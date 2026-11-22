O femeie care s-a mutat din Noua Zeelandă în Japonia a descoperit o țară în care transportul public funcționează impecabil, iar magazinele oferă servicii surprinzătoare. Un obicei întâlnit în supermarketuri i-a stricat însă entuziasmul: ambalarea individuală a fructelor în plastic.

O tânără într-un supermarket din Japonia Foto: Pexels

Katie Ham, fostă jurnalistă în Noua Zeelandă, s-a mutat din Wellington în Tokyo, unde a descoperit atât lucruri care au impresionat-o, cât și obiceiuri locale pe care le înțelege mai greu. Printre acestea se numără folosirea excesivă a plasticului pentru ambalarea produselor, relatează Il Messaggero.

Trenuri care ajung la secundă și transport public eficient

Unul dintre primele lucruri care au impresionat-o pe Katie Ham a fost transportul public. În Tokyo, aproape șapte milioane de oameni folosesc metroul în fiecare zi, iar punctualitatea trenurilor este o normalitate.

„Pur și simplu îți ții telefonul în fața cititorului, găsești peronul și trenul ajunge exact la secunda indicată în orar”, povestește femeia.

Eficiența sistemului îi oferă o libertate greu de imaginat înainte de mutarea în Japonia.

Trenurile de mare viteză, feriboturile și autobuzele permit deplasarea pe distanțe considerabile fără să fie nevoie de o mașină personală. Astfel, pot fi vizitate inclusiv zone montane, plaje, temple și orașe îndepărtate.

Ospitalitatea japoneză și magazinele care oferă aproape orice

Un alt aspect care a impresionat-o este ospitalitatea, asociată cu un concept japonez numit omotenashi. Acesta presupune anticiparea nevoilor unui oaspete înainte ca acesta să fie nevoit să le exprime.

Katie Ham a întâlnit această filozofie în restaurante, hoteluri, baruri de cartier și în magazinele de proximitate, cunoscute sub numele de konbini.

Aceste magazine sunt mult mai mult decât simple spații comerciale. Clienții pot retrage bani, imprima documente, ridica pachete, cumpăra mâncare pentru cină sau lua o înghețată.

Femeia a remarcat și numeroasele gesturi de atenție din viața cotidiană: suporturile pentru umbrele amplasate la intrarea în magazine atunci când plouă, dulapurile pentru bagaje din gări și automatele de băuturi care pot fi găsite chiar și pe vârfurile munților.

Japonezul plătit să nu facă nimic câștigă zeci de mii de dolari anual. „Nu voi fi niciodată prieten cu oamenii care mă închiriază”

Lecția japoneză despre frumusețea imperfecțiunii

Dincolo de infrastructură și servicii, mutarea în Japonia i-a oferit ocazia să descopere și concepte filozofice care i-au schimbat perspectiva.

Unul dintre acestea este wabi-sabi, o filozofie estetică japoneză care recunoaște frumusețea imperfecțiunii, a lucrurilor trecătoare și a urmelor lăsate de timp.

Pentru o persoană care se consideră perfecționistă, această abordare a fost atât provocatoare, cât și eliberatoare.

Un alt concept care a impresionat-o este kintsugi- tehnica tradițională japoneză prin care obiectele ceramice sparte sunt reparate folosind aur. În loc să ascundă fisurile, acestea sunt evidențiate și transformate într-o parte a frumuseții obiectului.

Aceeași preocupare pentru obiecte și pentru istoria lor a descoperit-o și în magazinele vintage din Tokyo. Unele ocupă clădiri întregi, desfășurate pe mai multe etaje, unde hainele second-hand sunt atent selecționate și păstrate în condiții foarte bune.

Plasticul, marea nemulțumire după mutarea în Japonia

În ciuda tuturor lucrurilor care au impresionat-o, Katie Ham spune că există un aspect pe care nu reușește să îl accepte: cantitatea mare de plastic folosită pentru ambalarea produselor.

„În ciuda entuziasmului meu nou descoperit pentru Japonia, sunt încă complet nedumerită de relația sa cu plasticul”, mărturisește femeia.

Aceasta povestește că, în supermarketuri, a găsit banane ambalate individual, mere învelite în folie de protecție și produse din carne împachetate în mai multe straturi de plastic.

Pentru a limita consumul de ambalaje de unică folosință, a ales să poarte permanent cu ea o pungă reutilizabilă de la Woolworths, lanțul de supermarketuri din Noua Zeelandă.

Gestul o face să se simtă uneori nelalocul ei într-o țară în care ambalajele și pungile de unică folosință sunt încă foarte prezente.

Experiența sa i-a arătat că schimbul cultural funcționează în ambele sensuri și că adaptarea la o societate nouă nu presupune acceptarea necondiționată a tuturor obiceiurilor acesteia.

Katie Ham spune că va continua să aprecieze punctualitatea trenurilor, ospitalitatea și lecțiile despre frumusețea imperfecțiunii pe care le-a descoperit în Japonia, însă nu intenționează să renunțe la propriile convingeri în privința plasticului.

„Voi accepta cu bucurie trenurile, ospitalitatea și provocarea de a-mi pune la îndoială modul de gândire. Dar Japonia își poate păstra plasticul”, a concluzionat femeia.