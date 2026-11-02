Ploaia și vremea instabilă au început să creeze deja probleme în București, unde mai mulți copaci s-au prăbușit peste carosabil și autoturisme parcate, iar traficul a fost blocat temporar, până când pompierii au reuşit să elibereze strada.

În sectorul 4, un copac prăbuşit a rupt şi un stâlpul de electricitate. Foto: Facebook Mihai Nika

Bucureștenii au avut parte luni, 2 noiembrie de probleme în trafic, după ce arbori doborâți de vijelie au blocat unele străzi și au avariat mai multe mașini.

Unul dintre incidente s-a produs în Sectorul 4, pe Bulevardul Metalurgiei, în apropierea intersecției cu Șoseaua Berceni.

În jurul orei 13:34, Brigada Rutieră a fost anunțată, printr-un apel la 112, că un copac s-a prăbușit pe partea carosabilă. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că arborele agățase și un cablu, iar în urma acestui incident a fost doborât și un stâlp de electricitate.

Foto: Facebook Mihai Nika

Situația a impus restricționarea circulației pe ambele sensuri ale Bulevardului Metalurgiei, pentru ca zona să poată fi securizată și echipele specializate să intervină în siguranță.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Mașini avariate în Sectorul 6

Un alt incident a fost semnalat în Sectorul 6, pe strada Dezrobirii, unde mai mulți arbori s-au prăbușit pe carosabil. În cădere, aceștia au lovit și câteva autoturisme parcate pe marginea străzii, provocând avarii.

Foto: Facebook Thomas Ciprian

Circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri minute bune, până când echipajele de pompieri au reușit să degajeze carosabilul și să înlăture arborii căzuți.