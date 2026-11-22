De la 36 de lei la 328 de lei pentru fiecare metru pătrat. Aceasta este diferența dintre evaluarea făcută inițial de autoritățile locale și despăgubirea stabilită de instanță pentru un teren expropriat în urmă cu doi ani. Primăria trebuie să plătească unei companii din Orăștie aproape 6,4 milioane de lei pentru o proprietate de peste 1,8 hectare, după ce Tribunalul Alba a majorat de aproape șase ori despăgubirea totală stabilită inițial. Hotărârea nu este definitivă.

Orașul Alba Iulia Foto: Primăria Alba Iulia

Primăria Alba Iulia a pierdut, în primă instanță, procesul privind valoarea despăgubirilor pentru terenul de 18.367 de metri pătrați, situat în cartierul Partoș. Pe parcela respectivă, administrația locală intenționa să amenajeze un sens giratoriu și o bază pentru autobuze electrice.

Proiectul autobazei a fost relocat ulterior în zona adiacentă șoselei de centură, după ce pe terenul din Partoș au fost făcute descoperiri arheologice importante, potrivit Ziarul Unirea.

Cum s-a ajuns la despăgubiri de aproape 6,4 milioane de lei

Procedura de expropriere a fost aprobată în 2024, prin hotărârile Consiliului Local din 19 iunie și 5 august, pentru realizarea unor investiții în infrastructura de transport public și amenajarea unui sens giratoriu.

La 25 septembrie 2024, comisia de verificare a dreptului de proprietate a stabilit despăgubiri totale de 1.083.612 lei pentru proprietatea Fares SA Orăștie. Din această sumă, 661.212 lei reprezentau valoarea terenului, calculată la 36 de lei pe metru pătrat, iar 422.400 de lei reveneau construcțiilor industriale și amenajărilor existente.

Compania a contestat evaluarea în instanță, considerând că suma nu reflecta valoarea reală a proprietății. Procesul a fost înregistrat la Tribunalul Alba în decembrie 2024, iar în timpul judecății a fost dispusă efectuarea unei expertize judiciare imobiliare.

Prin hotărârea pronunțată la 12 noiembrie 2026, instanța a admis în parte acțiunea și a stabilit despăgubiri totale de 6.397.051 de lei, din care 6.024.743 de lei pentru teren și 372.307 lei pentru construcții, potrivit alba24.

Astfel, valoarea terenului a ajuns la aproximativ 328 de lei pe metru pătrat, echivalentul a 61,32 euro, de aproape zece ori mai mult decât evaluarea inițială. În schimb, despăgubirea pentru construcții a fost redusă față de suma stabilită de municipalitate.

Diferența dintre despăgubirea inițială și cea stabilită de instanță este de 5.313.439 de lei.

De ce a contestat compania despăgubirile

În proces, reprezentanții Fares SA au susținut că evaluarea inițială nu reflecta valoarea de piață a terenului, invocând amplasamentul intravilan, accesul la infrastructura rutieră, existența utilităților și destinația industrială a proprietății.

Două primării din România au atras 140 de milioane de euro de la investitori. Pe ce vor fi cheltuiți banii

Compania a reclamat și erori în raportul de evaluare întocmit în procedura de expropriere. Potrivit susținerilor sale, terenul fusese încadrat în zona D, deși ar fi trebuit să figureze în zona B, și îi fusese aplicată o depreciere de 40%, specifică terenurilor extravilane.

Societatea a mai susținut că exproprierea i-a afectat activitatea economică, fiind nevoită să relocheze operațiunile, cu cheltuieli suplimentare și pierderi de profitabilitate. În total, a solicitat despăgubiri de 1.421.372 de euro, echivalentul a 7.074.026,3 lei.

Primăria Alba Iulia și Consiliul Local au cerut respingerea acțiunii, susținând că despăgubirile au fost stabilite cu respectarea legislației privind exproprierea.

Ce a stabilit instanța

Instanța a apreciat că stabilirea unei despăgubiri juste nu trebuie să se limiteze la valorile din grilele notariale. Judecătorii au făcut trimitere la articolul 44 din Constituție, care prevede dreptul la o despăgubire dreaptă și prealabilă în cazul exproprierii.

A fost invocată și Decizia nr. 78/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, referitoare la criteriile care trebuie luate în considerare în etapa judiciară a exproprierii, inclusiv valoarea de piață a imobilului.

Potrivit presei locale, în urma analizării probelor și a expertizei judiciare, Tribunalul Alba a anulat parțial hotărârea și procesul-verbal din 25 septembrie 2024, în privința cuantumului despăgubirilor pentru teren și construcții.

Ce alte sume trebuie să plătească municipalitatea

Pe lângă despăgubirea de aproape 6,4 milioane de lei, Primăria Alba Iulia trebuie să achite companiei 1.118,60 lei pentru dezafectarea și transportul unui panou publicitar amplasat pe terenul expropriat.

Municipalitatea a fost obligată și la plata a 52.836,06 lei, reprezentând cheltuieli de judecată parțiale: 8.700 de lei pentru expertize și 44.136,06 lei onorariul avocațial. Separat, instanța a dispus plata unor onorarii de 2.700 de lei și 5.400 de lei către doi experți.

Tribunalul a respins însă o parte dintre pretențiile suplimentare ale societății. Printre acestea se numără solicitarea de 2.027.342 de lei pentru presupuse venituri din chirii pe care compania le-ar fi putut obține timp de cinci ani. Judecătorii au considerat că simpla posibilitate de închiriere nu dovedește existența unor venituri certe pierdute.

Hotărârea Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Despăgubirea stabilită în primă instanță poate fi modificată în urma judecării apelului.