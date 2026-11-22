Un desert cu migdale, miere și dulceață, pregătit după o rețetă transmisă de-a lungul generațiilor, a devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri gastronomice ale unei localități din sudul Europei. Tradiția sa este asociată cu gastronomia romanilor din Antichitate, iar astăzi specialitatea continuă să fie preparată și oferită la ocazii speciale.

Desertul cu migdale, miere și dulceață Foto: sursa: FB/Comune Ceglie Messapica

Localitatea se află într-o regiune cunoscută pentru peisajele sale pitorești, plantațiile de măslini, construcțiile tradiționale și satele cu străduțe înguste, văruite în alb. Este vorba despre Ceglie Messapica, un orășel cu peste 18.000 de locuitori din provincia Brindisi, în regiunea Puglia. Așezat pe un deal, la aproximativ 300 de metri altitudine și la câțiva kilometri de Marea Adriatică, acesta este unul dintre locurile care păstrează farmecul autentic al sudului Italiei.

Desertul cu migdale, specialitatea care a devenit simbol local

Ceglie Messapica este cunoscută și drept „orașul biscuiților”, datorită unei specialități numite Biscotto Cegliese. Preparatul are la bază migdale locale, miere, dulceață de cireșe sau de struguri, coajă de lămâie și rosolio de citrice, un lichior aromat, potrivit Turisti per Caso

Aluatul este modelat în cilindri sau cuburi, umplut cu dulceață și apoi copt. Biscuiții au un exterior crocant și un interior moale, iar combinația de migdale și fructe le oferă o aromă aparte.

În trecut, aceștia erau pregătiți mai ales pentru nunți și sărbători, fiind oferiți oaspeților ca gest de ospitalitate și simbol al norocului. Rețeta a fost transmisă din generație în generație și a devenit una dintre cele mai reprezentative expresii ale gastronomiei locale.

Tradiția este asociată cu obiceiurile culinare din vremea romanilor, când migdalele erau deja folosite în prepararea deserturilor. Astăzi, biscuiții Cegliese sunt considerați un simbol al localității și o atracție pentru turiștii care vor să descopere gastronomia tradițională.

Orașul Ceglie Messapica Foto: captură video youtube

Un castel medieval și un centru istoric cu străduțe albe

Dincolo de renumele său culinar, localitatea are un patrimoniu istoric bogat. Una dintre principalele atracții este Castelul Ducal, construit între anii 1070 și 1100, în perioada normandă, ca parte a sistemului de apărare al orașului.

Inițial, fortificația avea un rol militar, însă în secolul al XVI-lea a fost transformată de familia Sanseverino într-o reședință nobiliară. Au fost adăugate curți interioare, ferestre ornamentate și un turn cilindric de aproximativ 35 de metri înălțime, care flanchează donjonul normand.

Desertul fin și aromat după rețeta unui călugăr bucătar de la o mănăstire din Dobrogea: secretul unei consistențe perfecte

După declinul nobilimii, castelul a fost abandonat și a ajuns într-o stare avansată de degradare. Restaurările din secolul al XX-lea i-au redat însă o parte din strălucire. În prezent, clădirea găzduiește Biblioteca Municipală și Galeria de Artă Civică Emilio Notte, dedicată artei moderne și contemporane.

Centrul istoric poate fi descoperit la pas, printre străduțe înguste, case văruite în alb, scări de piatră și piețe mici. Printre clădirile religioase importante se numără Biserica Mamă Santa Maria Assunta, cunoscută și sub numele de Biserica Colegiată, construită în 1521, dar și Biserica San Gioacchino, remarcată prin cupola sa impunătoare.

Trulli, plantații de măslini și ferme fortificate

Peisajul rural din jurul localității completează oferta turistică. Zona este presărată cu plantații de măslini seculari, trulli și construcții tradiționale din piatră, specifice regiunii.

O atracție aparte o reprezintă fermele fortificate, cunoscute sub numele de masserie. Construite în special între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea, acestea erau centre agricole și zootehnice concepute pentru a asigura atât producția, cât și protecția celor care locuiau acolo.

Multe dintre vechile proprietăți au fost restaurate și transformate în unități de cazare sau agroturisme. Printre exemple se numără Masseria Camarda și Masseria Beneficio, amplasate în mijlocul plantațiilor de măslini.

La mică distanță de centrul localității se află și Peșterile Montevicoli, descoperite la începutul anilor 1960, în timpul unor lucrări de construcție. Formațiunile carstice reprezintă o altă atracție pentru vizitatorii care vor să exploreze împrejurimile.

Pâinea care poate rezista până la un an fără să mucegăiască. Secretul este o metodă de preparare veche de 2.000 de ani

Cum ajungi în Ceglie Messapica

Localitatea poate fi accesată cu mașina, trenul sau autobuzul. Cei care călătoresc cu automobilul pot folosi șoselele SS379, cu indicatoare către Ostuni și Ceglie Messapica, sau SS7 Via Appia, prin ieșirea Francavilla Fontana.

Orașul are și gară, fiind conectat la linia feroviară Martina Franca–Lecce. Pentru turiștii care vin cu avionul, cel mai apropiat aeroport este cel din Brindisi, aflat la aproximativ 40 de kilometri. Aeroportul din Bari se găsește la puțin peste 100 de kilometri distanță.