 Băuturile puțin cunoscute în România care pot calma durerile de gât. Ce sunt "oțetul de foc" și cocktailurile scoțiene și irlandeze | adevarul.ro
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Băuturile puțin cunoscute în România care pot calma durerile de gât. Ce sunt "oțetul de foc" și cocktailurile scoțiene și irlandeze

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Toamna vine la pachet cu răceli, viroze și alte probleme respiratorii, mai ales în contextul răcirii vremii și al revenirii copiilor în colectivitate. Printre băuturile consumate în această perioadă se numără și câteva "cocktailuri" din ingrediente naturale.

ceai cu scorțișoară
Diferite decocturi sunt foarte utile împotriva răcelii Foto: shutterstock

Toamna aduce dimineți și seri mai reci, dar și revenirea copiilor în colectivitate. Contactele apropiate favorizează transmiterea virusurilor respiratorii, inclusiv a rinovirusurilor, responsabile pentru majoritatea răcelilor. Copiii pot transmite aceste infecții în colectivitate și apoi în familie. În sezonul rece, băuturile calde pot calma temporar gâtul iritat.

Infuzii, siropuri și ceaiuri

O băutură simplu de preparat este infuzia de ghimbir cu lămâie și miere. Se rade puțin ghimbir proaspăt într-o cană, se adaugă apă fierbinte și se lasă la infuzat aproximativ zece minute. După ce băutura devine călduță, se adaugă sucul de la o jumătate de lămâie și o linguriță de miere. Se poate folosi miere de mană sau miere polifloră de toamnă, în funcție de gust. Mierea poate contribui la calmarea tusei, iar băutura călduță poate ameliora disconfortul din gât.

O altă variantă este ceaiul din flori de soc sau siropul din fructe de soc. Preparatele pe bază de fructe de soc sunt folosite tradițional în sezonul rece. Unele cercetări sugerează că ar putea ameliora simptomele unor infecții respiratorii.

Pentru ceai se folosesc flori uscate de soc destinate consumului, care se infuzează în apă fierbinte, conform instrucțiunilor produsului, apoi se strecoară. În cazul siropului, cantitatea și modul de diluare depind de preparat.

Se poate prepara și o infuzie de cimbru cu miere. Se pune o linguriță de cimbru uscat într-o cană cu apă clocotită și se lasă la infuzat aproximativ zece minute. După strecurare, când băutura devine călduță, se adaugă mierea.

"Oțetul de foc"

Un preparat cunoscut sub denumirea de "fire cider", tradusă prin "oțetul de foc", combină oțetul de mere cu ingrediente iuți și aromate. Denumirea a fost introdusă în anii 1970 de americanca Rosemary Gladstar.

Preparatul se obține prin macerarea în oțet de mere, timp de câteva săptămâni, a unor ingrediente precum ghimbirul, hreanul, usturoiul, ceapa și ardeiul iute. După macerare, amestecul se strecoară și se poate îndulci cu miere.

Pentru o variantă de rețetă se folosește un litru de oțet de mere, în care se adaugă o jumătate de cană de hrean proaspăt ras, o jumătate de cană de ghimbir proaspăt, feliat sau ras, și un sfert de cană de turmeric proaspăt feliat ori o linguriță de turmeric pudră.

Energizantele amestecate cu alcool pot da tulburări grave

Se adaugă o ceapă roșie sau galbenă, tocată mărunt, și între opt și zece căței de usturoi zdrobiți. Pentru iuțeală și aromă se pot pune doi sau trei ardei iuți și o lămâie tăiată felii. Opțional, se adaugă o linguriță de boabe de piper negru și două bețe de scorțișoară. După macerare și strecurare, preparatul se îndulcește cu un sfert până la o jumătate de cană de miere, în funcție de gust.

Supă de pui și alimente de sezon

O alimentație variată, care asigură necesarul de vitamine și minerale, contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Ceaiurile și preparatele din plante pot completa alimentația, fără să compenseze eventualele carențe nutritive.

Dovleacul și morcovii conțin betacaroten, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A. Aceasta contribuie la menținerea sănătății mucoaselor și la funcționarea sistemului imunitar. Ardeiul gras și gogoșarii sunt surse de vitamina C. Varza și conopida furnizează fibre, vitamine și compuși antioxidanți. Usturoiul și ceapa pot fi folosite pentru aromatizarea preparatelor.

Fructele pot completa meniul de sezon. Merele și perele furnizează fibre, inclusiv pectină, iar citricele, precum lămâile și portocalele, sunt surse de vitamina C. Strugurii și prunele conțin compuși vegetali cu proprietăți antioxidante.

Pe lângă legume și fructe, alimentația poate include pește gras, precum somonul, macroul sau sardinele. Aceste specii furnizează acizi grași omega-3.

Nucile și semințele, inclusiv cele de dovleac, pot contribui la aportul de grăsimi nesaturate, zinc și fier. Iaurtul, chefirul și murăturile fermentate în saramură pot completa, la rândul lor, o alimentație variată.

O altă opțiune este supa de pui cu morcovi, ceapă și țelină. Pentru aromă se pot adăuga turmeric, usturoi și ghimbir. Aceste ingrediente dau gust preparatului, fără să îi confere un efect demonstrat de prevenire a răcelilor.

Cocktailuri calde cu alcool

Cocktailurile de mai jos conțin alcool și sunt destinate adulților. Consumul excesiv de alcool poate slăbi sistemul imunitar, iar combinarea lui cu unele medicamente pentru răceală poate provoca reacții periculoase.

Un exemplu de cocktail cald este "Hot Mo". Pentru preparare sunt necesari 22 ml de amaro, un lichior amar, 22 ml de rom învechit, 22 ml de coniac, 22 ml de sirop simplu, apă fierbinte, o picătură de bitter, aproximativ 44 ml de frișcă aromatizată cu sirop de scorțișoară și puțină nucșoară.

Într-un pahar încăpător se pun amaro, romul, coniacul și siropul. Se completează cu apă fierbinte și se adaugă bitterul. Deasupra se pune frișca aromatizată, iar la final se presară nucșoară proaspăt rasă.

O variantă mai simplă este "Hot Toddy" clasic. Se folosesc 50 ml de whisky scoțian, o lingură de miere, sucul de la o jumătate de lămâie și 150 ml de apă fierbinte sau ceai de plante. Pentru aromă se pot adăuga un băț de scorțișoară și câteva cuișoare.

Pentru calmarea gâtului iritat se poate prepara o băutură călduță din apă, miere și lămâie, fără alcool.

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