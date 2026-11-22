Pe 23 noiembrie 1940, România a aderat la Pactul Tripartit, alăturându-se oficial Germaniei naziste, Italiei fasciste și Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial. Decizia luată de generalul Ion Antonescu venea după un an în care țara pierduse Basarabia, nordul Bucovinei, nord-vestul Transilvaniei și Cadrilaterul. Șaizeci și doi de ani mai târziu, tot pe 23 noiembrie, președintele american George W. Bush era primit la București, într-o vizită care confirma noua orientare strategică a României.

Aceeași zi a rămas în istorie prin ultimul anunț public al lui Freddie Mercury, făcut cu numai 24 de ore înaintea morții sale, dar și prin debutul unuia dintre cele mai longevive seriale de televiziune, Doctor Who.

1940: România aderă la Pactul Tripartit și intră în alianță cu Germania nazistă

Ion Antonescu s-a întâlnit cu Hitler în 1941 Foto: Profimedia

La 23 noiembrie 1940, generalul Ion Antonescu, conducătorul statului român, a semnat la Berlin protocolul de aderare a României la Pactul Tripartit. Documentul fusese încheiat inițial, la 27 septembrie, între Germania, Italia și Japonia și constituia fundamentul politic al alianței cunoscute drept Axa.

Pentru România, aderarea a venit într-un moment de vulnerabilitate extremă. În vara anului 1940, Uniunea Sovietică ocupase Basarabia și nordul Bucovinei, în urma unui ultimatum. La 30 august, prin Dictatul de la Viena, Germania și Italia impuseseră cedarea nord-vestului Transilvaniei către Ungaria. În septembrie, România pierduse și Cadrilaterul, cedat Bulgariei.

Aceste pierderi teritoriale au provocat prăbușirea regimului regelui Carol al II-lea. Monarhul a abdicat la 6 septembrie 1940, iar puterea efectivă a fost preluată de Ion Antonescu, care a instaurat inițial un regim alături de Mișcarea Legionară.

Antonescu a considerat apropierea de Germania drept o soluție pentru protejarea teritoriului rămas și pentru eventuala recuperare a provinciilor pierdute. Alegerea a însemnat însă integrarea României în sistemul de alianțe al lui Adolf Hitler.

Protocolul semnat la Berlin prevedea aderarea României la Pactul Tripartit și participarea reprezentanților români la deliberările comisiilor tehnice comune atunci când erau discutate interesele țării. Documentul a intrat în vigoare chiar în ziua semnării.

În iunie 1941, România a participat alături de Germania la invadarea Uniunii Sovietice. Armata română a recuperat Basarabia și nordul Bucovinei, dar operațiunile militare au continuat dincolo de Nistru, implicând țara într-un război cu pierderi umane și materiale foarte mari.

Regimul Antonescu a fost responsabil și pentru persecuția și uciderea evreilor și romilor, inclusiv pentru deportările și masacrele din teritoriile administrate de România.

Alianța cu Germania nazistă s-a încheiat la 23 august 1944, când regele Mihai l-a înlăturat pe Antonescu, iar România a întors armele împotriva Germaniei.

Documentul original de aderare, datat 23 noiembrie 1940, este păstrat în arhivele diplomatice românești și a fost publicat în Revista Arhivelor.

2002: George W. Bush vizitează Bucureștiul după invitația României de a adera la NATO

La 23 noiembrie 2002, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a efectuat o vizită oficială la București, la două zile după ce România fusese invitată să adere la NATO, în cadrul summitului Alianței de la Praga.

Bush a fost întâmpinat de președintele Ion Iliescu și a susținut un discurs în Piața Revoluției, în fața unei mulțimi de oameni veniți să participe la eveniment.

Vizita avea o încărcătură diplomatică deosebită. După încheierea Războiului Rece și după eșecul primei încercări de aderare la NATO, în 1997, România primise în sfârșit invitația oficială de a intra în Alianța Nord-Atlantică.

Foto: Getty Images

Președintele american a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru integrarea României în NATO și a vorbit despre viitorul relațiilor bilaterale.

Un moment rămas în memoria publică a fost apariția unui curcubeu deasupra Pieței Revoluției, în timpul vizitei. Imaginea a fost asociată ulterior cu discursul președintelui american.

România a devenit membră NATO la 29 martie 2004, după finalizarea procedurilor de aderare.

1991: Freddie Mercury anunță că are SIDA. Moare a doua zi, la 45 de ani

La 23 noiembrie 1991, Freddie Mercury, solistul formației Queen, a făcut public faptul că era infectat cu HIV și suferea de SIDA. Anunțul a fost transmis printr-un comunicat, după săptămâni de speculații în presa britanică privind starea sa de sănătate.

Artistul își păstrase diagnosticul departe de atenția publică. În ultimii ani ai vieții, aparițiile sale deveniseră tot mai rare, iar înregistrările cu Queen se desfășurau în condițiile impuse de deteriorarea sănătății sale.

Cu o zi înaintea publicării comunicatului, Mercury îl chemase la locuința sa din Kensington pe Jim Beach, managerul formației, pentru a pregăti declarația.

În mesaj, cântărețul confirma diagnosticul și explica faptul că preferase să păstreze informația privată pentru a-i proteja pe cei apropiați. Totodată, își exprima speranța că publicul va susține eforturile medicilor și ale persoanelor implicate în combaterea bolii.

Freddie Mercury în ultimul său clip Foto: Captură BBC

La 24 noiembrie 1991, Freddie Mercury a murit în locuința sa din Londra, la vârsta de 45 de ani. Cauza decesului a fost o bronhopneumonie asociată complicațiilor provocate de SIDA.

Moartea sa a atras atenția asupra epidemiei HIV/SIDA, într-o perioadă în care persoanele diagnosticate se confruntau frecvent cu discriminarea și stigmatizarea. În memoria artistului, membrii Queen au înființat Mercury Phoenix Trust, organizație dedicată combaterii HIV/SIDA.

1963: BBC difuzează primul episod al serialului „Doctor Who”

La 23 noiembrie 1963, televiziunea britanică BBC a difuzat primul episod al serialului science-fiction Doctor Who, intitulat An Unearthly Child.

Povestea începea cu doi profesori, Ian Chesterton și Barbara Wright, intrigați de comportamentul unei eleve, Susan Foreman. Încercând să afle mai multe despre aceasta, ajungeau să-l întâlnească pe bunicul ei, un personaj misterios cunoscut drept Doctorul.

23 noiembrie: Ziua în care președintele american George W. Bush a venit în vizită la București. Discursul din Piața Revoluției

Acesta călătorea prin timp și spațiu cu ajutorul TARDIS, o navă care avea în exterior înfățișarea unei cabine albastre de poliție.

Primul Doctor a fost interpretat de William Hartnell, iar serialul a fost produs inițial de Verity Lambert. Povestea a fost concepută pentru a combina aventura cu elemente educative și istorice.

Premiera a avut loc la numai o zi după asasinarea președintelui american John F. Kennedy, eveniment care domina atunci actualitatea internațională.

Serialul a devenit una dintre cele mai cunoscute producții de televiziune britanice. Un element care i-a permis continuarea timp de decenii a fost introducerea regenerării Doctorului, prin care personajul putea fi interpretat succesiv de actori diferiți.

1980: Un cutremur devastator lovește sudul Italiei. Peste 2.700 de oameni mor

În seara zilei de 23 noiembrie 1980, la ora locală 19:34, un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit regiunea Irpinia, din sudul Italiei.

Seismul a afectat puternic regiunile Campania și Basilicata, provocând prăbușirea unor clădiri și distrugerea infrastructurii în sute de localități.

Potrivit Departamentului italian al Protecției Civile, cutremurul a provocat moartea a 2.734 de persoane. În total, 688 de localități au suferit pagube grave.

Operațiunile de salvare au fost îngreunate de distrugerea drumurilor, întreruperea comunicațiilor și lipsa unei coordonări eficiente în primele ore. În unele localități, echipele de intervenție au ajuns cu întârziere, iar locuitorii au încercat singuri să scoată victimele de sub dărâmături.

Cutremurul din Irpinia a rămas unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria contemporană a Italiei și a determinat schimbări în organizarea sistemului național de protecție civilă.

1923: Moare Urmuz, scriitorul care a anticipat literatura absurdului

La 23 noiembrie 1923 a murit, la București, scriitorul Urmuz, pseudonimul literar al lui Demetru Demetrescu-Buzău.

Născut la 17 martie 1883, Urmuz a urmat studii juridice și a lucrat în magistratură, dar a rămas în istoria literaturii prin textele sale scurte, construite pe situații absurde, personaje neobișnuite și răsturnări ale logicii convenționale.

Printre cele mai cunoscute scrieri ale sale se numără Pâlnia și Stamate, Ismail și Turnavitu și Algazy & Grummer.

În timpul vieții, Urmuz a publicat foarte puțin. Tudor Arghezi a contribuit la apariția unora dintre textele sale în revista Cugetul românesc, în 1922.

Scriitorul s-a sinucis la vârsta de 40 de ani. Opera sa a fost redescoperită și valorificată ulterior de avangarda literară românească, fiind considerat un precursor al literaturii absurdului și al unor forme de experiment literar dezvoltate în secolul XX.

1710: Dimitrie Cantemir începe a doua domnie în Moldova

La 23 noiembrie 1710, Dimitrie Cantemir a fost numit domn al Moldovei de către Imperiul Otoman. Era a doua sa domnie, după o primă experiență foarte scurtă, în 1693.

Cantemir petrecuse mulți ani la Constantinopol, unde studiase și intrase în contact cu mediile intelectuale și diplomatice ale vremii. Cunoștea mai multe limbi și avea preocupări în domeniul istoriei, geografiei, filosofiei și muzicii.

Dimitrie Cantemir Foto: Arhiva Adevărul

Deși fusese numit de sultan, domnitorul a ales să se apropie de țarul Petru cel Mare al Rusiei, în speranța că va putea înlătura dominația otomană asupra Moldovei.

În aprilie 1711, Cantemir a încheiat o alianță cu Rusia. Campania militară care a urmat s-a încheiat însă cu înfrângerea trupelor ruso-moldovene în fața otomanilor, în bătălia de la Stănilești.

Cantemir a fost nevoit să părăsească Moldova și s-a refugiat în Rusia, unde și-a continuat activitatea intelectuală. Printre lucrările sale se numără Descrierea Moldovei și Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman.

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După înlăturarea sa, Imperiul Otoman a instaurat în Moldova regimul domniilor fanariote, în 1711.

1864: Alexandru Ioan Cuza înființează Muzeul Național de Antichități

La 23 noiembrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înființare a Muzeului Național de Antichități din București.

Instituția avea misiunea de a aduna, conserva și studia vestigiile istorice și arheologice descoperite pe teritoriul țării.

Printre piesele valoroase aflate în colecțiile muzeului se numărau obiectele din Tezaurul de la Pietroasa, descoperit în 1837 în județul Buzău și cunoscut popular sub numele de „Cloșca cu puii de aur”.

Înființarea muzeului a făcut parte din procesul de organizare a instituțiilor culturale și științifice moderne, desfășurat în timpul domniei lui Cuza.

Din tradiția științifică a Muzeului Național de Antichități s-a dezvoltat ulterior Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.

Uniti Schimbam

1889: Este instalat primul tonomat comercial din lume

La 23 noiembrie 1889, în localul Palais Royal Saloon din San Francisco, Statele Unite, a fost instalat un fonograf acționat cu monede, considerat primul tonomat comercial.

Aparatul folosea tehnologia fonografului dezvoltat de Thomas Edison. Clienții introduceau o monedă și puteau asculta o înregistrare prin tuburi acustice individuale, precursoare ale căștilor.

Sistemul a deschis posibilitatea ascultării muzicii în spații publice contra cost, fără ca utilizatorii să dețină propriul aparat.

În deceniile următoare, tehnologia s-a dezvoltat, iar tonomatele au devenit populare în restaurante, baruri și localuri de divertisment, în special în Statele Unite.

1936: Apare primul număr al revistei „Life” în noul său format

La 23 noiembrie 1936 a apărut primul număr al revistei americane Life în formatul de publicație săptămânală dedicată fotojurnalismului, sub conducerea editorului Henry Luce.

Revista Life existase anterior ca publicație umoristică, însă relansarea din 1936 i-a schimbat radical profilul editorial.

Fotografiile au devenit principalul mijloc de relatare a evenimentelor. Reportajele vizuale prezentau războaie, probleme sociale, personalități politice și aspecte ale vieții cotidiene.

Într-o perioadă în care televiziunea nu devenise încă un mijloc de informare de masă, Life a contribuit la popularizarea fotojurnalismului și la transformarea imaginilor în instrumente centrale ale presei.