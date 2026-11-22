Denumirea „femeie de serviciu” urmează să dispară din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), după mai bine de trei decenii în care a fost utilizată în documentele oficiale. Ministerul Muncii a avizat schimbarea, iar noua formulare, „lucrător în servicii de curățenie”, poate fi folosită deja în contractele individuale de muncă. Modificarea vizează peste 76.000 de contracte.

Femeie de serviciu Foto: Arhivă, adevărul

Schimbarea urmărește eliminarea unei denumiri considerate discriminatorii, deoarece asociază activitățile de curățenie exclusiv cu femeile. Noua titulatură este neutră din punctul de vedere al genului și reflectă faptul că această meserie poate fi practicată atât de femei, cât și de bărbați.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, Ministerul Muncii a emis avizul favorabil pentru redenumirea ocupației, fără să modifice codul numeric aferent acesteia. Prin urmare, angajatorii pot utiliza deja noua denumire în contractele individuale de muncă.

Zeci de ocupații au fost introduse sau eliminate din COR

Modificarea face parte dintr-un proces mai amplu de actualizare a Clasificării Ocupațiilor din România. Ministerul Muncii a simplificat procedura de actualizare periodică, astfel încât aceasta să răspundă mai rapid solicitărilor venite din partea angajatorilor și a altor utilizatori.

În urma ultimei actualizări, au fost introduse 65 de ocupații noi și au fost eliminate 62 de ocupații care nu mai sunt practicate.

Dintre noile ocupații, 45 au fost introduse la solicitarea utilizatorilor, iar 20 au fost preluate din Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor, fiind regăsite în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Totodată, 15 dintre ocupațiile nou-introduse aparțin domeniilor IT și digitalizării. Alte trei ocupații au fost mutate în grupe de bază corespunzătoare, iar două au primit denumiri noi, adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.

În ceea ce privește cele 62 de ocupații eliminate, acestea vor putea fi reintroduse într-o grupă reziduală și reactivate la solicitarea angajatorilor.