ei vin cu nişte miniştri de la AUR care au trecut prin Parlament - pur şi simplu nu le semnează decretul. Spune «foarte bine, v-a votat Parlamentul, domnule prim-ministru, dragi miniştri, astea-s decretele pe care le-am semnat, dar am vreo trei pe care nu le-am semnat»”, a declarat Băsescu.

Întrebat dacă o asemenea situație nu ar prelungi criza, fostul șef al statului a indicat soluția interimatelor, până la găsirea unor înlocuitori.

„Nu, soluţia ar fi ca imediat să numească nişte interimari până când se nominalizează alţi miniştrii. Nu văd o soluţie, dar asta e o soluţie extremă”, a spus el.

Noi consultări la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan are programate luni noi consultări cu partidele parlamentare, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de învestitură.

Pentru funcția de premier sunt luate în calcul mai multe variante independente. Printre numele vehiculate se află Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, Luca Niculescu, fost ministru de Externe, și Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR.

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