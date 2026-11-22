Un tânăr din Bihor a intrat la școala profesională cu media 5,70 la Evaluarea Națională, dar a absolvit cu 9,36. În cei trei ani, a devenit electrician calificat, a obținut premii la concursuri de specialitate și a fost nominalizat la o gală națională. Acum a reluat clasa a XI-a la liceu, pentru a putea susține Bacalaureatul și a urma o facultate de inginerie.

Alex Coita vrea să devină inginer Foto: Ebihoreanul

Alex Coita are 18 ani și este din localitatea Sânnicolau Român. În urmă cu trei ani, după terminarea gimnaziului, nu știa ce drum să aleagă. Media obținută la Evaluarea Națională nu îi oferea prea multe opțiuni, iar tatăl său, de profesie lăcătuș mecanic, l-a sfătuit să ia în calcul și învățământul profesional.

„M-a întrebat dacă mă consider băiat de profesională sau băiat de liceu”, povestește Alex pentru Ebihoreanul.

Tatăl său i-a explicat că, după trei ani de pregătire, putea obține o calificare și avea posibilitatea să se angajeze, fără să depindă de promovarea examenului de Bacalaureat.

„Auzisem și eu de tineri cu liceu care vindeau la magazin și nu voiam să ajung așa”, spune tânărul.

Inițial, Alex s-a gândit să aleagă mecanica auto, însă o vizită la un service din sat l-a făcut să se răzgândească. „I-am întrebat pe mecanici cum își curăță murdăria de pe mâini și mi-au zis că nu au cum. Am zis să aleg ceva mai curat”, povestește el, amuzat.

În cele din urmă, a ales specializarea electrician exploatare joasă tensiune, în sistem dual, la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea. Alegerea a fost influențată și de familie: bunicul său fusese electrician, unchiul lucrează în același domeniu, iar tatăl îl învățase deja câteva lucruri despre prize și întrerupătoare.

A ajuns să obțină medii de peste 9 și să se întrețină singur

Primele săptămâni de școală i-au adus o surpriză. Alex a descoperit că îi place să învețe, iar rezultatele au început să se vadă în catalog.

„Clasa a IX-a mi s-a părut mult mai ușoară decât a VII-a sau a VIII-a”, mărturisește tânărul.

Potrivit publicației citate, în fiecare dintre cei trei ani de școală profesională a obținut medii de peste 9 și a primit bursă de merit. Rezultatele au surprins-o inclusiv pe mama sa.

Pe lângă bursa de merit, fiind elev în sistem dual, Alex a beneficiat și de bursă pentru învățământul tehnologic și de un stimulent lunar oferit de compania Distribuție Energie Electrică România (DEER), care a solicitat pregătirea elevilor pentru această specializare.

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Cu tot cu alocație, veniturile sale lunare au ajuns la aproximativ 1.500 de lei. „Dintr-a IX-a, eu n-am mai cerut bani de la părinți, nici măcar pentru haine. A meritat să învăț”, spune Alex.

Pasiunea pentru domeniul tehnic l-a determinat să rămână la școală și după terminarea cursurilor. Interesat de automatizări, a participat la activitățile unui club coordonat de profesorul Dorin Chiș, unde a lucrat la diferite proiecte tehnice. „Prietenii mă întrebau de ce stau la școală până la ora 4. Le spuneam că îmi place”, își amintește tânărul.

A devenit electrician calificat și a obținut rezultate la concursuri naționale

Pregătirea teoretică a fost completată de experiența acumulată în teren, alături de echipele DEER Bihor. La început, elevii nu erau luați de angajați pe teren și își petreceau timpul la sediu. Alex a insistat însă să participe la activitățile practice, astfel că a avut ocazia să învețe cum se lucrează cu instalații electrice complexe.

Cunoștințele sale au fost verificate și în cadrul concursului „Electricianul Junior”, organizat de mai mulți operatori din domeniul energiei electrice. În 2025, tânărul a obținut locul al doilea la etapa regională și locul al șaselea la nivel național.

La începutul acestui an, a fost selectat pentru un stagiu de practică în Grecia, printr-un proiect Erasmus+. Timp de două săptămâni, sub îndrumarea unui electrician local, a montat tablouri electrice, prize, întrerupătoare și corpuri de iluminat.

„Mă bucur mult că am fost ales, și anul viitor mă duc iar”, spune Alex.

Rezultatele obținute l-au adus printre finaliștii Galei Inovației și Performanței în Învățământul Dual, organizate la București. A fost nominalizat la categoria „Meseriașul Anului”, fiind singurul elev din Bihor aflat în competiție. Deși nu a câștigat premiul, nominalizarea a reprezentat o recunoaștere importantă a muncii sale și a pregătirii acumulate în timpul școlii profesionale.

A reluat clasa a XI-a pentru a putea da Bacalaureatul și vrea să devină inginer

A absolvit școala profesională cu media 9,36 și are deja calificarea de electrician, însă nu intenționează să se oprească aici. În această toamnă, s-a înscris din nou în clasa a XI-a, la același colegiu din Oradea, de această dată la filiera liceală.

Tânărul vrea să obțină diploma de Bacalaureat.După terminarea liceului, planul său este să urmeze o facultate de profil și să devină inginer.