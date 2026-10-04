Președintele Trump a amenințat în repetate rânduri că va restricționa exporturile de motorină către Europa. Prin urmare, la 30 septembrie 2026, ministrul britanic al Energiei, Martin McCluskey, a convocat o întâlnire de urgență cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai guvernelor din Germania, Franța, Italia și Irlanda. Discuția a vizat coordonarea unei eventuale decizii privind eliberarea rezervelor strategice de motorină.

Franța nu și-a făcut lor din înțelegere Foto: arhiva

Experta în energie și fondatoarea Romania Energy Center Eugenia Gusilov a analizat aceste evenimente pentru „Adevărul”.

De unde a început

Eugenia Gusilov arată, într-o analiză pentru Adevărul, că Franța și Germania nu și-au respectat angajamentul din primăvară de a elibera treptat rezervele strategice de motorină, în cadrul efortului coordonat de AIE. Această inacțiune a agravat criza și i-a determinat pe americani să amenințe că nu mai trimit motorină în Europa.

“În primăvară a existat o înțelegere, ca parte a unui efort coordonat al Agenției Internaționale pentru Energie, AIE. Statele care dețin rezerve strategice urmau să le scoată treptat, puțin câte puțin, și să le pună pe piață. Se pare însă că țările europene, în special Franța și Germania, nu au scos din rezervele strategice. Acestea sunt formate în mare parte din țiței și motorină și, într-o măsură mai mică, din combustibil de aviație.

Franța și Germania, adică statele europene vizate, nu și-au făcut partea lor din înțelegere, ceea ce înseamnă că nu s-au ținut de cuvânt. Nu au scos din rezerve, mai ales motorină. Se pare că această criză este agravată și de un comportament meschin la nivel european. Acest lucru i-a supărat, pe bună dreptate, pe americani, care au amenințat că nu mai trimit motorină în Europa”.

Un gest nediplomatic

Experta subliniază că JPMorgan preconizase scoaterea a 1,5 miliarde de barili, dar s-a scos doar o treime, iar la întrunirea recentă statele europene au recunoscut că nu au scos circa 70 de milioane de barili:

“Nu este normal ca americanii să scoată din stocurile lor pentru a trimite în Europa, în timp ce Franța și Germania stau pe stocul lor de motorină și nu scot de acolo, mai ales că se așteaptă să fie un război mai mare. În orice caz, din stocuri s-a scos mult mai puțin decât preconiza banca. JPMorgan preconiza în primăvară că se vor scoate un miliard și jumătate de barili, adică aproximativ 1.500 de milioane de barili, din stocuri. Nu s-a scos decât o treime. Ulterior, când s-a verificat situația, s-a constatat că țările europene care trebuiau să scoată din rezerve nu au făcut-o.

Se pare că primele semnale care vin de la întrunirea convocată vineri arată că nu s-au scos circa 70 și ceva de milioane de barili, care trebuiau scoși, iar statele europene nu i-au scos. Vor pune totuși pe piață, adică vor face ceea ce trebuiau să facă de la bun început și nu au făcut. Nu mai au încotro. S-au așteptat să profite pe spinarea americanilor.”

Au jucat si au pierdut

Țările europene au avut o conduită inadecvată și ar fi putut pierde sprijinul americanilor, conform analistei.

“În acest caz avem de-a face cu o conduită inadecvată la nivel european și am fi pierdut suportul lor. Dacă te-ai angajat să scoți din rezervele pe care le ai, trebuie să faci acest lucru. Nu poți să te aștepți ca America să te salveze, în timp ce tu stai pe rezervele de motorină și nu le scoți pe piață, mai ales când vezi că prețul a ajuns în Franța la 2,4 euro litrul de motorină. Germania și Franța au contribuit prin inacțiunea lor la agravarea situației.

Marea Britanie a intervenit pentru că este direct afectată, pentru că ea este una dintre porțile de intrare și una dintre țările în care ajunge motorina importată din America. Marea Britanie și Olanda. Normal că aceste două țări sunt primele interesate și vor protesta mai tare. În momentul în care americanii amenință, ei vor încerca să soluționeze problema. Dacă America impune chiar și o interdicție parțială, adică nici măcar nu trebuie să impună o interdicție totală de export de motorină, una parțială este suficientă ca să ne facă rău.”

Va afecta România?

Eugenia Gusilov ne liniștește cu privire la poziția României, deoarece nu importăm motorină din America, ci din surse mai apropiate, precum Grecia și Turcia, iar recent au ajuns în țară și carburanți din Maroc. Analista subliniază că motorina americană ajunge în vestul continentului, la britanici și olandezi, de unde poate fi trimisă către țările adiacente, ceea ce înseamnă că România este mai puțin expusă direct acestei crize:

“Noi nu importăm motorină din America. Noi importăm mai aproape de casă, de la greci și de la turci. S-a spus că recent au ajuns în România și niște volume de motorină din Africa, mai exact din Maroc. Noi nu importăm de acolo, pentru că suntem într-o altă parte a continentului. Avem surse mai aproape de casă. De aceea spuneam că motorina americană ajunge în partea de vest a continentului, la britanici și la olandezi. De acolo poate fi exportată sau trimisă către țările adiacente. Dar, în orice caz, vorbim despre vestul continentului".