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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul”

Toate porturile de la Marea Neagră au fost închise din cauza vremii severe

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Autoritățile au suspendat luni, 2 noiembrie, operațiunile în toate porturile românești de la Marea Neagră, pe fondul condițiilor meteorologice extreme care afectează zona litoralului.

Porturile de la Marea Neagră au fost închise din motive de siguranță
Porturile de la Marea Neagră au fost închise din motive de siguranță Foto: Primăria Constanţa

 Închiderea porturilor de la Marea Neagră a fost decisă  din motive de siguranță. în contextul în care în județul Constanța a intrat în vigoare un cod portocaliu de ploi abundente, meteorologii avertizând că, în intervalul următoarelor 24 de ore, cantitățile de apă pot ajunge local la 90 de litri pe metru pătrat, potrivit TVR Info.

Pe lângă precipitațiile însemnate, litoralul este afectat și de intensificări ale vântului.

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Administrația Națională de Meteorologie a luninoi avertizări Cod galben și Cod portocaliu de vreme rea, valabile până miercuri dimineață, pentru mai multe regiuni din estul și sud-estul țării.

Cea mai grav afectată este zona litoralului, unde județul Constanța va rămâne sun Cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ până pe 4 noiembrie, ora 10:00. Meteorologii estimează cantități de apă de 40-60 l/mp, iar izolat chiar de 80-90 l/mp.

Sub Cod galben de ploi se află județe din Muntenia, Dobrogea și estul țării, inclusiv Bucureștiul, unde sunt așteptate acumulări de 25-35 l/mp, local peste 40 l/mp. O altă avertizare similară este valabilă de marți până miercuri pentru sudul țării și Capitală.

La munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri din Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, iar stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 10-20 de centimetri.

Meteorologii au emis și un Cod galben de vânt pentru cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, unde rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Primele efecte ale răcirii vremii se resimt deja la Rânca, unde ninge continuu de duminică noaptea. Drumarii le recomandă șoferilor să nu urce spre stațiune fără autovehicule echipate pentru iarnă și reamintesc că sectorul de Transalpina dintre Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației.

În București, vremea va rămâne rece și închisă în următoarele zile. Sunt prognozate ploi însemnate cantitativ și rafale de vânt de până la 50-60 km/h, cu temperaturi maxime de numai 8-10 grade Celsius. Miercuri, precipitațiile se vor restrânge, iar maxima va urca ușor, spre 11 grade.

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