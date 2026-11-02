Ploi torențiale și rafale de vânt în mai multe regiuni. Bucureștiul, printre zonele vizate

Mai multe județe și municipiul București vor fi afectate de precipitații însemnate cantitativ, iar în Muntenia și Dobrogea sunt prognozate și intensificări ale vântului. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și activitățile în aer liber pe durata fenomenelor meteo.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și activitățile în aer liber Foto: Shutterstock

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis luni o serie de recomandări pentru populație, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit instituției, în mai multe județe și în municipiul București sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, în timp ce în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei sunt așteptate intensificări ale vântului. Avertizările sunt valabile în intervalul 2 noiembrie, ora 10.00 - 3 noiembrie, ora 10.00.

Recomandările IGSU în contextul avertizărilor meteo

Pentru a preveni accidentele și situațiile de urgență, pompierii le recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau parcarea autoturismelor sub copaci, panouri publicitare și stâlpi, precum și în apropierea clădirilor de pe care se pot desprinde elemente de construcție.

De asemenea, pe durata furtunilor, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul clădirilor și să țină ferestrele închise.

În cazul creșterii debitelor cursurilor de apă, populația este îndemnată să nu încerce traversarea acestora și să păstreze distanța față de maluri.

IGSU recomandă și fixarea obiectelor aflate în exterior, pentru a împiedica deplasarea sau căderea acestora din cauza vântului. Totodată, activitățile în aer liber ar trebui amânate, întrucât lucrările desfășurate în spații deschise sau la înălțime pot deveni periculoase în condiții de vreme nefavorabilă.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informările oficiale și să respecte indicațiile transmise de instituțiile abilitate.

Pentru informații despre comportamentul în situații de urgență, populația poate consulta platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU. Zonele vizate de avertizările meteorologice pot fi verificate pe site-ul oficial al ANM.