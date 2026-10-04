Înainte de gloria mondială, Nadia Comăneci a vrut să renunțe la gimnastică. Confesiune despre copilărie: „Am primit o lecție!”

În spatele performanțelor care au făcut-o celebră pe Nadia Comăneci s-au aflat și momente în care lucrurile nu au mers deloc ușor.

Nadia Comăneci Foto: Instagram

La 64 de ani, fosta campioană olimpică a povestit că, în copilărie, au existat perioade în care s-a gândit serios să renunțe la gimnastică.

„În acele momente de greu, cel mai ușor lucru e să renunți!”

Pentru un copil, antrenamentele dificile și competițiile în care rezultatele întârzie să apară pot deveni greu de gestionat. Nadia Comăneci își amintește că și ea își dorea ca eforturile depuse să fie răsplătite imediat, iar atunci când acest lucru nu se întâmpla, ideea de a abandona părea tot mai tentantă.

„Cred că au fost câteva momente în care am spus că aș vrea să renunț. Eram un copil care, probabil ca oricare altul, își dorea să reușească totul din prima. Și în acele momente de greu cel mai ușor lucru e să renunți, nu-i așa? Ni se întâmplă tuturor. Am primit însă o lecție pe care o recomand astăzi tuturor părinților care au copii sportivi, în momentele în care tind să renunțe: să renunți abia după ce ai reușit!”, a spus Nadia Comăneci, conform iamsport.ro.

A devenit emblema gimnasticii mondiale

Drumul pe care avea să-l urmeze avea însă să o transforme într-una dintre figurile legendare ale gimnasticii mondiale. Momentul care i-a schimbat definitiv locul în istoria sportului a venit în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Atunci, românca a devenit prima gimnastă care a primit nota 10 într-o probă olimpică de gimnastică.

Competiția de la Montreal s-a încheiat pentru Nadia cu trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. În întreaga carieră olimpică, ea a cucerit cinci titluri. Performanțele sale nu s-au limitat însă la Jocurile Olimpice: Comăneci a fost și prima gimnastă care a primit nota 10 la Campionatele Europene și la Campionatele Mondiale.