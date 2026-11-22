Într-un meci disputat în această seară, la Mioveni, FCSB a terminat la egalitate, 0-0, cu FC Argeş, în etapa a 16-a a Superligii de fotbal. În cealaltă partidă a zilei, la Arad, Universitatea Craiova s-a impus cu 6-2 în fața UTA.

FCSB-iștii n-au reușit să obțină o victorie la Mioveni și au ajuns la 4 meciuri fără gol marcat Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

FCSB a dominat meciul, şi-a creat mai multe ocazii bune de gol, însă nu a reuşit să înscrie. Karlo Muhar a trimis mingea în cadrul porții adverse (min. 6), la cea mai mare ocazie a oaspeţilor în prima repriză.

După pauză, portarul muntenegrean Igor Nikic s-a remarcat în mai multe rânduri. Acesta a scos mingea deviată de propriul coechipier Florin Borţa (min. 58). A intervenit salvator la şutul din unghi al lui Alexandru Stoian (min. 58), la execuția lui Muhar (min. 70) şi la lovitura de cap a lui Stoian (min. 86).

FCSB a obţinut un singur punct în ultimele trei etape, fără a marca vreun gol. FC Argeş venea după o victorie cu liderul Dinamo (1-0).

Liderul a câștigat la scor pe terenul unei echipe incomode

Universitatea Craiova a câștigat cu 6-2 (3-0), cu UTA, consolidându-și poziția de lider al Superligii. Ştefan Baiaram a reuşit o dublă (min. 18, 24), din centrările lui Nicuşor Bancu. Apoi, în minutul 32, Alexandru Cicâldău a înscris pe contraatac, lansat foomd de David Matei.

După pauză, Nikola Stevanovic (min. 53) şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, cu o lovitură de cap la centrarea lui Cicâldău. Campioana s-a relaxat apoi şi a permis arădenilor să marcheze de două ori, prin Denis Ţăroi (min. 66), bine găsit de Alin Roman, şi prin Marinos Tzionis (min. 72), la centrarea lui Ţăroi.

Oltenii se bucură pentru victoria clară de la Arad Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

Universitatea a revenit şi a mai dat două goluri prin Adrian Rus (min. 76), cu capul, după un corner executat de Matei, şi prin Monday Etim (min. 85), la capătul unui contraatac purtat de Steven Nsimba.

Oaspeţii au mai avut două ocazii în situaţie de „unu la unu” cu portarul Marcio Rosa, însă Baiaram (min. 52) şi Nsimba (min. 88) nu au reuşit să înscrisă.

Universitatea e neînvinsă în campionat din 9 august 2026, de la meciul de acasă cu FC Argeş (0-1). De atunci au urmat nouă victorii şi trei rezultate de egalitate.

Mijlocaşul portughez Joao Lameira a bifat meciul cu numărul 100 în Superliga României (pentru Oţelul şi Universitatea), competiţie în care a marcat de şapte ori şi a oferit trei pase decisive.

Etapa a 16-a

FC Botoșani – FC Voluntari........................3-3

FC Farul – „U” Cluj......................................2-3

Sâmbătă

Csikszereda – Corvinul................................0-4

CFR Cluj – Oțelul Galați..............................3-2

Dinamo – Petrolul Ploiești............................0-1

Duminică

UTA Arad – Universitatea Craiova.................2-6

FC Argeș - FCSB.............................................0-0

Luni

Sepsi - Rapid..................................................20.00

Clasament

1. Craiova 16 11 3 2 40-12 36

UTA Arad a câştigat play-out-ul Superligii, după scorul 3-1 obținut în meciul cu FCU Craiova

2. Dinamo 16 10 3 3 32-12 33

3. Rapid 15 9 4 2 24-14 31

4. Petrolul 16 9 3 4 21-18 30

5. „U“ Cluj 16 9 2 5 29-22 29

6. Corvinul 16 7 4 5 21-16 25

7. Farul 16 6 6 4 26-25 24

8. CFR 16 6 4 6 23-23 22

9. FCSB 16 6 4 6 20-21 22

10. UTA 16 5 3 8 18-26 18

11. Sepsi 15 4 6 5 11-20 18

12. Botoșani 16 3 7 6 22-23 16

Farul Constanța a remizat cu Universitatea Craiova (3-3), în etapa a-9-a din play-off-ul Superligii

13. FC Argeș 16 4 4 8 10-17 16

14. Oțelul 16 2 7 7 19-26 13

15. FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9

16. Csikszereda 16 1 3 12 9-32 6

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.