 „Revoluția Elevilor” din Franța. Un licean explică pentru „Le Monde” de ce au ieșit tinerii în stradă: „Vrem să fim auziți, luați în considerare și respectați” | adevarul.ro
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„Revoluția Elevilor” din Franța. Un licean explică pentru „Le Monde” de ce au ieșit tinerii în stradă: „Vrem să fim auziți, luați în considerare și respectați”

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Protestele liceenilor din Franța, supranumite „Revoluția Elevilor”, au continuat în mai multe orașe și au ajuns să afecteze sute de școli.

franta proteste elevi jpg
Foto: X@thetatvaindia

Într-un articol publicat în Le Monde, Nicolas Boucaud-Bialchuk, elev în ultimul an la un liceu din regiunea Nantes, explică de ce generația sa a ieșit în stradă și insistă că manifestațiile pașnice nu trebuie confundate cu actele de violență și vandalism.

„Noi, studenții, nu suntem lipsiți de bun simț și știm perfect că violența împotriva profesorilor și personalului nostru este inacceptabilă și că aceasta nu ar face decât să dăuneze cauzei noastre. Condamnăm distrugerea proprietății. Nu este opera majorității”, scrie liceanul.

El spune că nemulțumirea tinerilor vine după ani în care problemele sistemului de educație au fost ignorate: lipsa profesorilor, clădirile degradate, resursele insuficiente și faptul că reprezentanții elevilor nu sunt ascultați.

„Ne lipsesc profesorii, uneori timp de săptămâni, chiar luni, chiar dacă suntem obligați să avem examene la sfârșitul anului școlar. Ne lipsesc profesorii pentru că profesia nu mai atrage oamenii; nimeni nu recunoaște adevărata valoare a dedicării lor”, afirmă Nicolas.

„Vrem să fim auziți”

Elevul susține că problemele educației nu mai pot fi tratate doar în timpul campaniilor electorale și cere investiții în școli, sănătatea elevilor, tehnologie și condiții mai bune pentru profesori.

„Demonstrațiile noastre, blocajele noastre, strigătele noastre, pancartele noastre nu sunt semnul unei crize adolescentine incontrolabile, ci al furiei reprimate prea mult timp în fața ignoranței normalizate și sistematizate. Cerem doar trei lucruri: să fim auziți, să fim luați în considerare și, în final, să fim respectați”, mai spune el.

Nicolas respinge și ideea că mișcarea ar trebui revendicată politic de alte grupuri. „Suntem capabili să gândim singuri și să luăm inițiativa singuri”, afirmă liceanul.

Peste 400 de licee, afectate de proteste

În paralel, amploarea protestelor a determinat autoritățile franceze să suspende luni cursurile în aproximativ 400-500 de licee, total sau parțial, acolo unde nu sunt îndeplinite condițiile de securitate.

Ministrul Educației, Édouard Geffray, a anunțat că 24 de unități de învățământ au fost incendiate sau vandalizate, iar 78 de angajați din sistemul educațional au fost răniți de la începutul protestelor.

Mișcarea a început pe 17 septembrie în regiunea pariziană și s-a extins ulterior în mai multe orașe. Elevii cer mai multe resurse pentru educație, mai mulți profesori, renovarea școlilor și schimbarea unor aspecte legate de programul de studiu și orientarea școlară.

Vineri au fost raportate peste 1.700 de rețineri, ceea ce ridică la aproximativ 5.000 numărul total al persoanelor reținute de la începutul săptămânii.

Organizațiile de elevi au anunțat continuarea mobilizării marți, 6 octombrie, reclamând lipsa unor „măsuri concrete” din partea autorităților.

În acest context, ministrul Educației a promis accelerarea înlocuirii profesorilor absenți și măsuri privind programul școlar, numărul elevilor din clase, starea clădirilor și participarea elevilor la deciziile din școli.

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