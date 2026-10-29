 Super El Niño ar putea provoca un fenomen fără precedent în această iarnă în SUA. Ce efecte sunt așteptate în Europa și România | adevarul.ro
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Video Super El Niño ar putea provoca un fenomen fără precedent în această iarnă în SUA. Ce efecte sunt așteptate în Europa și România

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Iarna 2026-2027 ar putea aduce un fenomen meteorologic rar, pe măsură ce un Super El Niño de intensitate record interacționează cu vortexul polar, potrivit unei analize publicate de FOX Weather. Meteorologii avertizează că aceste două sisteme ar putea genera un tipar atmosferic nemaivăzut până acum.

Vor fi perioade neobișnuit de calde alternate cu episoade scurte, dar intense, de frig.
Vor fi perioade neobișnuit de calde alternate cu episoade scurte, dar intense, de frig. Foto: Shutterstock

Potrivit specialiștilor de la FOX Forecast Center, Super El Niño este așteptat să favorizeze temperaturi peste normal în mare parte a Statelor Unite, însă, paradoxal, ar putea contribui și la slăbirea timpurie a vortexului polar, fenomen care în mod normal rămâne stabil în timpul toamnei.

Vortexul polar, un inel de vânturi puternice care înconjoară regiunile arctice, este responsabil pentru numeroasele valuri de frig extrem care afectează America de Nord. În mod obișnuit, acesta se destabilizează abia în timpul iernii, însă modelele meteorologice indică faptul că anul acesta ar putea atinge niveluri neobișnuit de scăzute încă de la începutul lunii noiembrie.

Și publicația americată The Boston Globe, notează că modelele meteorologice indică posibilitatea unei perturbări majore a vortexului polar în prima săptămână din noiembrie, fenomen cunoscut sub numele de „încălzire bruscă a stratosferei” (Sudden Stratospheric Warming).

Dacă prognozele se confirmă, ar fi cea mai timpurie slăbire a vortexului polar înregistrată de la începutul măsurătorilor moderne, arată sursa citată

„Este unul dintre cele mai surprinzătoare comportamente ale vortexului polar pe care le-am observat vreodată”, a declarat Judah Cohen, cercetător la MIT, citat The Boston Globe.

Specialiștii atrag că fenomenul ar putea influența circulația atmosferică la scară globală, inclusiv în Europa, unde sunt posibile episoade alternante de vreme blândă și „invazii” de aer rece.

Ce înseamnă pentru Europa și România

Analiza FOX Weather se focusează pe impact potențial asupra Statelor Unite și nu oferă o prognoză explicită pentru Europa sau România. Totuși, modificările vortexului polar și ale circulației atmosferice la scară emisferică sunt urmărite cu atenție și de meteorologii europeni deoarece pot influența întregul bazin nord-atlantic.

În general, atunci când vortexul polar este perturbat, există o probabilitate mai mare ca aerul rece arctic să coboare spre latitudini mai joase, inclusiv spre unele regiuni din Europa. În același timp, influența unui Super El Niño tinde să favorizeze, la nivel global, temperaturi mai ridicate decât media multianuală.

Această combinație ar putea conduce la o iarnă caracterizată prin contraste puternice: perioade neobișnuit de calde alternate cu episoade scurte, dar intense, de frig.

Prognozele rămân incerte

Meteorologii subliniază că prognozele pe termen lung sunt încă marcate de un grad ridicat de incertitudine. Un indicator important este Oscilația Arctică (AO), care măsoară diferența de presiune dintre Arctica și zonele temperate.

Datele analizate de FOX Weather arată că începutul lunii noiembrie ar urma să fie dominat de valori pozitive ale AO, asociate unei circulații mai puternice în jurul Polului Nord și unor temperaturi mai blânde. 

„Tendințele din modelele meteorologice trebuie urmărite cu atenție, deoarece acest tipar ar putea fi fără precedent”, avertizează meteorologii de la FOX Forecast Center.

Pentru a doua jumătate a lunii, modelele meteorologice oferă însă scenarii divergente.

În mod normal, vortexul polar acționează ca o barieră care menține aerul extrem de rece în zona Arcticii. Atunci când acesta slăbește sau se fragmentează, masele de aer rece pot coborî către latitudini mai joase, influențând circulația atmosferică și evoluția vremii.

Specialiștii explică faptul că perturbarea actuală este asociată unor valuri atmosferice de amploare, cunoscute drept „unde Rossby”, care au transportat căldură spre regiunile polare și au afectat structura vortexului polar la altitudini mari.

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