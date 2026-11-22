Un incendiu a izbucnit duminică seara, în jurul orei 19:30, la mansarda Hotelului Alpin din stațiunea Poiana Brașov. Pompierii au mobilizat mai multe echipaje de intervenție, după ce a fost semnalat riscul ca flăcările să se extindă. La fața locului a fost ridicată și autoscara cu nacelă pentru a interveni la înălțime, scrie newsbv.ro.

UPDATE 20.40 Incendiul se manifestă pe aproximativ 300 mp. Nu sunt persoane în hotel

Incendiul se manifestă la nivelul mansardei și al fațadei clădirii, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Din informațiile primite la acest moment de la ISU Brașov, nu ar fi persoane surprinse în interiorul clădirii.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate echipaje și mijloace de intervenție din cadrul ISU Brașov, SVSU Râșnov, ISU Covasna, ISU Prahova și ISU Argeș, alături de echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

La fața locului intervin 11 autospeciale de stingere, 4 autoscări, o autospecială de hidroperforare și un autocamion de intervenție. Acestora li se adaugă două echipaje SMURD de prim ajutor și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Operațiunea este în desfășurare.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, la fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă și două autoscări.

Intervenția este sprijinită de echipaje medicale: trei echipaje SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele operative acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării acestuia. Reprezentanții ISU Brașov au precizat că există posibilitatea extinderii flăcărilor.

„Echipajele operative intervin pentru localizarea incendiului, existând posibilitatea extinderii acestuia”, au transmis pompierii.

Misiunea este în dinamică.