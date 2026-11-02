 Vremea luni, 2 noiembrie. Ploi abundente în sudul țării și temperaturi scăzute în toată România. La munte sunt așteptate ninsori | adevarul.ro
search
Luni, 2 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Vremea luni, 2 noiembrie. Ploi abundente în sudul țării și temperaturi scăzute în toată România. La munte sunt așteptate ninsori

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Vremea se răcește luni, 2 noiembrie, când ploile vor cuprinde mai ales sudul și sud-estul țării, unde sunt estimate cantități însemnate de precipitații. În Dobrogea, acumulările pot depăși 60 l/mp, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

ploaie umbrela
Ploile vor cuprinde mai ales sudul și sud-estul țării Foto: Arhivă

În regiunile sudice și sud-estice, vremea va fi închisă, cu ploi în cea mai mare parte a intervalului. Cele mai mari cantități de precipitații sunt estimate în Dobrogea, în special în sudul regiunii, unde se pot acumula peste 50-60 l/mp, potrivit ANM.

În Muntenia, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 40 l/mp, iar în Oltenia și sudul Moldovei se vor situa, în general, între 10 și 20 l/mp.

În celelalte regiuni, ploile vor fi slabe cantitativ, cu acumulări de 1-8 l/mp, și se vor semnala local și temporar.

Ninsori la munte și vânt cu rafale de până la 60 km/h

La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri se va depune un strat de zăpadă de 2-5 centimetri, iar în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, izolat, acesta poate depăși 10 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul și sud-estul țării, precum și în zona montană înaltă. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în nord-vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 9 grade, iar pe litoral vor ajunge la 11-13 grade. Izolat se va semnala ceață.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi rece și închisă, iar ploile vor persista. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15-20 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 9-10 grade Celsius, iar minima se va situa între 6 și 7 grade.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Primele rezultate de la alegerile prezidențiale din Bulgaria. Iliana Iotova ar fi noua președintă, conform exit-poll-urilor
gandul.ro
image
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
mediafax.ro
image
Lista de 6 jucători pe care Gigi Becali vrea să-i dea afară de la FCSB! Surpriza Ofri Arad! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum au reușit frații Cristescu să anuleze definitiv PUG-ul Timișoarei. Cele patru vicii de legalitate ale administrației Fritz penalizate de judecători
libertatea.ro
image
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film
digisport.ro
image
Amestecul banal care curăță aragazul de grăsime și pete dificile. Ai nevoie doar de două ingrediente din bucătărie
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Mănânci cât vrei cu 45 de lei. Restaurantele "all you can eat", tot mai căutate de români
observatornews.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
cancan.ro
image
Sute de mii de pensionari NU vor lua bani în plus la pensie la indexare. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
Gigi Becali, Giovanni Becali și Victor Pițurcă, rămași fără bani la cazino, au intrat peste „donjuanul fotbaliștilor” și l-au „jumulit” de 40.000 de dolari! EXCLUSIV
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Galerie foto. Cine e românul prieten la cataramă cu Kimi Antonelli! A prezis că italianul va cuceri titlul mondial
fanatik.ro
image
Jumătate dintre orașele din România ar trebui desființate, conform legii. Au mai puțin de 10.000 de locuitori, dar cheltuiesc zeci de milioane pentru salariile din primării
ziare.com
image
Nicolae Stanciu, OUT! Își pregătește bagajele pentru marea revenire, după 10 ani
digisport.ro
image
Ce să adaugi peste legumele congelate ca să fie mai gustoase. Trucul unui bucătar britanic
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care stau în CHIRIE Luis Gabriel și Haziran. Vila de lux are piscină încălzită, mini frigider pentru parfumuri, iar dressingul e ca un magazin de haine / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensia ta dacă nu ești acasă când vine poștașul. Cum se pot recupera banii
mediaflux.ro
image
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari
actualitate.net
image
Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic”
click.ro
image
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”
click.ro
image
Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (1) jpg
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat
okmagazine.ro
Diverse obiecte găsite în aceeași groapă, alături de coiful de bronz de tip Berru (1), inclusiv o coasă de fier (2) și patru tesle (3a–d)
Un coif celtic rar, vechi de peste 2.000 de ani, descoperit pe ruta chihlimbarului, departe de teritoriul celților
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, apariție care a atras toate privirile la Timișoara. Cât costă haina de blană purtată de aceasta
image
Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic”

OK! Magazine

image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat