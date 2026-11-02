 Ciclonul mediteranean Agneta se apropie de România. Nu este exclusă emiterea unei avertizări Cod roșu | adevarul.ro
search
Luni, 2 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ciclonul mediteranean Agneta se apropie de România. Nu este exclusă emiterea unei avertizări Cod roșu

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

România se pregătește pentru impactul ciclonului mediteranean Agneta, care urmează să ajungă în țară în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că sudul și sud-estul țării vor fi cele mai afectate de ploile abundente și de intensificările vântului.

Vremea s-ar putea înrăutăți și mai tare
Vremea s-ar putea înrăutăți și mai tare Foto: Shutterstock

În cazul acumulării unor cantități excepționale de apă ar putea fi emis chiar un cod roșu de vreme severă, potrivit Știrilor ProTV.

Primele efecte ale sistemului atmosferic se resimt deja în mai multe regiuni. Bucureștiul și județele din Dobrogea au fost afectate de ploi persistente și rafale de peste 50 km/h, iar mai mulți copaci au fost doborâți de vânt. În Capitală, arbori și panouri publicitare au căzut peste autoturisme sau au blocat temporar circulația.

Agneta s-a format recent în Marea Mediterană și a provocat deja probleme în Italia, unde au fost emise avertizări de cod roșu pentru ploi torențiale. Meteorologii urmăresc evoluția și traiectoria exactă a ciclonului, de care va depinde severitatea fenomenelor din România. 

Experții avertizează că ciclonul Agneta continuă să acumuleze umezeală, ceea ce îi poate amplifica potențialul de a produce precipitații abundente. Traiectoria exactă a centrului ciclonic rămâne principalul element de incertitudine pentru meteorologi.

Din acest motiv, autoritățile nu exclud ridicarea nivelului alertelor meteorologice la nivelul cel mai înalt, dacă estimările privind cantitățile de apă vor continua să crească.

Coduri galbene și portocalii în sudul țării

Amintim că, în prezent, Capitala și multe localități din sudul României se află sub avertizări Cod galben de vreme rea.

Pentru județul Constanța a fost emis Cod portocaliu, meteorologii estimând că local se pot acumula peste 90 de litri de apă pe metru pătrat.

Autoritățile au suspendat luni, 2 noiembrie, operațiunile în toate porturile românești de la Marea Neagră, pe fondul condițiilor meteorologice extreme care afectează zona litoralului

Specialiștii explică faptul că actualele precipitații sunt generate de o zonă ciclonică aflată înaintea nucleului principal al sistemului atmosferic.

Vremea nefavorabilă a contribuit și la producerea unor incidente rutiere. Într-o intersecție aglomerată din Sectorul 2 al Capitalei, un șofer străin s-a răsturnat cu mașina pe carosabilul umed. Potrivit Poliției Rutiere, bărbatul nu consumase alcool.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
digi24.ro
image
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro din bazar”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”
stirileprotv.ro
image
Magazinul din Istanbul, despre care Marcel Ciolacu a susținut că i-a vandut haina de blană Sorinei Docuz, confirmă ce spune fostul premier: “Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru. Prețul real de vânzare: 500 de euro”. Patronii au profitat de scandal să-și facă reclamă
gandul.ro
image
Le Monde: România, pe lista țintelor Rusiei. Ce obiective strategice au fost vizate
mediafax.ro
image
Filip Stojilkovic, desființat în direct: „Ratează în draci! Un atacant de mare duzină, de Divizia B”
fanatik.ro
image
Alfred Simonis, despre cum își cheltuie banii: „De ce trebuie să fiu fariseu? Dacă poporului nu-i convine, poate alege pe altcineva”
libertatea.ro
image
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, după scandalul iscat de ținutele de la botezul din Timișoara
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cine era Nathalia, copilotul de 20 de ani mort în accidentul aviatic din Florida. Mesajul trimis cu 10 minute înainte de tragedie
click.ro
image
Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
EXCLUSIV. Proprietara magazinului îl contrazice pe Ciolacu despre "blana de 500 de euro"
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
cancan.ro
image
Când intră pensia, indemnizațiile și alocațiile în noiembrie? Se vor vira bursele pe două luni
newsweek.ro
image
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
prosport.ro
image
Cum scazi consumul centralei pe timpul nopții. La câte grade să setezi termostatul înainte de culcare
playtech.ro
image
Gigi Becali, mesaj direct pentru Andrei Nicolescu: „Să nu-i treacă prin cap asta!”
fanatik.ro
image
A venit ziua judecății pentru Trump: America începe lupta împotriva revoluției președintelui SUA
ziare.com
image
Comisia de Disciplină a FRF a decis: meciul a fost pierdut cu 3-0 la masa verde!
digisport.ro
image
Laurette a făcut anunțul momentului. Când va putea merge din nou și cum se simte acum
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Este anunţul momentului în România. Răsturnare de situaţie în politică!
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație! Unde a ascuns Călin Georgescu banii, de fapt
mediaflux.ro
image
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a făcut parada modei la Timișoara, într-o rochie cu decolteu și cu o geantă Chanel de 4.000 de euro. Cine este Mihaela Grindeanu
actualitate.net
image
Ramona Olaru, avertisment pentru Aris Eram în privința femeilor: „Să nu se îndrăgostească acum!”
click.ro
image
Viorica de la Clejani, declarație cu lacrimi în suflet pentru Fulgy! Mesajul care a atras atenția fanilor
click.ro
image
Marcel Ciolacu, prima reacție după zvonurile despre nunta cu Sorina Docuz: „Suntem împreună”
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Nunta regală dintre Prințesa Maria Immaculata de Liechtenstein și Zurab Dzidziguri Instagram jpg
Nuntă regală ortodoxă la Viena! Mireasa face parte din cea mai bogată familie regală europeană
okmagazine.ro
Muzeul de Artă din Iași se află în Palatul Culturii
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Nu mai răcesc toată iarna!” Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta care i-a smuls lacrimi
image
Ramona Olaru, avertisment pentru Aris Eram în privința femeilor: „Să nu se îndrăgostească acum!”

OK! Magazine

image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză