 5 octombrie: Ziua când adepții sectei „Ordinul Templului Solar” s-au sinucis prin incendiere, convinși că viața este o iluzie | adevarul.ro
search
Luni, 5 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

5 octombrie: Ziua când adepții sectei „Ordinul Templului Solar” s-au sinucis prin incendiere, convinși că viața este o iluzie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pe 5 octombrie 1994, în două vile din Elveţia, 50 de membri ai sectei s-au sinucis prin incendiere. Printre cei morţi se aflau şi copii. Tot pe 5 octombrie s-a născut scriitorul Zaharia Stancu și a murit Steve Jobs.

Adepţii sectei „Ordinul Templului Solar”
Adepţii sectei „Ordinul Templului Solar” s-au sinucis Foto: Captură video/Youtube

1830: A murit cărturarul și memorialistul român Dinicu Golescu

Dinicu Golescu (n. 1777) este unul dintre cei mai apreciaţi cărturari români din secolul al XIX-lea. Fiu al marelui ban din Ţara Românească Radu Golescu şi al Zoiţei Florescu, Dinicu Golescu a studiat împreună cu Iordache, fratele mai mare, la Academia grecească din Bucureşti, cu Lambros Fotiadis, Constantin Vardalah (director al şcolii din 1803) şi Ştefan Commitas, profesori elenişti iluştri.

Logăfătul Dinicu Golescu
Logăfătul Dinicu Golescu Foto: Pictură

A luat parte, de asemenea alături de fratele său Iordache, la înfiinţarea în 1822 a „Societăţii de la Braşov”, prima societate literară românească.

1902: S-a născut poetul și prozatorul român Zaharia Stancu

Zaharia Stancu și-a început cariera literară ca gazetar și poet liric, a devenit un militant activ de stânga, romancier angajat după război, în primii ani ai puterii populare. Ulterior a scris proză realistă, naturalistă, marcată însă de un lirism specific, potrivit Wikipedia. A reînceput să scrie poezie în ultimii ani ai vieții.

  Regimului comunist i-a promovat cu precădere romanul „Desculţ“.  Romanul a fost tradus în 24 de limbi până în 1988, existând, printre altele, o traducere și în limba japoneză.  

Zaharia Stancu
Zaharia Stancu Foto: Album Zaharia Stancu

A fost exclus din Partidul Muncitoresc Român, Gheorghiu-Dej l-a reprimit, în ciuda conflictelor scriitorului cu tânărul aspirant la conducerea partidului Nicolae Ceauşescu. Cu toate acestea, a fost deputat în Marea Adunare Naţională între 1948 şi 1952, apoi director al Teatrului Naţional din Bucureşti şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor o lungă perioadă.

Zaharia Stancu a murit în 1974.

1918: S-a depus Declarația de independență a Transilvaniei

Declaraţia de independenţă a Transilvaniei, adoptată de Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român din Transilvania în şedinţa din 29 septembrie de la Oradea, este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de dr. Alexandru Vaida-Voievod.

Depunerea declaraţiei a urmat mai multor acţiuni ale fruntaşilor politici ai romanilor, prin care s-a încercat dobândirea independenţei.

Cu o zi înainte ca Alexandru Vaida, unul dintre conducătorii Partidului Naţional Roman din Transilvania şi apoi al Partidului Naţional-Ţărănesc Roman, să dea citirii actul, împăratul Carol I a lansat manifestul “Către poparele mele credincioase”, în încercarea de a salva monarhia de la dezintegrare, propunând ca soluţie, federalizarea Austro-Ungariei, dar soluţia să nu a fost luată în seamă. Ulterior acestui eveniment, s-a format Consiliul Naţional Roman Central cu sediul la Arad care a devenit organul central al luptei romanilor pentru unire.

1936: S-a născut Václav Havel, scriitor, dizident anticomunist și fost președinte al Cehoslovaciei

Václav Havel a devenit preşedintele Cehoslovaciei în decembrie 1989, după ce s-a aflat în fruntea Revoluţiei de Catifea, una dintre cele mai paşnice manifestaţii prin care s-a stins comunismul.

Obsedat de adevăr, Havel nu a ales să scape singur de comunism, deşi a avut opţiunea, ci şi-a dorit o scăpare pentru toată Cehoslovacia.

Václav Havel
Václav Havel Foto: Arhive
29 septembrie: Ziua când a murit Iulia Hașdeu, copilul-minune cu un destin tragic

Dramaturg şi activist pentru drepturile omului, Václav Havel a fost un politician total atipic: timid, modest, uşor ciudat, flămând după adevăr. Genul de politician care în discursurile sale de mai târziu, în calitate de preşedinte de stat, nu se ferea să afirme că nu se simte în largul său în funcţie, că nu se vede demn de ea. În cei 13 ani în care a fost preşedinte, a tot fost sfătuit că poate ar fi bine să nu dezvăluie astfel de gânduri poporului, dar scriitorul din el nu se putea lăsa, aşa că a continuat să facă aşa cum a vrut.

A fost ultimul președinte al Cehoslovaciei (1990-1992) și primul președinte al Republicii Cehe (1993-2003)

1975: S-a născut actrița britanică Kate Winslet

Cunoscută pentru interpretarea unor personaje feminine complexe, pe care le-a jucat într-o serie de filme, precum aristocrata Rose din „Titanic", Marianne Dashwood din „Raţiune şi simţire/ Sense and Sensibility" şi muza lui J. M. Barrie din „În căutarea Tărâmului de Nicăieri/ Finding Neverland", actriţa britanică a primit în 2009, Oscarul pentru rolul din „Cititorul/ The Reader" şi un Glob de Aur pentru rolul din „Nonconformiştii/ Revolutionary Road", un film care portretizează evoluţia şi degradarea căsniciei unei familii americane din anii 1950, regizat de Sam Mendes, fostul ei soţ.

Kate Winslet
Kate Winslet Foto: Colaj

Kate Winslet a fost recompensată și cu un trofeu (onorific) și la Toronto Film Festival 2020. Kate Winslet a primit Tribute Actor Award pe 15 septembrie, în carul unei gale online.  

Kate Winslet are, din 2014, o stea pe Bulevardul Gloriei - Walk of Fame - din Hollywood.

1994: Adepți ai sectei apocaliptice a Templului Solar se sinucid în masă

48 de cadavre au fost descoperite de poliţia elvețiană, douăzeci şi trei dintre cadavre au fost găsite într-o cameră ascunsă la subsolul unei ferme, în satul de Cheiry, la cca 60 de km. nord-est de Geneva. Alte 25 de cadavre, inclusiv unii copii, au fost găsite în trei cabane arse în Granges-sur-Salvan, la 47 km est de la Geneva, în apropiere de graniţa cu Italia.

Multe dintre cadavre au fost găsite cu răni prin împuşcare şi pungi de plastic pe cap. Cei mai mulți au fost îmbrăcati în robe de ceremonie. Secta Templului Solar, a fost fondata in 1984 de Dr. Luc Jouret şi Joseph di Mambro.

Adepţii sectei „Ordinul Templului Solar” se declarau „dăruiţi lui Iisus”, din ei făcând parte tineri intelectuali, artişti şi studenţi, arată Petre I. David. Erau convinşi că viaţa este o iluzie şi că urmaşii vor renaşte pe o planetă care gravitează în jurul stelei Sirius.

  Valul de sinucideri a continuat şi în anul 1995, pe 16 decembrie alte 16 cadavre au fost găsite în Franţa în tr-o pădure, corpurile lor fiind găsite dispuse în formă de stea.

28 septembrie: Ziua în care Germania și URSS au împărțit Polonia. Varșovia a rămas sub cizma nazistă până în 1945

2011: A murit Steve Jobs, CEO-ul companiei Apple

Steven Paul Jobs (n.1955) a fost co-fondatorul şi CEO-ul (directorul general) Apple Computer, precum şi CEO al Pixar până la achiziţia acestui studio de animaţie de către compania Disney. A fost, de asemenea, cel mai mare acţionar al companiei Disney şi membru în consiliul de directori ai Disney. Jobs a fost considerat că fiind cel mai influent personaj atât din industria calculatoarelor, cât şi în industria divertismentului.

Împreună cu co-fondatorul Apple, Steve Wozniak, Jobs a ajutat la popularizarea calculatorului personal spre sfârşitul anilor ’70. La începutul anilor ’80, încă lucrând la Apple, Jobs a fost unul dintre primii care a sesizat succesul comercial pe care interfeţele grafice operate prin intermediul mouse-ului îl pot avea.

Steve Jobs
Steve Jobs Foto: Profimedia

După ce a pierdul în lupta pentru putere cu consiliul de directori ai Apple, în anul 1985, Jobs a fondat NeXT, o companie care dezvoltă o platforma de computere specializată în învăţământul superior şi piaţă oamenilor de afaceri. Achiziţia lui NeXT din anul 1997 de către Apple l-a adus înapoi pe Jobs la compania pe care o fondase.

A murit la 56 de ani de cancer pancreatic. Creierul său ar fi fost la fel de sănătos, activ şi creativ ca la 27 de ani.



Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
digi24.ro
image
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Întrunire de lux la USR, pe un vas-restaurant privat, pe Sena, în Paris. Costul de închiriere a unei astfel de ambarcațiuni sare de 6.000 de euro pe seară. Cine a participat
gandul.ro
image
Sunt românii pregătiți pentru alegeri anticipate? Răspunsul unui fost președinte al României
mediafax.ro
image
S-a văzut la antrenament ce pregătește Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. „Regele” le-a oferit și un exemplu jucătorilor. Video
fanatik.ro
image
Vladimir Putin ar condiționa pacea din Ucraina de vânzarea gigantului Lukoil către apropiații lui Donald Trump, scrie The New York Times
libertatea.ro
image
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! A anunțat revenirea lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei
digisport.ro
image
Pamela din „Dallas”, în bikini într-o fotografie de colecție. Apariția sexy a luat prin surprindere fanii
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
"Cea mai mică garsonieră" din Bucureşti costă 17.000 de euro. Are 6mp, baie la comun şi "zonă mică de tablou"
observatornews.ro
image
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
cancan.ro
image
Ajutor la pensie în 2026. Ministerul muncii anunță cine primește până la 1.000 de lei în plus la pensie
newsweek.ro
image
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
prosport.ro
image
Cât costă să pregătești mașina pentru iarnă în 2026. Anvelope, antigel, baterie și lichid de parbriz
playtech.ro
image
Noi emoții pentru Gică Hagi înainte de meciul cu Suedia? Ce s-a întâmplat cu un jucător în startul antrenamentului. Foto + Video
fanatik.ro
image
Autostrada până la Pașcani, gata cu un an și jumătate întârziere. Explicația Pro Infrastructura: „Umbrărescu nu a avut capacitate”
ziare.com
image
Un an și 8 luni de închisoare! Carroll a făcut public totul: "Când m-am trezit, era sub pătură"
digisport.ro
image
Andreea Marin, dezvăluiri după vara lui 2026: „Acolo e motorul vieții”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Schimbarea momentului privind bancomatele din România. Băncile, obligate să elibereze la bancomat și pentru clienții altor bănci sume personalizate
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”
click.ro
image
Trapperul Ian, reținut pentru 24 de ore după incidentul de la Arenele Romane. Artistul s-a ales cu dosar penal
click.ro
image
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Prințesa Charlene de Monaco Prințul Albert și președintele Italiei Facebook2 jpg png
Prințesa Charlene, o bijuterie din cap până-n picioare la dineul de stat de la Palat. Cerceii Gypsy au un preț exorbitant
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Mi-au furat cheia, au fugit cu banii!” Vica Blochina, țeapă de zile mari în timpul renovării
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”

OK! Magazine

image
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare