Ciclonul mediteranean Agneta se apropie de România. Nu este exclusă emiterea unei avertizări Cod roșu

România se pregătește pentru impactul ciclonului mediteranean Agneta, care urmează să ajungă în țară în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că sudul și sud-estul țării vor fi cele mai afectate de ploile abundente și de intensificările vântului.

Vremea s-ar putea înrăutăți și mai tare Foto: Shutterstock

În cazul acumulării unor cantități excepționale de apă ar putea fi emis chiar un cod roșu de vreme severă, potrivit Știrilor ProTV.

Primele efecte ale sistemului atmosferic se resimt deja în mai multe regiuni. Bucureștiul și județele din Dobrogea au fost afectate de ploi persistente și rafale de peste 50 km/h, iar mai mulți copaci au fost doborâți de vânt. În Capitală, arbori și panouri publicitare au căzut peste autoturisme sau au blocat temporar circulația.

Agneta s-a format recent în Marea Mediterană și a provocat deja probleme în Italia, unde au fost emise avertizări de cod roșu pentru ploi torențiale. Meteorologii urmăresc evoluția și traiectoria exactă a ciclonului, de care va depinde severitatea fenomenelor din România.

Experții avertizează că ciclonul Agneta continuă să acumuleze umezeală, ceea ce îi poate amplifica potențialul de a produce precipitații abundente. Traiectoria exactă a centrului ciclonic rămâne principalul element de incertitudine pentru meteorologi.



Din acest motiv, autoritățile nu exclud ridicarea nivelului alertelor meteorologice la nivelul cel mai înalt, dacă estimările privind cantitățile de apă vor continua să crească.

Coduri galbene și portocalii în sudul țării

Amintim că, în prezent, Capitala și multe localități din sudul României se află sub avertizări Cod galben de vreme rea.

Pentru județul Constanța a fost emis Cod portocaliu, meteorologii estimând că local se pot acumula peste 90 de litri de apă pe metru pătrat.

Autoritățile au suspendat luni, 2 noiembrie, operațiunile în toate porturile românești de la Marea Neagră, pe fondul condițiilor meteorologice extreme care afectează zona litoralului

Specialiștii explică faptul că actualele precipitații sunt generate de o zonă ciclonică aflată înaintea nucleului principal al sistemului atmosferic.

Vremea nefavorabilă a contribuit și la producerea unor incidente rutiere. Într-o intersecție aglomerată din Sectorul 2 al Capitalei, un șofer străin s-a răsturnat cu mașina pe carosabilul umed. Potrivit Poliției Rutiere, bărbatul nu consumase alcool.