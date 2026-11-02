Vremea luni, 2 noiembrie. Ploi abundente în sudul țării și temperaturi scăzute în toată România. La munte sunt așteptate ninsori

Vremea se răcește luni, 2 noiembrie, când ploile vor cuprinde mai ales sudul și sud-estul țării, unde sunt estimate cantități însemnate de precipitații. În Dobrogea, acumulările pot depăși 60 l/mp, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

Ploile vor cuprinde mai ales sudul și sud-estul țării Foto: Arhivă

În regiunile sudice și sud-estice, vremea va fi închisă, cu ploi în cea mai mare parte a intervalului. Cele mai mari cantități de precipitații sunt estimate în Dobrogea, în special în sudul regiunii, unde se pot acumula peste 50-60 l/mp, potrivit ANM.

În Muntenia, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 40 l/mp, iar în Oltenia și sudul Moldovei se vor situa, în general, între 10 și 20 l/mp.

În celelalte regiuni, ploile vor fi slabe cantitativ, cu acumulări de 1-8 l/mp, și se vor semnala local și temporar.

Ninsori la munte și vânt cu rafale de până la 60 km/h

La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri se va depune un strat de zăpadă de 2-5 centimetri, iar în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, izolat, acesta poate depăși 10 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul și sud-estul țării, precum și în zona montană înaltă. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în nord-vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 9 grade, iar pe litoral vor ajunge la 11-13 grade. Izolat se va semnala ceață.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi rece și închisă, iar ploile vor persista. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15-20 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 9-10 grade Celsius, iar minima se va situa între 6 și 7 grade.