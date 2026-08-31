Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, vine luni, de la ora 12.00, la „Interviurile Adevărul”

Remus Pricopie va fi prezent luni, 31 august, începând cu ora 12.00, la „Interviurile Adevărul”. Rectorul SNSPA va aborda problemele care țin de agenda politică a momentului.

Remus Pricopie, rectorul SNSPA Foto: Adevărul

Profesorul Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Educației, vine luni la Interviurile Adevărul, de la ora 12.00.

Printre subiectele abordate, va vorbi despre criza politică actuală și posibila nominalizare a unui nou premier de către președintele Nicușor Dan.

Remus Pricopie a ocupat mai multe funcții publice în domeniul Educației. A fost purtător de cuvânt, secretar general, secretar de stat și ministru al Educației între decembrie 2012 și decembrie 2014. Este profesor de comunicare publică la SNSPA și deține titlul de doctor în Științe Politice. A fost bursier Fulbright și conduce SNSPA din 2012.