O mașină s-a răsturnat pe plafon după ce a lovit gardurile liniei de tramvai pe șoseaua Mihai Bravu

O mașină s-a răsturnat luni, 2 noiembrie, pe șoseaua Mihai Bravu din Capitală, în apropiere de Piața Iancului, după ce a lovit gardurile care delimitează linia de tramvai. Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.

Mașina s-a răsturnat pe plafon Foto: Facebook. Adrian Pana

Șoferul, în vârstă de 54 de ani, circula dinspre Piața Obor către Piața Muncii. Din primele informații transmise de polițiști, acesta ar fi pierdut controlul direcției de mers, potrivit TVR Info.

„În urma evenimentului rutier, autoturismul s-a răsturnat pe plafon, rezultând exclusiv pagube materiale”, a precizat Brigada Rutieră a Capitalei.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Polițiștii l-au îndrumat către Biroul Accidente Ușoare, pentru întocmirea documentelor de constatare.

Imagini surprinse de martori la locul accidentului au fost distribuite în comunitatea Infotrafic București și Ilfov.