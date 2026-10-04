5 octombrie: Ziua când adepții sectei „Ordinul Templului Solar” s-au sinucis prin incendiere, convinși că viața este o iluzie

Pe 5 octombrie 1994, în două vile din Elveţia, 50 de membri ai sectei s-au sinucis prin incendiere. Printre cei morţi se aflau şi copii. Tot pe 5 octombrie s-a născut scriitorul Zaharia Stancu și a murit Steve Jobs.

Adepţii sectei „Ordinul Templului Solar” s-au sinucis Foto: Captură video/Youtube

1830: A murit cărturarul și memorialistul român Dinicu Golescu

Dinicu Golescu (n. 1777) este unul dintre cei mai apreciaţi cărturari români din secolul al XIX-lea. Fiu al marelui ban din Ţara Românească Radu Golescu şi al Zoiţei Florescu, Dinicu Golescu a studiat împreună cu Iordache, fratele mai mare, la Academia grecească din Bucureşti, cu Lambros Fotiadis, Constantin Vardalah (director al şcolii din 1803) şi Ştefan Commitas, profesori elenişti iluştri.

Logăfătul Dinicu Golescu Foto: Pictură

A luat parte, de asemenea alături de fratele său Iordache, la înfiinţarea în 1822 a „Societăţii de la Braşov”, prima societate literară românească.

1902: S-a născut poetul și prozatorul român Zaharia Stancu

Zaharia Stancu și-a început cariera literară ca gazetar și poet liric, a devenit un militant activ de stânga, romancier angajat după război, în primii ani ai puterii populare. Ulterior a scris proză realistă, naturalistă, marcată însă de un lirism specific, potrivit Wikipedia. A reînceput să scrie poezie în ultimii ani ai vieții.

Regimului comunist i-a promovat cu precădere romanul „Desculţ“. Romanul a fost tradus în 24 de limbi până în 1988, existând, printre altele, o traducere și în limba japoneză.

Zaharia Stancu Foto: Album Zaharia Stancu

A fost exclus din Partidul Muncitoresc Român, Gheorghiu-Dej l-a reprimit, în ciuda conflictelor scriitorului cu tânărul aspirant la conducerea partidului Nicolae Ceauşescu. Cu toate acestea, a fost deputat în Marea Adunare Naţională între 1948 şi 1952, apoi director al Teatrului Naţional din Bucureşti şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor o lungă perioadă.

Zaharia Stancu a murit în 1974.

1918: S-a depus Declarația de independență a Transilvaniei

Declaraţia de independenţă a Transilvaniei, adoptată de Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român din Transilvania în şedinţa din 29 septembrie de la Oradea, este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de dr. Alexandru Vaida-Voievod.

Depunerea declaraţiei a urmat mai multor acţiuni ale fruntaşilor politici ai romanilor, prin care s-a încercat dobândirea independenţei.

Cu o zi înainte ca Alexandru Vaida, unul dintre conducătorii Partidului Naţional Roman din Transilvania şi apoi al Partidului Naţional-Ţărănesc Roman, să dea citirii actul, împăratul Carol I a lansat manifestul “Către poparele mele credincioase”, în încercarea de a salva monarhia de la dezintegrare, propunând ca soluţie, federalizarea Austro-Ungariei, dar soluţia să nu a fost luată în seamă. Ulterior acestui eveniment, s-a format Consiliul Naţional Roman Central cu sediul la Arad care a devenit organul central al luptei romanilor pentru unire.

1936: S-a născut Václav Havel, scriitor, dizident anticomunist și fost președinte al Cehoslovaciei

Václav Havel a devenit preşedintele Cehoslovaciei în decembrie 1989, după ce s-a aflat în fruntea Revoluţiei de Catifea, una dintre cele mai paşnice manifestaţii prin care s-a stins comunismul.

Obsedat de adevăr, Havel nu a ales să scape singur de comunism, deşi a avut opţiunea, ci şi-a dorit o scăpare pentru toată Cehoslovacia.

Václav Havel Foto: Arhive

29 septembrie: Ziua când a murit Iulia Hașdeu, copilul-minune cu un destin tragic

Dramaturg şi activist pentru drepturile omului, Václav Havel a fost un politician total atipic: timid, modest, uşor ciudat, flămând după adevăr. Genul de politician care în discursurile sale de mai târziu, în calitate de preşedinte de stat, nu se ferea să afirme că nu se simte în largul său în funcţie, că nu se vede demn de ea. În cei 13 ani în care a fost preşedinte, a tot fost sfătuit că poate ar fi bine să nu dezvăluie astfel de gânduri poporului, dar scriitorul din el nu se putea lăsa, aşa că a continuat să facă aşa cum a vrut.

A fost ultimul președinte al Cehoslovaciei (1990-1992) și primul președinte al Republicii Cehe (1993-2003)

1975: S-a născut actrița britanică Kate Winslet

Cunoscută pentru interpretarea unor personaje feminine complexe, pe care le-a jucat într-o serie de filme, precum aristocrata Rose din „Titanic", Marianne Dashwood din „Raţiune şi simţire/ Sense and Sensibility" şi muza lui J. M. Barrie din „În căutarea Tărâmului de Nicăieri/ Finding Neverland", actriţa britanică a primit în 2009, Oscarul pentru rolul din „Cititorul/ The Reader" şi un Glob de Aur pentru rolul din „Nonconformiştii/ Revolutionary Road", un film care portretizează evoluţia şi degradarea căsniciei unei familii americane din anii 1950, regizat de Sam Mendes, fostul ei soţ.

Kate Winslet Foto: Colaj

Kate Winslet a fost recompensată și cu un trofeu (onorific) și la Toronto Film Festival 2020. Kate Winslet a primit Tribute Actor Award pe 15 septembrie, în carul unei gale online.

Kate Winslet are, din 2014, o stea pe Bulevardul Gloriei - Walk of Fame - din Hollywood.

1994: Adepți ai sectei apocaliptice a Templului Solar se sinucid în masă

48 de cadavre au fost descoperite de poliţia elvețiană, douăzeci şi trei dintre cadavre au fost găsite într-o cameră ascunsă la subsolul unei ferme, în satul de Cheiry, la cca 60 de km. nord-est de Geneva. Alte 25 de cadavre, inclusiv unii copii, au fost găsite în trei cabane arse în Granges-sur-Salvan, la 47 km est de la Geneva, în apropiere de graniţa cu Italia.

Multe dintre cadavre au fost găsite cu răni prin împuşcare şi pungi de plastic pe cap. Cei mai mulți au fost îmbrăcati în robe de ceremonie. Secta Templului Solar, a fost fondata in 1984 de Dr. Luc Jouret şi Joseph di Mambro.

Adepţii sectei „Ordinul Templului Solar” se declarau „dăruiţi lui Iisus”, din ei făcând parte tineri intelectuali, artişti şi studenţi, arată Petre I. David. Erau convinşi că viaţa este o iluzie şi că urmaşii vor renaşte pe o planetă care gravitează în jurul stelei Sirius.

Valul de sinucideri a continuat şi în anul 1995, pe 16 decembrie alte 16 cadavre au fost găsite în Franţa în tr-o pădure, corpurile lor fiind găsite dispuse în formă de stea.

28 septembrie: Ziua în care Germania și URSS au împărțit Polonia. Varșovia a rămas sub cizma nazistă până în 1945

2011: A murit Steve Jobs, CEO-ul companiei Apple

Steven Paul Jobs (n.1955) a fost co-fondatorul şi CEO-ul (directorul general) Apple Computer, precum şi CEO al Pixar până la achiziţia acestui studio de animaţie de către compania Disney. A fost, de asemenea, cel mai mare acţionar al companiei Disney şi membru în consiliul de directori ai Disney. Jobs a fost considerat că fiind cel mai influent personaj atât din industria calculatoarelor, cât şi în industria divertismentului.

Împreună cu co-fondatorul Apple, Steve Wozniak, Jobs a ajutat la popularizarea calculatorului personal spre sfârşitul anilor ’70. La începutul anilor ’80, încă lucrând la Apple, Jobs a fost unul dintre primii care a sesizat succesul comercial pe care interfeţele grafice operate prin intermediul mouse-ului îl pot avea.

Steve Jobs Foto: Profimedia

După ce a pierdul în lupta pentru putere cu consiliul de directori ai Apple, în anul 1985, Jobs a fondat NeXT, o companie care dezvoltă o platforma de computere specializată în învăţământul superior şi piaţă oamenilor de afaceri. Achiziţia lui NeXT din anul 1997 de către Apple l-a adus înapoi pe Jobs la compania pe care o fondase.

A murit la 56 de ani de cancer pancreatic. Creierul său ar fi fost la fel de sănătos, activ şi creativ ca la 27 de ani.







