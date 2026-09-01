 Relația lui Lucian Pahonțu cu fosta Securitate nu a fost analizată de CNSAS. Vicepreședintele Mădălin Hodor: „Nu există o verificare a domniei sale” | adevarul.ro
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Relația lui Lucian Pahonțu cu fosta Securitate nu a fost analizată de CNSAS. Vicepreședintele Mădălin Hodor: „Nu există o verificare a domniei sale”

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Noi controverse apar în jurul directorului Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, după ce Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a afirmat că instituția nu a finalizat niciodată o verificare oficială privind eventuala colaborare a acestuia cu fosta Securitate.

Lucian Pahontu, șeful SPP
Lucian Pahontu, șeful SPP Foto: Inquam Photos

Potrivit lui Mădălin Hodor, în evidențele CNSAS nu există un act administrativ care să ateste finalizarea unei verificări în cazul lui Lucian Pahonțu. Astfel, nu a fost emisă nici o adeverință de necolaborare sau de neapartenență la structurile fostei Securități și nici nu există o decizie judecătorească privind o eventuală colaborare cu poliția politică.

„Mă văd nevoit să repet. Verificarea unei persoane pentru stabilirea calității de colaborator sau lucrător al Securității de către CNSAS se finalizează cu două posibilități:

  1. Constatarea calității de colaborator sau lucrător al Securității, după o sentință definitivă și irevocabilă a instanței. Caz în care motivarea acestei sentințe se publică în Monitorul Oficial, Partea a III-a.
  2. Eliberarea unei adeverințe, în situația în care CNSAS nu găsește suficiente probe pentru a îndeplini condițiile legale cumulative prevăzute de lege (art. 2 din OUG nr. 24/2008).

Dacă verificarea nu se finalizează cu una dintre cele două posibilități enunțate, atunci nu există un verdict oficial privind relația persoanei respective cu Securitatea. Ca să citez: `Domnul Pahonțu nu se află în această situație`”. a explicat Mădălin Hodor, marți, într-o postare pe Facebook.

Declarația vine în contextul în care președintele Nicușor Dan și-a exprimat sprijinul pentru șeful SPP și a susținut că acesta nu s-a aflat în situația de a participa la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 sau al Mineriadei din 1990.

„Dacă ar fi existat o verificare, atunci ar fi avut fie o adeverință, fie calitatea de lucrător al Securității”

Vicepreședintele CNSAS a precizat, de asemenea, că instituția este singura abilitată legal să efectueze astfel de verificări și a susținut că în ultimii 18 ani nu a fost transmisă către Consiliu o declarație pe propria răspundere din partea lui Lucian Pahonțu referitoare la necolaborarea cu Securitatea.

„În legătură cu cele afirmate de domnul Pahonțu:

  1. Nu există o verificare a domniei sale de către CNSAS. Dacă ar fi existat, atunci ar fi avut fie o adeverință, fie calitatea de lucrător al Securității. Iar aceste acte ar fi fost publice.
  2. Singura instituție abilitată de legea din România să facă astfel de verificări este CNSAS”

Președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului a apreciat, în nume propriu, că atât CNSAS, cât și Institutul Revoluției Române ar fi trebuit să clarifice de mai mult timp situația.

Scandalul care a luat amploare

Amintim că scandalul a izbucnit după publicarea investigației Recorder privind trecutul lui Lucian Pahonțu.

 Nicușor Dan a declarat joi că nu consideră că șeful SPP se află în situația unei persoane implicate în acțiuni represive la Revoluția din 1989 sau la mineriade și a afirmat: „Nu știu care-i scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul”.

Întrebat dacă va solicita schimbarea lui Lucian Pahonțu după dezvăluirile Recorder, președintele a oferit un răspuns evaziv.

Amintim că, pe 29 august, Alianța „A Patra Putere”, organizație care reprezintă profesioniști din domeniul jurnalismului, i-a adresat președintelui Nicușor Dan o scrisoare deschisă în contextul controversei generate de investigația Recorder privind șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), generalul Lucian Pahonțu.

Luni, 31 august, șeful SPP a respins însă categoric acuzațiile, afirmând că nu a participat la acte de reprimare împotriva manifestanților în decembrie 1989 sau în timpul violențelor din iunie 1990.

Până în prezent, procurorii militari nu au prezentat informații care să confirme public afirmațiile referitoare la implicarea în acte de represiune a trupelor de securitate din care a făcut parte și Lucian Pahonțu.

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