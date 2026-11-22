Ministrul Muncii, Florin Manole, și-a lansat un canal de YouTube, unde va publica săptămânal un podcast în care promite să clarifice subiecte de interes public și să răspundă întrebărilor primite de la cetățeni. În primul episod, Manole a vorbit despre indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, controalele din centrele sociale și combaterea muncii la negru, dar și despre reducerea taxării salariilor mici.

„Bun găsit! La sfârșitul fiecărei săptămâni, vă dau întâlnire pe YouTube, într-un podcast în care separăm faptele de zgomot. Vă invit să vă abonați și să urmăriți primul episod aici”, a transmis Florin Manole într-o postare pe Facebook.

Florin Manole: Pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027

Unul dintre subiectele abordate în primul episod a fost indexarea pensiilor. Ministrul Muncii a afirmat că acestea ar urma să fie majorate de la 1 ianuarie 2027, precizând că PSD susține respectarea legii. El a adăugat că Ministerul așteaptă în prezent datele bugetare de la Ministerul Finanțelor.

„Pensiile se vor indexa la 01/01/2027, iar opțiunea mea și a Partidului Social Democrat este să respectăm legea. Deocamdată așteptăm de la Ministerul Finanțelor cifrele bugetare”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a susținut că pensionarii au nevoie de certitudini, nu de promisiuni, și a afirmat că autoritățile vor comunica transparent etapele, calendarul și modul în care vor fi asigurate plățile.

Florin Manole și-a făcut podcast. Foto: captură ecran

Peste 2.000 de controale și amenzi de aproape 5 milioane de lei

Florin Manole a prezentat și rezultatele controalelor desfășurate de instituțiile din subordinea Ministerului Muncii. Potrivit acestuia, în ultima săptămână au avut loc peste 1.000 de verificări în centrele sociale, iar Inspecția Muncii a efectuat peste 2.000 de controale.

În doar cinci zile, inspectorii au aplicat amenzi în valoare de aproape 5 milioane de lei, a precizat ministrul.

Unul dintre cazurile prezentate vizează o firmă de transport alternativ din Pitești, verificată împreună cu Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Potrivit lui Manole, sediul social declarat al societății nu a putut fi identificat, iar 82 de persoane desfășurau activități fără contracte individuale de muncă. Firma a primit o amendă de un milion de lei, sancțiunea maximă prevăzută de lege, potrivit ministrului.

Oficialul a mai anunțat că Ministerul lucrează la un proiect de reglementare a activității pe platformele digitale. După o perioadă de blocaj de șase luni, consultările cu reprezentanții platformelor, sindicatele și patronatele au fost reluate, iar o formă finală a proiectului ar urma să fie pregătită săptămâna viitoare.

Ministrul vorbește despre reducerea taxării salariilor mici

În podcast, Florin Manole a respins informațiile potrivit cărora PSD ar pregăti introducerea impozitării progresive, precizând că măsura nu este inclusă în programul actual de guvernare și că nu există un proiect legislativ în acest sens.

Ministrul a afirmat însă că susține reducerea taxării muncii, în special pentru angajații cu venituri mici. În ceea ce privește impozitarea progresivă, Manole a spus că o consideră o soluție care ar putea fi analizată pe termen mediu.

„Orice reducere a taxării trebuie să înceapă cu salariile mici, acolo unde povara fiscală apasă cel mai greu”, a declarat acesta.

Florin Manole a mai susținut că, prin rectificarea bugetară, au fost asigurate fondurile necesare pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului și pentru ajutoarele acordate pensionarilor. El a menționat și alocări suplimentare pentru protecția copilului, centrele pentru adulții cu dizabilități, asistenții personali și îngrijirea vârstnicilor.

Totodată, ministrul a anunțat că peste 3.100 de angajați din industria siderurgică de la Galați beneficiază de măsuri de protecție prin Fondul de garantare. Potrivit acestuia, Guvernul a aprobat normele necesare pentru plata salariilor restante.

În primul episod al podcastului, ministrul a răspuns și unor sesizări privind presupuse abuzuri într-un centru pentru persoane vulnerabile din județul Botoșani, precum și unei reclamații referitoare la Casa de Pensii a Sectorului 5.