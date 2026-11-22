Președintele Nicușor Dan se așteaptă ca Laura Codruța Kovesi să intre în politică, unde ar urma să candideze din partea blocului PNL-USR. Scenariul a fost analizat atât la Palatul Cotroceni, cât și în partidele din fosta coaliție de guvernare, susțin mai multe surse politice pentru „Adevărul”.

Laura Codruța Kovesi și Ilie Bolojan Foto: Mediafax Foto

O astfel de mutare ar pulveriza șansele președintelui Nicușor Dan de a câștiga al doilea mandat la Cotroceni, de aici și interesul Administrației Prezidențiale pentru viitorul Laurei Codruța Kovesi. Fosta șefă a DNA a încheiat recent mandatul de procuror european și este curtată intens atât de USR, cât și de Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan și consilierii de la Administrația Prezidențială au analizat un scenariu care ar reseta scena politică: intrarea Laurei Codruța Kovesi în politică. Șeful statului este de părere că atacul lansat de fosta șefă la DNA la adresa lui anunță înregimentarea în tabăra condusă de Ilie Bolojan, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Disputa dintre Nicușor Dan și Laura Codruța Kovesi a început în primăvară, când șeful statului a spus, într-un interviu pentru Europa FM, că este „înclinat să creadă” că au existat abuzuri în perioada în care Kovesi a condus DNA. Ulterior, Kovesi a fost întrebată, într-un interviu pentru Context.ro, despre afirmațiile lui Nicușor Dan privind posibile abuzuri ale DNA.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a replicat Kovesi, la acea dată șefa Parchetului European.

În urmă cu câteva zile, într-o conferință de presă organizată la Cotroceni, întrebat ce părere are despre declarația Laurei Codruța Kovesi, Nicușor Dan a răspuns: „E o declarație neașteptată pentru o doamnă”.

La finalul lunii octombrie, Kovesi a terminat mandatul de 7 ani ca procuror general european și este curtată atât de USR, cât și de liderul PNL Ilie Bolojan să intre în politică, susțin surse din conducerea celor două partide pentru „Adevărul”.

La Cotroceni, șeful statului se așteaptă ca Laura Codruța Koveși să facă pasul spre politică, mai exact spre tabăra lui Ilie Bolojan, susțin sursele citate.

Un tandem Kovesi-Bolojan, prima pentru funcția de președinte, Bolojan pentru șefia Guvernului l-ar lăsa pe Nicușor Dan fără șanse pentru a doilea mandat, arată analizele PSD, PNL și USR, potrivit mai multor surse din conducerea celor trei formațiuni.

„Categoric nu”

În luna mai șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a respins categoric orice posibilitate de a intra în politică după încheierea mandatului său, subliniind că nu are în plan o carieră politică și că actualele speculații din spațiul public sunt recurente.